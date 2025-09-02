ফটো ফিচার

ছবি

খুলনায় ‘স্মার্ট স্কিল ফ্রম লার্নিং টু লিডিং’ বিষয়ক কর্মশালা

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে দিনব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করে প্রথম আলো বন্ধুসভা জাতীয় পরিচালনা পর্ষদ ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি (খুবিসাস)। মুঠোফোন ব্র্যান্ড অনার বাংলাদেশের সৌজন্যে ও খুলনা বন্ধুসভার সহযোগিতায় নেতৃত্ব, যোগাযোগ, পারসোনাল ব্র্যান্ডিং, ক্যারিয়ার, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, বিতর্ক ও উপস্থাপনার বিষয়ে ‘স্মার্ট স্কিলস’ শীর্ষক এ কর্মশালায় অংশ নেন খুলনা, সাতক্ষীরা, যশোর, বাগেরহাট, মোংলা ও কয়রা বন্ধুসভার বন্ধুরা এবং খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শতাধিক শিক্ষার্থী। ৩০ আগস্ট দিনব্যাপী খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিক লিয়াকত আলী মিলনায়তনে এটি অনুষ্ঠিত হয়।

১ / ১৯
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিক লিয়াকত আলী মিলনায়তনে কর্মশালা শেষে অংশগ্রহণকারীরা
ছবি: বন্ধুসভা
২ / ১৯
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য হারুনর রশীদ খান বলেন, ‘নেতৃত্ব দিতে গেলে আমাদের শিখতে হবে। এই প্রশিক্ষণ কর্মশালা থেকে অংশগ্রহণকারীরা যা কিছু শিখবে, সেটা তাঁরা তাঁদের জীবনে কাজে লাগাতে পারবে বলে আশা করি।’
ছবি: বন্ধুসভা
৩ / ১৯
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবিষয়ক পরিচালক অধ্যাপক নাজমুস সাদাত বলেন, ‘গ্র্যাজুয়েশন শেষ করা মানে শুধু একটা সার্টিফিকেট পাওয়া নয়, নিজেকে তৈরি করা, রাষ্ট্রের জন্য, সমাজের জন্য তৈরি হওয়া।’
ছবি: বন্ধুসভা
৪ / ১৯
অনার বাংলাদেশের হেড অব বিজনেস আবদুল্লাহ আল মামুন আলোচনা করেন এআই ফর ইয়ুথ বিষয়ে
ছবি: বন্ধুসভা
৫ / ১৯
অনার বাংলাদেশ-সম্পর্কিত বিশেষ কুইজ পরিচালনা করেন প্রতিষ্ঠানটির হেড অব মার্কেটিং ফারুক রহমান
ছবি: বন্ধুসভা
৬ / ১৯
নেতৃত্ব ও যোগাযোগ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেন প্রথম আলো বন্ধুসভা জাতীয় পর্ষদের সাবেক সভাপতি উত্তম রয়
ছবি: বন্ধুসভা
৭ / ১৯
বন্ধুসভা জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি জাফর সাদিক কর্মশালার সভাপতিত্ব করেন
ছবি: বন্ধুসভা
৮ / ১৯
বক্তব্য দেন বন্ধুসভা জাতীয় পর্ষদের সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ হোসেন মল্লিক
ছবি: বন্ধুসভা
৯ / ১৯
পারসোনাল ব্র্যান্ডিং: ডিফাইন, ডিজাইন, ডেলিভার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেন ব্র্যান্ড কমিউনিকেশন প্রফেশনাল সামছুদ্দোহা সাফায়েত
ছবি: বন্ধুসভা
১০ / ১৯
বিডিজবস লিমিটেডের হেড অব প্রোগ্রামস মোহাম্মদ আলী ফিরোজ আলোচনা করেন ক্যাম্পাস টু ক্যারিয়ার বিষয়ে
ছবি: বন্ধুসভা
১১ / ১৯
সমাপনী বক্তব্য দেন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবিষয়ক সহকারী পরিচালক হাসান মাহমুদ সাকি
ছবি: বন্ধুসভা
১২ / ১৯
স্বাগত বক্তব্য দেন প্রথম আলো খুলনা প্রতিনিধি উত্তম মণ্ডল
ছবি: বন্ধুসভা
১৩ / ১৯
বক্তব্য দেন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির সভাপতি আলকামা রমিন
ছবি: বন্ধুসভা
১৪ / ১৯
সঞ্চালনা করেন ঢাকা মহানগর বন্ধুসভার সাধারণ সম্পাদক হাসান মাহমুদ সম্রাট
ছবি: বন্ধুসভা
১৫ / ১৯
অংশগ্রহণকারীদের একাংশ
ছবি: বন্ধুসভা
১৬ / ১৯
শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন খুলনা বন্ধুসভার সহসভাপতি এম এম মাসুম বিল্যাহ
ছবি: বন্ধুসভা
১৭ / ১৯
অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞাসা
ছবি: বন্ধুসভা
১৮ / ১৯
নিবন্ধন বুথ
ছবি: বন্ধুসভা
১৯ / ১৯
সনদ হাতে অংশগ্রহণকারীরা
ছবি: বন্ধুসভা
ফটো ফিচার থেকে আরও দেখুন