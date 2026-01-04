ফটো ফিচার

বন্ধুদের দেয়ালিকায় আমরা সবাই বাংলাদেশ

গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার মৌচাক জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মাঠে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম আলো বন্ধুসভার ষষ্ঠ জাতীয় বন্ধু সমাবেশ ২০২৫। ২৫–২৭ ডিসেম্বর, দেশের নানা প্রান্ত থেকে আসা প্রায় ১ হাজার ২০০ বন্ধুর অংশগ্রহণে তিন দিনব্যাপী এই আয়োজন পরিণত হয় বন্ধুত্ব, মানবিকতা ও দায়বদ্ধতার এক মিলনমেলায়। এই সমাবেশে ‘আমরা সবাই বাংলাদেশ’ শিরোনামে দেয়ালিকা তৈরি করে আনে বিভিন্ন বন্ধুসভা। প্রদর্শনীতে সেরা ১০টি দেয়ালিকার জন্য সুবর্ণ প্রকাশনীর সৌজন্যে বই উপহার দেওয়া হয়।

হাবিপ্রবি বন্ধুসভা
ময়মনসিংহ বন্ধুসভা
কুষ্টিয়া বন্ধুসভা
গাজীপুর বন্ধুসভা
ভৈরব বন্ধুসভা
পাবনা বন্ধুসভা
নারায়ণগঞ্জ বন্ধুসভা
জামালপুর বন্ধুসভা
মোংলা বন্ধুসভা
চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা
গাইবান্ধা বন্ধুসভা
নোয়াখালী বন্ধুসভা
চট্টগ্রাম বন্ধুসভা
ফরিদপুর বন্ধুসভা
সৈয়দপুর বন্ধুসভা
যশোর বন্ধুসভা
ঠাকুরগাঁও বন্ধুসভা
ঝিনাইদহ বন্ধুসভা
মানিকগঞ্জ বন্ধুসভা
বাগেরহাট বন্ধুসভা
নালিতাবাড়ী বন্ধুসভা
পটিয়া বন্ধুসভা
সিরাজগঞ্জ বন্ধুসভা
শেরপুর বন্ধুসভা
কেরানীগঞ্জ বন্ধুসভা
দিনাজপুর বন্ধুসভা
