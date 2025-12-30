ছবির গল্প
বৃক্ষরোপণে সেরা দশ ২০২৫
গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার মৌচাক জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মাঠে অনুষ্ঠিত হলো প্রথম আলো বন্ধুসভার ষষ্ঠ জাতীয় বন্ধু সমাবেশ ২০২৫। ২৫–২৭ ডিসেম্বর, দেশের নানা প্রান্ত থেকে আসা প্রায় ১ হাজার ২০০ বন্ধুর অংশগ্রহণে তিন দিনব্যাপী এই আয়োজন পরিণত হয় বন্ধুত্ব, মানবিকতা ও দায়বদ্ধতার এক মিলনমেলায়। ‘আমরা সবাই বাংলাদেশ’ স্লোগানে এই সমাবেশে ২০২৫ সালের বৃক্ষরোপণে সেরা দশ বন্ধুসভাকে স্বীকৃতি ও স্মারক উপহার দেওয়া হয়। ছবি তুলেছেন হাসান মাহমুদ ও আব্দুল ইলা।
