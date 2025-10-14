ছবি
হাবিপ্রবিতে অনার প্রেজেন্টস ‘স্মার্ট স্কিলস: ফ্রম লার্নিং টু লিডিং’ কর্মশালা
১১ অক্টোবর ২০২৫, শনিবার দিনাজপুরের হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (হাবিপ্রবি) অডিটরিয়ামে বন্ধুসভার আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় অনার প্রেজেন্টস ‘স্মার্ট স্কিলস: ফ্রম লার্নিং টু লিডিং’ শীর্ষক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা। নেতৃত্ব, যোগাযোগ, প্রেজেন্টেশন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও বিতর্কের মতো বাস্তব জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা অর্জনের সুযোগ পান দেশের উত্তরাঞ্চলের আড়াই শতাধিক তরুণ। অনার বাংলাদেশের সৌজন্যে বন্ধুসভার বন্ধুদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে এ কর্মশালার আয়োজন করে বন্ধুসভা জাতীয় পরিচালনা পর্ষদ। সহযোগিতায় ছিল হাবিপ্রবি ও দিনাজপুর বন্ধুসভা। কর্মশালায় অংশ নিয়েছেন হাবিপ্রবি, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, সৈয়দপুর, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, রংপুর, পঞ্চগড় ও লালমনিরহাট বন্ধুসভার বন্ধুরা।
