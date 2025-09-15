ফটো ফিচার

রাজধানীর কারওয়ান বাজারে প্রথম আলো কার্যালয়ে ১২ সেপ্টেম্বর বন্ধুসভা জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় ‘আইইএলটিএস: ইয়োর গেটওয়ে টু গ্লোবাল এডুকেশন’ শিরোনামে বিশেষ কর্মশালা। সকাল সাড়ে ৯টায় শুরু হয়ে কর্মশালা চলে বিকেল ৫টা পর্যন্ত। নিবন্ধনের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করেন সারা দেশের বিভিন্ন বন্ধুসভার বন্ধুরা। সহযোগিতায় ছিল বাংলা–দেশি ফুডস লিমিটেড ও আইডিপি এডুকেশন বাংলাদেশ।

আইইএলটিএস বিষয়ে প্রথম আলো বন্ধুসভা ‘আইইএলটিএস: ইয়োর গেটওয়ে টু গ্লোবাল এডুকেশন’ শিরোনামে বিশেষ কর্মশালার আয়োজন করে। কারওয়ান বাজার, ঢাকা, ১২ সেপ্টেম্বর
ছবি: মীর হোসেন
বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক ও প্রথম আলোর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আনিসুল হক
ছবি: মীর হোসেন
আইডিপি এডুকেশন বাংলাদেশের সার্টিফায়েড আইইএলটিএস অফিশিয়াল এক্সপার্ট শিওয়া ফরকান আলোচনা করেন ‘আইইএলটিএস রিডিং, রাইটিং, লিসেনিং অ্যান্ড স্পিকিং মডিউলস: টিপস অ্যান্ড হ্যাকস’ বিষয়ে
ছবি: মীর হোসেন
কর্মশালায় ‘ইন্ট্রোডাকশন টু আইইএলটিএস’ বিষয়ে সেশন নেন আইডিপি এডুকেশন বাংলাদেশের হেড অব আইইএলটিএস অপারেশনস ইলোরা শাহাব শর্মি
ছবি: মীর হোসেন
‘আ সায়েন্টিফিক মেথড টু লার্ন: রিডিং, স্পিকিং অ্যান্ড লিসেনিং’ বিশেষ সেশনে নিজের উদ্ভাবিত ইংরেজি উচ্চারণ শেখা পদ্ধতির অনুশীলন করান শিক্ষা–গবেষক এস এম মাহ-বুব উল আলম
ছবি: শাকিব হাসান
আইডিপি এডুকেশন বাংলাদেশের হেড অব সেলস অ্যান্ড অপারেশন আনোয়ার হোসাইন আলোচনা করেন ‘স্টাডি এবরড্: অপরচুনিটি অ্যান্ড চ্যালেঞ্জস’ বিষয়ে
ছবি: শাকিব হাসান
সমাপনী পর্বে বক্তব্য দেন বন্ধুসভা জাতীয় পর্ষদের সভাপতি জাফর সাদিক
ছবি: শাকিব হাসান
শুভেচ্ছা বিনিময় করেন বন্ধুসভা জাতীয় পর্ষদের নির্বাহী সভাপতি মৌসুমী মৌ
ছবি: শাকিব হাসান
স্বাগত বক্তব্য দেন বন্ধুসভা জাতীয় পর্ষদের সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ হোসেন মল্লিক
ছবি: শাকিব হাসান
বক্তব্য দেন বন্ধুসভা জাতীয় পর্ষদের প্রশিক্ষণ সম্পাদক সামছুদ্দোহা সাফায়েত
ছবি: মীর হোসেন
বক্তব্য দেন বন্ধুসভা জাতীয় পর্ষদের সহসভাপতি রুবাইয়াত সাইমুম চৌধুরী
ছবি: শাকিব হাসান
ভবিষ্যতেও বন্ধুসভার এ ধরনের অনুষ্ঠানে পাশে থাকার চেষ্টা করবেন বলে জানান বাংলা–দেশি ফুডস লিমিটেডের ব্র্যান্ড ম্যানেজার এ এইচ সি শেহজাদ
ছবি: শাকিব হাসান
শুভেচ্ছা জানান বাংলা–দেশি ফুডস লিমিটেডের কর্মকর্তা সাজিদা ফাহমিদা
ছবি: মীর হোসেন
শুভেচ্ছা জানান আইডিপি এডুকেশন বাংলাদেশের প্রতিনিধি
ছবি: মীর হোসেন
ছবি: মীর হোসেন
শুভেচ্ছা জানান আইডিপি এডুকেশন বাংলাদেশের বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার মোমিনুর রহমান মঈন
ছবি: মীর হোসেন
শুভেচ্ছা জানান প্রথম আলো বন্ধুসভার উপদেষ্টা সাজিদ ফাতেমী
ছবি: শাকিব হাসান
শুভেচ্ছা জানান প্রথম আলোর ভিডিও বিভাগের শামসউজজোহা
ছবি: শাকিব হাসান
ছবি: মীর হোসেন
অংশগ্রহণকারীদের একাংশ
ছবি: মীর হোসেন
অংশগ্রহণকারীদের একাংশ
ছবি: মীর হোসেন
কর্মশালা শেষে সনদ বিতরণ
ছবি: শাকিব হাসান
ছবি: শাকিব হাসান
