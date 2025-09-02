খুলনায় ‘স্মার্ট স্কিল ফ্রম লার্নিং টু লিডিং’ বিষয়ক কর্মশালা

ছবি
খুলনায় ‘স্মার্ট স্কিল ফ্রম লার্নিং টু লিডিং’ বিষয়ক কর্মশালা
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে দিনব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করে প্রথম আলো বন্ধুসভা জাতীয় পরিচালনা পর্ষদ ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি (খুবিসাস)। মুঠোফোন ব্র্যান্ড অনার বাংলাদেশের সৌজন্যে ও খুলনা বন্ধুসভার সহযোগিতায় নেতৃত্ব, যোগাযোগ, পারসোনাল ব্র্যান্ডিং, ক্যারিয়ার, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, বিতর্ক ও উপস্থাপনার বিষয়ে ‘স্মার্ট স্কিলস’ শীর্ষক এ কর্মশালায় অংশ নেন খুলনা, সাতক্ষীরা, যশোর, বাগেরহাট, মোংলা ও কয়রা বন্ধুসভার বন্ধুরা এবং খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শতাধিক শিক্ষার্থী। ৩০ আগস্ট দিনব্যাপী খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিক লিয়াকত আলী মিলনায়তনে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
