প্রকৃতিতে বসন্তের ছোঁয়া

ছবি
প্রকৃতিতে বসন্তের ছোঁয়া
শীতের দীর্ঘ বিষণ্নতা ঝেড়ে ফেলে বাংলার প্রকৃতিতে নেমে এসেছে ঋতুরাজ বসন্ত। পত্রঝরার ক্লান্ত অধ্যায় পেরিয়ে গাছের ডালে ডালে গজিয়ে উঠেছে নতুন সবুজ পাতা—যেন প্রকৃতি নিজেই নতুন করে শ্বাস নিতে শুরু করেছে। নরম রোদ, মৃদু বাতাস আর আকাশজুড়ে হালকা রঙের মেলবন্ধনে চারপাশ ভরে উঠেছে প্রাণের স্পন্দনে। সেই সঙ্গে প্রকৃতি সেজে উঠেছে রঙিন ফুলের সাজে। শিমুল, পলাশ, কৃষ্ণচূড়ার রঙে রঙিন হয়ে উঠছে পথঘাট, আর পাখির কোলাহলে সকালগুলো হয়ে উঠছে আরও জীবন্ত। ডালে ডালে পাখির মিতালি ছোঁয়ায় প্রকৃতি যেন নতুন গল্প বলতে শুরু করেছে—ভালোবাসা, আশা আর জীবনের গল্প।
ছবির মাধ্যমে ঋতুরাজ বসন্তের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলেছেন মুন্সিগঞ্জ বন্ধুসভার সহসভাপতি রাজীব পাল।
