বন্ধুসভার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী
‘একটি ভালো কাজ’-এ সম্মাননা পেল যারা
প্রথম আলোর ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ‘একটি ভালো কাজ’ কর্মসূচির অংশ হিসেবে সারা দেশে অসংখ্য মানবিক ও সামাজিক কাজ করেছে বন্ধুসভা। জাতীয় পর্ষদের আহ্বানে অক্টোবর মাসজুড়ে এই কার্যক্রম চলে। বন্ধুসভাগুলো তাদের ভালো কাজের বিবরণ জাতীয় পর্ষদের কাছে পাঠায়। বিচারকমণ্ডলী সেগুলো বিচার করে ‘সেরা দশ’ নির্বাচন করেন। ১৩ নভেম্বর রাজধানীর আগারগাঁওয়ের জাতীয় আর্কাইভস মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত প্রথম আলো বন্ধুসভার ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আনন্দ অনুষ্ঠানে সেরাদের হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেওয়া হয়।
