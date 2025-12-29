ছবির গল্প
বন্ধুত্বের মহোৎসব
গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার মৌচাক জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মাঠে অনুষ্ঠিত হলো প্রথম আলো বন্ধুসভার ষষ্ঠ জাতীয় বন্ধু সমাবেশ ২০২৫। ২৫–২৭ ডিসেম্বর, দেশের নানা প্রান্ত থেকে আসা প্রায় ১ হাজার ২০০ বন্ধুর অংশগ্রহণে তিন দিনব্যাপী এই আয়োজন পরিণত হয় বন্ধুত্ব, মানবিকতা ও দায়বদ্ধতার এক মিলনমেলায়। ‘আমরা সবাই বাংলাদেশ’ স্লোগানে জাতীয় সংগীত পরিবেশন, পায়রা ও বেলুন উড়িয়ে ২৬ ডিসেম্বর সকালে আনুষ্ঠানিকভাবে সমাবেশের উদ্বোধন করা হয়।উদ্বোধনী পর্বে উপস্থিত ছিলেন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান, প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান, মনোরোগ চিকিৎসক ও কথাসাহিত্যিক মোহিত কামাল, প্রথম আলোর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আনিসুল হক, সহযোগী সম্পাদক সুমনা শারমীন, অভিনয়শিল্পী আফজাল হোসেন, তাসনিয়া ফারিণ, তৌসিফ মাহবুব, সংগীতশিল্পী প্রীতম হাসান প্রমুখ।সমাবেশজুড়ে ছিল সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, আলোচনা, অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং পুরস্কার বিতরণ। পাশাপাশি ঘোষণা করা হয় প্রথম আলো বন্ধুসভা জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের কার্যনির্বাহী কমিটি (২০২৬–২৭) । এ ছাড়া ২০২৬ কার্যনির্বাহী বছরের জন্য ঢাকা মহানগরসহ সারা দেশের ৯৭টি বন্ধুসভা কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়।
আয়োজন সহযোগী হিসেবে ছিল ইস্পাহানি, প্রাইম ব্যাংক, ফ্রেশ, দেশি-ফুডস, বিকাশ, ইউনিমেড ইউনিহেলথ, পুষ্টি, ডেকো, বাস নেটওয়ার্ক, মাদানী হাসপাতাল ও আরএকে সিরামিকস। অনুষ্ঠানটি সম্প্রচার সহযোগী হিসেবে ছিল চ্যানেল আই। ছবি তুলেছেন দীপু মালাকার, হাসান মাহমুদ ও আবদুল ইলা। ছবি তুলেছেন দীপু মালাকার, হাসান মাহমুদ ও আব্দুল ইলা।