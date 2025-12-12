ছবির গল্প
দোয়েল চত্বরে থামে সময়, জেগে ওঠে ঐতিহ্যের ছায়া
বাংলার হাজার বছরের ঐতিহ্যকে বহন করে আমাদের মৃৎশিল্প ও কারুশিল্প। গ্রামবাংলার উঠান ও কারিগরের কর্মশালা থেকে জন্ম নেওয়া এই শিল্প আজ ছড়িয়ে পড়েছে শহরের জীবনে। দোয়েল চত্বর যেন সেই ঐতিহ্যেরই রঙিন প্রদর্শনী—যেখানে মাটির নিপুণ কাজ এবং কারুশিল্পের সৌন্দর্য মিশে আছে নাগরিক রুচির সঙ্গে।
গ্রামের গন্ধমাখা এসব শিল্পকর্ম এখন কারিগরের ঘর ছাড়িয়ে জায়গা করে নিচ্ছে শহুরে মানুষের বাসায়। প্রতিটি হাতের কাজই বলে যায় বাংলার সৌন্দর্য, ইতিহাস আর শিল্পীদের গল্প। সেই গল্প ছবির মাধ্যমে তুলে ধরেছেন মোস্তফা মাহফুজ।
