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জ্যৈষ্ঠে জনজীবন ও প্রকৃতি
জ্যৈষ্ঠ মাস গ্রামবাংলার সবুজ শ্যামল প্রকৃতিতে নাড়া দেয় ভিন্নভাবে। তেমনই জনজীবনেও দেখা দেয় এর বিচিত্র প্রভাব। কখনো মেঘ, কখনো বৃষ্টি আবার কখনো রোদ—এই হচ্ছে জ্যৈষ্ঠ। এ মাসে শহর, গ্রামের অলিগলি ও বাজারে বিভিন্ন ফলের সুঘ্রাণে চারদিক ভরে থাকে। কাঠফাটা রোদ্দুর আর প্রকৃতিজুড়ে রংবেরঙের নানা ফুলের মনমাতানো ঘ্রাণও চারদিকে ছড়িয়ে থাকে। গাছের সবুজ পাতাজুড়ে রঙিন নজরকাড়া ফুলের সৌন্দর্য মনকে রাঙিয়ে দেয়। মানুষ ও পশুপাখি এ সময় কাঠফাটা রোদে অতিষ্ঠ হয়ে বিশ্রামের জন্য ছায়া খোঁজে। জ্যৈষ্ঠের এ সময়কে ফ্রেমবন্দী করেছেন মুন্সিগঞ্জ বন্ধুসভার সহসভাপতি আলোকচিত্রী রাজীব পাল।
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