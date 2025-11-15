ফটো ফিচার

বন্ধুসভার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

‘একটি ভালো কাজ’-এ সম্মাননা পেল যারা

প্রথম আলোর ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ‘একটি ভালো কাজ’ কর্মসূচির অংশ হিসেবে সারা দেশে অসংখ্য মানবিক ও সামাজিক কাজ করেছে বন্ধুসভা। জাতীয় পর্ষদের আহ্বানে অক্টোবর মাসজুড়ে এই কার্যক্রম চলে। বন্ধুসভাগুলো তাদের ভালো কাজের বিবরণ জাতীয় পর্ষদের কাছে পাঠায়। বিচারকমণ্ডলী সেগুলো বিচার করে ‘সেরা দশ’ নির্বাচন করেন। ১৩ নভেম্বর রাজধানীর আগারগাঁওয়ের জাতীয় আর্কাইভস মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত প্রথম আলো বন্ধুসভার ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আনন্দ অনুষ্ঠানে সেরাদের হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেওয়া হয়।

বিচারক ও অতিথিদের সঙ্গে সম্মাননাপ্রাপ্ত দশটি বন্ধুসভার প্রতিনিধিরা
ছবি: এসকে কাব্য
বিচারকমণ্ডলীর সদস্য বন্ধুসভা জাতীয় পর্ষদের সহসভাপতি রুবাইয়াত সাইমুম চৌধুরী বলেন, এত ভালো ভালো কাজ বন্ধুরা করেছেন, সেখান থেকে সেরা বাছাই করা তাঁদের পক্ষে খুব কঠিন ছিল। তবে মানবিকতা, স্বাবলম্বিতা অর্জন, টেকসই উন্নতি—এসব বিষয় বিবেচনা করে সেরা কাজ বাছাই করা হয়েছে।
দিনাজপুর বন্ধুসভা
ছবি: এসকে কাব্য
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভা
ছবি: এসকে কাব্য
জামালপুর বন্ধুসভা
ছবি: এসকে কাব্য
রংপুর বন্ধুসভা
ছবি: এসকে কাব্য
ময়মনসিংহ বন্ধুসভা
ছবি: এসকে কাব্য
গাজীপুর বন্ধুসভা
ছবি: এসকে কাব্য
ঝিনাইদহ বন্ধুসভা
ছবি: এসকে কাব্য
পটিয়া বন্ধুসভা
ছবি: এসকে কাব্য
ব্রাহ্মণবাড়িয়া বন্ধুসভা
ছবি: এসকে কাব্য
কেরানীগঞ্জ বন্ধুসভা
ছবি: এসকে কাব্য
