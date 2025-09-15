আইইএলটিএস: ইয়োর গেটওয়ে টু গ্লোবাল এডুকেশন

ছবি
আইইএলটিএস: ইয়োর গেটওয়ে টু গ্লোবাল এডুকেশন
রাজধানীর কারওয়ান বাজারে প্রথম আলো কার্যালয়ে ১২ সেপ্টেম্বর বন্ধুসভা জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় ‘আইইএলটিএস: ইয়োর গেটওয়ে টু গ্লোবাল এডুকেশন’ শিরোনামে বিশেষ কর্মশালা। সকাল সাড়ে ৯টায় শুরু হয়ে কর্মশালা চলে বিকেল ৫টা পর্যন্ত। নিবন্ধনের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করেন সারা দেশের বিভিন্ন বন্ধুসভার বন্ধুরা। সহযোগিতায় ছিল বাংলা–দেশি ফুডস লিমিটেড ও আইডিপি এডুকেশন বাংলাদেশ।
