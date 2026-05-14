রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৫তম জন্মবার্ষিকী

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রবীন্দ্রজয়ন্তীর আয়োজন করে প্রথম আলো বন্ধুসভা। ১০ মে সন্ধ্যায় ‘আলোকের এই ঝরনাধারায়’ শিরোনামে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে প্রথম আলো কার্যালয়ের সভাকক্ষে এ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা মহানগর বন্ধুসভার সহযোগিতায় পুরো আয়োজনেই ছিল এক নির্মল সাংস্কৃতিক আবহ। অংশ নেন জাতীয় পর্ষদ, ঢাকা মহানগর ও ঢাকার বিভিন্ন বন্ধুসভার বন্ধুরা।

অনুষ্ঠান শেষে বন্ধুদের একাংশ
ছবি: বন্ধুসভা
বক্তব্য দেন প্রথম আলোর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ও কথাসাহিত্যিক আনিসুল হক
স্বাগত সংগীতের সুরলহরি দিয়ে শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মূল আয়োজন
ড্যাফোডিল বন্ধুসভার বন্ধু স্নিগ্ধা পালমা ও মাহিয়া তাবাসসুমের নৃত্য পরিবেশনা উপস্থিত দর্শকদের মুগ্ধ করে
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত একটি কবিতা আবৃত্তি করেন জাতীয় পর্ষদের উপদেষ্টা মৌসুমী মৌ
নৃত্য পরিবেশনা
গান পরিবেশনা
ঢাকা মহানগর বন্ধুসভার বন্ধু মেঘা খেতান ও সাদিকুর রহমানের গান পরিবেশনা
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে অনুভূতি ব্যক্ত করেন জাতীয় পর্ষদের মুক্তিযুদ্ধ ও গবেষণা সম্পাদক আশফাকুজ্জামান
শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন ঢাকা মহানগর বন্ধুসভার সভাপতি হাসান মাহমুদ সম্রাট
রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভার কার্যনির্বাহী সদস্য নবনীতা চক্রবর্তী
কবিতা আবৃত্তি করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভার সভাপতি ইফাদ হাসান
কবিতা আবৃত্তি করেন ঢাকা মহানগরের বন্ধু আফিয়া ইবনাত
জাতীয় পর্ষদের কার্যনির্বাহী সদস্য তাপসী রায় ও নজরুলসংগীতশিল্পী নাদিয়া আরিফিন শাওনের কণ্ঠে ‘মায়াবন বিহারিণী’ গানটি অনুষ্ঠানকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে
বন্ধুদের নৃত্য পরিবেশনা
