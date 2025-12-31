ফটো ফিচার

সহমর্মিতার ঈদে সেরা দশ ২০২৫

গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার মৌচাক জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মাঠে অনুষ্ঠিত হলো প্রথম আলো বন্ধুসভার ষষ্ঠ জাতীয় বন্ধু সমাবেশ ২০২৫। ২৫–২৭ ডিসেম্বর, দেশের নানা প্রান্ত থেকে আসা প্রায় ১ হাজার ২০০ বন্ধুর অংশগ্রহণে তিন দিনব্যাপী এই আয়োজন পরিণত হয় বন্ধুত্ব, মানবিকতা ও দায়বদ্ধতার এক মিলনমেলায়। ‘আমরা সবাই বাংলাদেশ’ স্লোগানে এই সমাবেশে ২০২৫ সালের সহমর্মিতার ঈদ কর্মসূচিতে সেরা দশ বন্ধুসভাকে স্বীকৃতি ও স্মারক উপহার দেওয়া হয়। ছবি তুলেছেন আব্দুল ইলা

ভৈরব বন্ধুসভা।
ভোলা বন্ধুসভা।
কক্সবাজার বন্ধুসভা।
দিনাজপুর বন্ধুসভা।
ময়মনসিংহ বন্ধুসভা।
পটিয়া বন্ধুসভা।
রাউজান বন্ধুসভা।
সিলেট বন্ধুসভা।
ঠাকুরগাঁও বন্ধুসভা।
কাতার বন্ধুসভা।
