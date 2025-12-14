ফটো ফিচার

ছবি

ফ্যাক্টচেকিং নিয়ে বন্ধুসভার কর্মশালা

অনলাইনে দ্রুত তথ্যের সত্যতা যাচাইয়ের কৌশল শেখাতে প্রথম আলো বন্ধুসভা আয়োজন করে বিশেষ কর্মশালা ‘কোয়েশ্চেন এভরিথিং ইউ সি অনলাইন: ট্রেইনিং অন কুইক ফ্যাক্ট-চেকিং অ্যান্ড ভেরিফিকেশন (অনলাইনে যা দেখবেন, প্রশ্ন করবেন: তথ্য যাচাই পদ্ধতিবিষয়ক প্রশিক্ষণ)’। দেশি-ফুডসের পৃষ্ঠপোষকতায় ও ডিসমিসল্যাবের সহযোগিতায় ৫ ডিসেম্বর রাজধানীর কারওয়ান বাজারে প্রথম আলো কার্যালয়ে দিনব্যাপী এটি অনুষ্ঠিত হয়।

‘কোয়েশ্চেন এভরিথিং ইউ সি অনলাইন: ট্রেইনিং অন কুইক ফ্যাক্ট-চেকিং অ্যান্ড ভেরিফিকেশন’ শীর্ষক কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে প্রশিক্ষক ও অতিথিরা
ছবি: মীর হোসেন
স্বাগত বক্তব্য দেন প্রথম আলোর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আনিসুল হক
ছবি: মীর হোসেন
‘ক্রিটিক্যাল থিংকিং’ বিষয়ে আলোচনা করেন ডিজিটালি রাইটের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিরাজ আহমেদ চৌধুরী
ছবি: মীর হোসেন
অংশগ্রহণকারীদের ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার বিষয়ে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন দেশি-ফুডসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাহফুজের রহমান
ছবি: এসকে কাব্য
তথ্যের সত্যতা যাচাই, ছবি যাচাই এবং অনলাইন আর্কাইভিং বিষয়ে আলোচনা করেন ডিসমিসল্যাবের গবেষণা কর্মকর্তা তৌহিদুল ইসলাম
ছবি: মীর হোসেন
এআইয়ের মাধ্যমে তৈরি ছবি ও ভিডিও কীভাবে যাচাই করা যাবে; কোনটা এআই ভিডিও, কোনটা বাস্তব—কীভাবে শনাক্ত করা যাবে এবং এআই চিহিৃতকরণ কয়েকটি টুলের ব্যবহার দেখান ডিসমিসল্যাবের গবেষণা কর্মকর্তা আহমেদ ইয়াসীর আবরার
ছবি: এসকে কাব্য
বন্ধুসভা জাতীয় পর্ষদের উপদেষ্টা উত্তম রায় বলেন, ‘অনলাইনে কোনো কিছু দেখলে সঙ্গে সঙ্গেই রিঅ্যাক্ট করা যাবে না। যাচাই করতে হবে, সময় নিয়ে চিন্তা করতে হবে।’
ছবি: এসকে কাব্য
ডিসমিসল্যাব ও দেশি-ফুডসকে ধন্যবাদ জানান জাতীয় পর্ষদের সভাপতি জাফর সাদিক
ছবি: এসকে কাব্য
সঞ্চালনা করেন বন্ধুসভা জাতীয় পর্ষদের সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ হোসেন মল্লিক
ছবি: এসকে কাব্য
আয়োজনের সমন্বয় করেন বন্ধুসভা জাতীয় পর্ষদের প্রশিক্ষণ সম্পাদক সামছুদ্দোহা সাফায়েত
ছবি: এসকে কাব্য
অংশগ্রহণকারীরা
ছবি: মীর হোসেন
কর্মশালা শেষে অংশগ্রহণকারীদের সনদ দেওয়া হয়
ছবি: এসকে কাব্য
