সবার মনে কেন আবু বকর? আমরা ভালোবাসা খুঁজি নাকি উদ্ধারকর্তা?
সবার মনে কেন একজন আবু বকর? রূপকথার রাজপুত্র, নিরাপত্তার আকাঙ্ক্ষা ও আমাদের অবচেতন মন পাকিস্তানি নাটক ‘দার-এ-নাজাত’: ভালোবাসার গল্পের আড়ালে একজন উদ্ধারকর্তার মনস্তত্ত্ব।
ছোটবেলায় আমরা কত রকমের গল্প শুনে বড় হই! রূপকথা, রাজা-রানি, রাজকন্যা, রাজপুত্র, পরি কিংবা বিপদে পড়া কোনো রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে ছুটে আসা এক সাহসী রাজপুত্র। গল্পের শেষে সব অন্ধকার কেটে যায়, রাজকন্যা তার কাঙ্ক্ষিত মানুষটিকে পায় এবং তারা সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে থাকে।
শৈশবের সেই গল্পগুলো কেবল আমাদের বিনোদন দেয় না; অনেক সময় সম্পর্ক, ভালোবাসা, নিরাপত্তা এবং জীবনের প্রত্যাশা সম্পর্কেও কিছু মানসিক ছাপ তৈরি করে। বড় হওয়ার পর সেই রাজপুত্র আর ঘোড়ায় চড়ে আসে না। আসে একজন জীবনসঙ্গীর পরিচয়ে। আমাদের অবচেতন মনে হয়তো তখনো একটি আকাঙ্ক্ষা থেকে যায়—এমন একজন মানুষ আসবে, যে আমাকে বুঝবে, আগলে রাখবে, দুঃসময়ে পাশে দাঁড়াবে এবং জীবনের সব সমস্যার সমাধান করে দেবে।
পাকিস্তানি নাটক ‘দার-এ-নাজাত’-এর আবু বকর চরিত্রটিকে ঘিরে দর্শকের বিপুল আগ্রহের মধ্যে এই মনস্তাত্ত্বিক আকাঙ্ক্ষার একটি প্রতিফলন দেখতে পাই। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আবু বকরকে নিয়ে মানুষের আলোচনা, প্রশংসা ও প্রত্যাশা যেন একটি প্রশ্ন সামনে নিয়ে আসে—আমরা কি সত্যিই আবু বকরের মতো একজন মানুষকে খুঁজছি, নাকি তার মাধ্যমে এমন এক নিরাপদ সম্পর্কের স্বপ্ন দেখছি, যেখানে আমাদের আর একা লড়তে হবে না?
আবু বকর: একজন মানুষ, নাকি আমাদের মনের কাঙ্ক্ষিত উদ্ধারকর্তা?
চরিত্রটির সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক শুধু তার ধর্মীয় অনুশাসন, দায়িত্ববোধ কিংবা শান্ত স্বভাব নয়; বরং প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তার আবেগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা, ধৈর্য, সহমর্মিতা এবং অন্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন।
জারিয়াব যখন জামিলের বিশ্বাসভঙ্গের পর মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে, আতঙ্কের মধ্যে চলে যায়, তখন তার পরিবারের মানুষও তাকে সামলাতে হিমশিম খায়। সেই সময়ে আবু বকরের শান্ত উপস্থিতি, তাকে পানি দেওয়া, ধীরে ধীরে শ্বাস নিতে সাহায্য করা এবং কোনো ধরনের বিচার না করে পাশে থাকার দৃশ্যটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।
এই আচরণকে মনস্তাত্ত্বিকভাবে ইমোশনাল রেগুলেশন এবং কো-রেগুলেশনের আলোকে দেখা যায়। একজন মানুষ যখন তীব্র আবেগপ্রবণ সংকটে থাকেন, তখন আরেকজনের স্থির, সহানুভূতিশীল ও নিরাপদ উপস্থিতি তাঁর স্নায়ুতন্ত্রকে শান্ত হতে সাহায্য করতে পারে।
এখানে আবু বকর জারিয়াবের সমস্যাকে অস্বীকার করেন না, তাকে ছোট করেন না, অতীত নিয়ে অপমান করেন না। বরং তাকে আবার নিজের পায়ে দাঁড়ানোর একটি সুযোগ দেন।
এখানেই একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে। কাউকে উদ্ধার করা আর কাউকে নিজের শক্তি ফিরে পেতে সাহায্য করা এক বিষয় নয়। আবু বকরের সবচেয়ে ইতিবাচক দিক হলো, তার কিছু আচরণ জারিয়াবকে নির্ভরশীল করে তোলার পরিবর্তে ধীরে ধীরে নিজের জীবনকে নতুনভাবে দেখতে সাহায্য করে।
আমরা হয়তো এমন একজন মানুষ চাই, যার কাছে গেলে আমাদের ভয় কমে যাবে। কিন্তু সুস্থ সম্পর্কের লক্ষ্য হওয়া উচিত এমন নিরাপত্তা তৈরি করা, যেখানে মানুষটি একসময় নিজের শক্তিতেও দাঁড়াতে পারবে।
জারিয়াব: বিশ্বাসভঙ্গ, আবেগপ্রবণ আঘাত ও নিরাপত্তার পুনরাবিষ্কার
জারিয়াবের চরিত্রটি বুঝতে হলে তার প্রেমভঙ্গের ঘটনাটুকু দেখলেই হবে না; দেখতে হবে তার স্বপ্ন, আত্মপরিচয়, প্রত্যাশা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার ভাঙনকেও।
জারিয়াব হার্ভার্ডে পড়ার সুযোগ পেয়েও সম্পর্কের জন্য নিজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বদলাতে চেয়েছিল। সে জামিলের সঙ্গে একটি যৌথ ভবিষ্যৎ কল্পনা করেছিল। কিন্তু জামিলের সিদ্ধান্ত, বিশ্বাসভঙ্গ এবং অন্যত্র বিয়ে তার সেই কল্পিত ভবিষ্যৎকে ভেঙে দেয়।
এখানে সে শুধু একজন ভালোবাসার মানুষকে হারায়নি; হারিয়েছে নিজের বিনিয়োগ করা সময়, বিশ্বাস, প্রত্যাশা এবং কল্পিত ভবিষ্যতের একটি অংশ।
মনস্তাত্ত্বিকভাবে একে বেট্রয়াল ট্রমা বা বিশ্বাসভঙ্গজনিত আবেগপ্রবণ আঘাতের প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করা যায়। এমন অভিজ্ঞতার পর একজন মানুষের মধ্যে উদ্বেগ, অবিশ্বাস, আত্মসম্মানবোধে আঘাত, অতীত নিয়ে বারবার চিন্তা এবং সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিরাপত্তাহীনতা দেখা দিতে পারে। নাটকে জারিয়াবের প্যানিক অ্যাটাকের দৃশ্যগুলো এই তীব্র মানসিক বিপর্যয়ের দিকটি তুলে ধরে।
জারিয়াবের আবু বকরের প্রতি প্রাথমিক প্রতিক্রিয়াও তাই সহজ নয়। সে আবু বকরের সদিচ্ছাকে সহজে বিশ্বাস করতে পারে না। কখনো বিরক্তি, কখনো সন্দেহ, কখনো প্রতিরোধ—এসবের মধ্য দিয়ে তার আবেগপ্রবণ দ্বন্দ্ব প্রকাশ পায়।
এটিকে শুধু তার জেদ বা অহংকার হিসেবে দেখা ঠিক হবে না। আঘাতপ্রাপ্ত মানুষের কাছে নতুন করে কাউকে বিশ্বাস করাও কঠিন মানসিক প্রক্রিয়া। অতীতের অভিজ্ঞতা অনেক সময় বর্তমানের নিরাপদ সম্পর্ককেও সন্দেহের চোখে দেখতে শেখায়।
এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ থেরাপিউটিক বিষয় হলো, হিলিং বা নিরাময় মানে অতীতকে মুছে ফেলা নয়। বরং অতীতের অভিজ্ঞতা যেন বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রতিটি সিদ্ধান্তকে নিয়ন্ত্রণ না করে, সেই সক্ষমতা তৈরি করা।
জারিয়াবের যাত্রাকে তাই শুধু নতুন একজন পুরুষের প্রেমে পড়ার গল্প হিসেবে না দেখে নিজের নিরাপত্তা, আত্মপরিচয় এবং বিশ্বাস পুনর্গঠনের যাত্রা হিসেবেও দেখা প্রয়োজন।
আবু বকরের মা খুশবখত: একটি প্রজন্মের না-বলা গল্প
নাটকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক স্তরগুলোর একটি হলো আবু বকরের মা খুশবখতের চরিত্র।
খুশবখতকে শুধু একজন আদর্শ মা কিংবা আদর্শ শাশুড়ি হিসেবে দেখলে তাঁর চরিত্রের গভীরতা বোঝা যাবে না। তাঁর নিজের অতীত আছে, অপূর্ণতা আছে, বঞ্চনা আছে এবং সেই অভিজ্ঞতা থেকে তৈরি হওয়া জীবনবোধ আছে।
তরুণ বয়সে বেলা নামে পরিচিত খুশবখত ভালোবেসে নিজের জীবনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু সেই সিদ্ধান্তের পর তাঁর জীবনে যে অবহেলা, বৈবাহিক অসুখ এবং শ্বশুরবাড়ির কঠোর আচরণ এসেছে, তা তাঁর জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। পরবর্তী সময়ে নিজের ছেলেকে নিয়ে প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকার অভিজ্ঞতাও তাঁর ব্যক্তিত্ব গঠনে ভূমিকা রেখেছে।
ট্রমার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, মানুষ শুধু নিজের অভিজ্ঞতার মধ্যেই আটকে থাকে না; সেই অভিজ্ঞতা থেকে তৈরি হওয়া বিশ্বাস ও আচরণ পরবর্তী সম্পর্কেও বহন করতে পারে। তবে প্রত্যেকের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া একই রকম হয় না।
খুশবখতের ক্ষেত্রে লক্ষণীয়, তিনি নিজের জীবনে যে ধরনের অপমান, অবহেলা ও অনিরাপত্তার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছেন, জারিয়াবকে সেই অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তির মধ্যে ফেলতে চান না। বরং তাঁর প্রতি যত্নশীল হওয়ার চেষ্টা করেন।
জারিয়াবকে নতুন পরিবেশে মানিয়ে নিতে সাহায্য করা, তার প্রয়োজন বোঝার চেষ্টা করা, তাকে খাবার খাওয়ানো, পাশে থাকা, এমনকি তার ভয় ও অস্বস্তিকে গুরুত্ব দেওয়ার মধ্য দিয়ে খুশবখত একটি নিরাপদ মাতৃসুলভ সম্পর্কের প্রতীক হয়ে ওঠেন।
এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, একজন নারী আরেকজন নারীর জন্য নিরাপদ আশ্রয় হয়ে উঠতে পারেন। সব সম্পর্কের নিরাময় কেবল স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্য দিয়ে আসে না। অনেক সময় একজন মা, শাশুড়ি, বোন, বন্ধু কিংবা অন্য কোনো নারীর সহানুভূতিশীল উপস্থিতিও একজন মানুষের পুনরুদ্ধারের পথে বড় ভূমিকা রাখে।
খুশবখত ও জারিয়াব: শাশুড়ি-পুত্রবধূর সম্পর্কের বাইরে একটি নিরাময়কারী সম্পর্ক
উপমহাদেশীয় সমাজে শাশুড়ি-পুত্রবধূর সম্পর্ককে প্রায়ই ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, নিয়ন্ত্রণ, প্রতিযোগিতা এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার জায়গা থেকে দেখা হয়। কিন্তু খুশবখত ও জারিয়াবের সম্পর্ক অন্য একটি সম্ভাবনার কথা বলে।
খুশবখত জারিয়াবকে নিজের মতো করে গড়ে তুলতে চান না; বরং ধীরে ধীরে তার নতুন পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হতে সাহায্য করেন। জারিয়াব যখন নিজের পুরোনো জীবন, অভ্যাস ও পরিচিত জগতের বাইরে এসে পড়ে, তখন খুশবখতের ছোট ছোট যত্ন তার কাছে নতুন অভিজ্ঞতা তৈরি করে।
বিশেষ করে জারিয়াবের ভীত অবস্থায় খুশবখতের পাশে গিয়ে ঘুমাতে চাওয়ার দৃশ্যটি সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন নির্দেশ করে। যে নারী প্রথমে নতুন পরিবারকে সন্দেহের চোখে দেখছিল, সে ধীরে ধীরে একজন বয়োজ্যেষ্ঠ নারীর কাছে নিরাপত্তা খুঁজতে শুরু করে।
অ্যাটচেমন্ট থিওরির আলোকে এই সম্পর্ককে নিরাপদ সংযুক্তি বা সিকিউর বেসের ধারণার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যায়। একটি নিরাপদ সম্পর্ক মানুষকে নিজের ভয় প্রকাশ করতে, দুর্বলতা স্বীকার করতে এবং নতুন অভিজ্ঞতার সঙ্গে মানিয়ে নিতে সাহায্য করে।
এখানে খুশবখত শুধু আবু বকরের মা নন; তিনি জারিয়াবের জন্যও একটি আবেগপ্রবণ নিরাপত্তার জায়গা হয়ে উঠছেন।
এই সম্পর্কের আরেকটি দিকও মনে রাখা প্রয়োজন। খুশবখত নিজের জীবনের অতীত কষ্টের কারণে ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর প্রত্যাশা তৈরি করেছেন। জারিয়াবকে পুত্রবধূ হিসেবে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা এবং সেই বিয়ের জন্য আবু বকরের কাছে আবেগপূর্ণ অনুরোধ তাঁর মাতৃত্বের পাশাপাশি নিজের অপূর্ণ স্বপ্নের প্রতিফলনও হতে পারে।
আবু বকর মায়ের ইচ্ছাকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে নিজের সিদ্ধান্তের জায়গায় কতটা স্বাধীন থাকতে পারছেন, সেটিও পারিবারিক বৈচিত্র্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।
আবু বকর ও তার মা: ভালোবাসা, দায়িত্ববোধ এবং ব্যক্তিগত সীমারেখা
আবু বকরের ব্যক্তিত্ব গঠনে তার মায়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তার ধর্মীয় মূল্যবোধ, জীবনযাপন, সংযম, দায়িত্ববোধ এবং মানুষের প্রতি আচরণের মধ্যে মায়ের শিক্ষা স্পষ্ট।
তবে এখানে একটি সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক প্রশ্ন রয়েছে—একজন সন্তান মায়ের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধ বজায় রেখেও নিজের জীবনের সিদ্ধান্ত কতটা স্বাধীনভাবে নিতে পারেন?
নাটকে দেখা যায়, জারিয়াবকে বিয়ে করার সিদ্ধান্তে আবু বকরের নিজের সম্মতির পাশাপাশি মায়ের দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষাও বড় ভূমিকা রাখে। একপর্যায়ে মায়ের আবেগপূর্ণ অনুরোধের কাছে সে নিজের দ্বিধা সরিয়ে রাখে।
এখানে অভিভাবক-সন্তানের সম্পর্ক এবং নিজস্বতার পার্থক্যের ধারণা প্রাসঙ্গিক। সুস্থ পারিবারিক সম্পর্কের অর্থ মায়ের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করা নয়; বরং মাকে ভালোবাসার পাশাপাশি নিজের অনুভূতি, ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তের দায়িত্ব নিতে পারা।
একজন পরিণত সন্তান বলতে তাঁকে বোঝায় না, যিনি সব সময় মায়ের ইচ্ছার সঙ্গে একমত হন। বরং যিনি মায়ের অনুভূতিকে সম্মান করেন, কিন্তু নিজের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে নিজের অবস্থানও স্পষ্ট করতে পারেন।
আবু বকরের চরিত্রের এই দিকটি তাকে আরও মানবিক করে তোলে। কারণ, সে শুধু একজন আদর্শ পুরুষের প্রতিচ্ছবি নয়; তার মধ্যেও নিজের ইচ্ছা, দায়িত্ব ও পারিবারিক প্রত্যাশার মধ্যে সমন্বয় করার প্রশ্ন রয়েছে।
জামিল ও আবু বকর: ভালোবাসার দুটি ভিন্ন মনস্তত্ত্ব
জারিয়াবের জীবনে জামিল ও আবু বকর দুটি ভিন্ন সম্পর্কের অভিজ্ঞতা তৈরি করে। জামিলের সঙ্গে জারিয়াবের সম্পর্ক ছিল যৌথ স্বপ্ন, আবেগ, অতীত এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার ওপর দাঁড়ানো। কিন্তু সেই সম্পর্কের মধ্যে প্রতিশ্রুতি ও দায়িত্বের জায়গায় ভাঙন তৈরি হয়।
অন্যদিকে আবু বকর এমন এক ব্যক্তিত্বের প্রতিনিধিত্ব করে, যার মধ্যে ধৈর্য, সহমর্মিতা, দায়িত্ববোধ এবং আবেগপ্রবণ স্থিরতা দেখা যায়।
এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই, ধর্মীয় পরিচয় কিংবা ধর্মীয় অনুশীলন একা কোনো মানুষের আবেগপ্রবণ পরিপক্বতার প্রমাণ নয়। প্রকৃত সম্পর্কের স্বাস্থ্য নির্ভর করে পারস্পরিক সম্মান, দায়িত্ব গ্রহণ, সততা, সহানুভূতি এবং অন্যের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেওয়ার ওপর।
জামিলের চরিত্রের মাধ্যমে নাটকটি দেখায়, নিজের বিশ্বাস বা জীবনদর্শনের পরিবর্তন ঘটলেও সেই পরিবর্তনের সঙ্গে অন্যের প্রতি দায়িত্ববোধ ও মানবিকতা থাকা জরুরি।
অন্যদিকে আবু বকরের চরিত্র আমাদের মনে করিয়ে দেয়, ভালোবাসা শুধু আবেগের প্রকাশ নয়; ভালোবাসা হলো অন্যের দুর্বল মুহূর্তে তাকে অপমান না করা, তার অতীতকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার না করা এবং তার সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারকে সম্মান করা।
কেন সবাই আবু বকরকে খুঁজছে?
এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে আমাদের সমাজের সম্পর্কগত বাস্তবতাকে দেখতে হবে।
অনেক মানুষ সম্পর্কের মধ্যে ভালোবাসার পাশাপাশি নিরাপত্তা খোঁজেন। এমন একজন মানুষ চান, যার কাছে নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করা যাবে, যিনি কঠিন সময়ে ছেড়ে যাবেন না, অপমান করবেন না, অন্যের সামনে ছোট করবেন না এবং আবেগপ্রবণ সংকটে পাশে থাকবেন।
আমাদের অনেকের সম্পর্কের অভিজ্ঞতায় বিচার, তুলনা, অবহেলা, নিয়ন্ত্রণ, অসম্মান কিংবা আবেগপ্রবণ অনুপস্থিতি থাকে। ফলে যখন পর্দায় এমন একজন মানুষকে দেখি, যিনি উত্তেজিত পরিস্থিতিতেও শান্ত থাকেন, অন্যের অতীত নিয়ে কটাক্ষ করেন না এবং ভালোবাসার নামে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন না, তখন তাঁর প্রতি একধরনের আকর্ষণ তৈরি হয়।
এখানে প্রজেকশনের ধারণাটিও প্রাসঙ্গিক। আমরা কখনো কখনো নিজের অপূর্ণ চাহিদা, প্রত্যাশা ও আকাঙ্ক্ষাকে অন্য একজন মানুষের মধ্যে দেখতে শুরু করি। আবু বকর তখন শুধু একজন নাটকের চরিত্র থাকেন না; তিনি হয়ে ওঠেন আমাদের কল্পিত নিরাপদ সম্পর্কের প্রতীক।
তবে সবাই একই কারণে তাঁকে পছন্দ করছেন, এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যাবে না। কারও কাছে তিনি আদর্শ জীবনসঙ্গী, কারও কাছে একজন দায়িত্বশীল পুরুষ, কারও কাছে একজন ভালো সন্তান, আবার কারও কাছে একজন ভালো মানুষ হওয়ার উদাহরণ।
এই জনপ্রিয়তার মধ্যে আমাদের সামাজিক ও আবেগপ্রবণ চাহিদার কিছু প্রতিফলন অবশ্যই রয়েছে।
থেরাপিউটিক দৃষ্টিভঙ্গি: আমাদের কি একজন উদ্ধারকর্তা প্রয়োজন?
থেরাপির অভিজ্ঞতায় আমরা প্রায়ই দেখি, মানুষ শুধু ভালোবাসা চান না; তাঁরা নিরাপদ বোধ করতে চান। তাঁদের কেউ একজন মনোযোগ দিয়ে শুনুক, তাঁদের অনুভূতিকে গুরুত্ব দিক, তাঁদের দুর্বলতার সময় পাশে থাকুক, এটি মানুষের স্বাভাবিক আবেগপ্রবণ চাহিদা।
একটি জায়গায় আমাদের সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। যখন আমরা মনে করি, অন্য একজন মানুষ এলেই আমার সব কষ্ট শেষ হয়ে যাবে, তখন সম্পর্কের ওপর এমন একটি দায়িত্ব চাপিয়ে দিই, যা কোনো একজন মানুষের পক্ষে একা বহন করা সম্ভব নয়।
এই প্রত্যাশাকে উদ্ধারকর্তার কল্পনার সঙ্গে সম্পর্কিত করে দেখা যায়। এ ধরনের প্রত্যাশায় মানুষ নিজের জীবনের সমস্যার সমাধানের দায়িত্ব অনেকটা অন্যের হাতে তুলে দিতে চান। কখনো কখনো নিজের আত্মবিশ্বাস, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা এবং ব্যক্তিগত সীমারেখাও সম্পর্কের মধ্যে হারিয়ে ফেলেন।
একজন জীবনসঙ্গী আমাদের জীবনে নিরাপত্তা দিতে পারেন, কিন্তু আত্মপরিচয় তৈরি করে দিতে পারেন না। তিনি আমাদের হাত ধরতে পারেন, কিন্তু আমাদের হয়ে পুরো পথ চলতে পারেন না।
থেরাপিউটিকভাবে সুস্থ সম্পর্কের কয়েকটি ভিত্তি গুরুত্বপূর্ণ:
১. ইমোশনাল সেফটি: এমন সম্পর্ক, যেখানে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতে ভয় পেতে হয় না।
২. ইমোশনাল রেগুলেশন: মতবিরোধ বা সংকটের সময় আবেগের বশবর্তী হয়ে অপমান, ভয় দেখানো কিংবা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা না করা।
৩. হেলদি বাউন্ডারিস: ভালোবাসার মধ্যেও প্রত্যেকের ব্যক্তিগত পরিসর, পছন্দ ও সিদ্ধান্তকে সম্মান করা।
৪. মিউচ্যুয়াল রেসপন্সিবিলিটি: সম্পর্কের দায়িত্ব একজনের নয়; দুজনেরই।
৫. সেলফ ইফিকেসি: জীবনের সমস্যা মোকাবিলায় নিজের সক্ষমতার ওপর বিশ্বাস তৈরি করা।
৬. ট্রমা-ইনফরমড রিলেশনশিপ: সঙ্গীর অতীতের আঘাত ও দুর্বলতাকে বোঝা, কিন্তু তাকে চিরকাল অসহায় পরিচয়ে আটকে না রাখা।
সুস্থ ভালোবাসা কাউকে নির্ভরশীল করে রাখে না; বরং তাকে নিজের শক্তি আবিষ্কার করতে সাহায্য করে।
আমাদের জীবনে আবু বকর থাকুক, কিন্তু নিজেদের হারিয়ে নয়
‘দার-এ-নাজাত’ নাটকটি আমার কাছে কেবল একজন নারী ও দুজন পুরুষের সম্পর্কের গল্প নয়। এটি আমাদের সম্পর্কের প্রত্যাশা, পারিবারিক উত্তরাধিকার, অতীতের আঘাত, নিরাপত্তার চাহিদা এবং ভালোবাসার প্রকৃত অর্থ নিয়ে ভাবার একটি সুযোগ।
খুশবখত আমাদের দেখান, অতীতের কষ্টের পরও একজন মানুষ অন্যের জন্য নিরাপদ আশ্রয় হয়ে উঠতে পারেন। জারিয়াব মনে করিয়ে দেয়, বিশ্বাসভঙ্গের পর আবার বিশ্বাস করতে শেখা একটি কঠিন প্রক্রিয়া। আর আবু বকর আমাদের সামনে এমন একজন মানুষের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে, যিনি অন্যের দুর্বল মুহূর্তে তাকে বিচার না করে পাশে থাকার চেষ্টা করেন।
তবে আমার কাছে এই গল্পের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা হলো, আমরা যেন শুধু একজন আবু বকরকে খুঁজতে গিয়ে নিজেদের শক্তি ও সক্ষমতাকে ভুলে না যাই। আমাদের জীবনে এমন মানুষ প্রয়োজন, যিনি বলবেন, ‘তুমি একা নও, আমি আছি।’ কিন্তু তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ, এমন একটি সম্পর্ক প্রয়োজন, যেখানে আমরা বলতে পারব, ‘তুমি পাশে আছ বলে আমি আরও সাহসী হচ্ছি; কিন্তু আমার নিজের শক্তিটুকুও আমি চিনতে শিখছি।’
জীবনের সব সংকট থেকে উদ্ধার করার জন্য একজন রাজপুত্রের অপেক্ষায় থাকা আর একজন মানুষের সঙ্গে হাতে হাত রেখে জীবন মোকাবিলা করা এক বিষয় নয়। আমাদের প্রত্যেকের জীবনে একজন আবু বকর থাকুক, কিন্তু তার চেয়েও বেশি, আমাদের প্রত্যেকের ভেতরে নিজের জীবনের কঠিন সময় মোকাবিলা করার মতো একজন শক্তিশালী মানুষ তৈরি হোক।
হয়তো প্রকৃত ‘দার-এ-নাজাত’ বা মুক্তির দরজা সেখানেই।
সাইকোথেরাপিস্ট ও মানসিকবিষয়ক প্রশিক্ষক, কনসালট্যান্ট, সিটি হাসপাতাল লিমিটেড এবং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, বন্ধুসভা জাতীয় পরিচালনা পর্ষদ