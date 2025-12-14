ফ্যাক্টচেকিং নিয়ে বন্ধুসভার কর্মশালা

ছবি
ফ্যাক্টচেকিং নিয়ে বন্ধুসভার কর্মশালা
অনলাইনে দ্রুত তথ্যের সত্যতা যাচাইয়ের কৌশল শেখাতে প্রথম আলো বন্ধুসভা আয়োজন করে বিশেষ কর্মশালা ‘কোয়েশ্চেন এভরিথিং ইউ সি অনলাইন: ট্রেইনিং অন কুইক ফ্যাক্ট-চেকিং অ্যান্ড ভেরিফিকেশন (অনলাইনে যা দেখবেন, প্রশ্ন করবেন: তথ্য যাচাই পদ্ধতিবিষয়ক প্রশিক্ষণ)’। দেশি-ফুডসের পৃষ্ঠপোষকতায় ও ডিসমিসল্যাবের সহযোগিতায় ৫ ডিসেম্বর রাজধানীর কারওয়ান বাজারে প্রথম আলো কার্যালয়ে দিনব্যাপী এটি অনুষ্ঠিত হয়।
