বন্ধুদের দেয়ালিকায় আমরা সবাই বাংলাদেশ

ছবি
বন্ধুদের দেয়ালিকায় আমরা সবাই বাংলাদেশ
গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার মৌচাক জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মাঠে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম আলো বন্ধুসভার ষষ্ঠ জাতীয় বন্ধু সমাবেশ ২০২৫। ২৫–২৭ ডিসেম্বর, দেশের নানা প্রান্ত থেকে আসা প্রায় ১ হাজার ২০০ বন্ধুর অংশগ্রহণে তিন দিনব্যাপী এই আয়োজন পরিণত হয় বন্ধুত্ব, মানবিকতা ও দায়বদ্ধতার এক মিলনমেলায়। এই সমাবেশে ‘আমরা সবাই বাংলাদেশ’ শিরোনামে দেয়ালিকা তৈরি করে আনে বিভিন্ন বন্ধুসভা। প্রদর্শনীতে সেরা ১০টি দেয়ালিকার জন্য সুবর্ণ প্রকাশনীর সৌজন্যে বই উপহার দেওয়া হয়।
