ষষ্ঠ জাতীয় বন্ধু সমাবেশ ২০২৫
নির্ভেজাল আনন্দে প্রতিটি মুহূর্ত
এক হাড়কাঁপানো শীতের রাতে শুরু হয় আমাদের যাত্রা। গত ২৪ ডিসেম্বর দিবাগত রাত দুইটায় জামালপুর শহর ঘুমিয়ে থাকলেও আমাদের মনে তখন উত্তেজনার পারদ। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে দিবাগত রাত ৩টা ১০ মিনিটে জয়দেবপুরগামী ট্রেনে উঠে পড়ি। পুরো বগিটি হয়ে উঠেছিল একটুকরা জামালপুর। আড্ডা, গান ও হাসিতে মুখর হয়ে ওঠে যাত্রাপথ।
ভোরে কুয়াশাভেজা জয়দেবপুর রেলস্টেশনে নেমে সিএনজিচালিত অটোরিকশায় মৌচাকের পথে রওনা দিলে দিনের আলো যেন নতুন এক পৃথিবীর স্বাগত জানায়। মৌচাক মাঠে ৭১ ও ৭২ নম্বর তাঁবুতে গড়ে ওঠে আমাদের ছোট্ট সংসার। ২৬ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হলে পুরো প্রাঙ্গণ রূপ নেয় একটুকরা বাংলাদেশে। দেশের নানা প্রান্ত থেকে আসা বন্ধুদের সঙ্গে পরিচয়; কোনো ভেদাভেদ নেই—পরিচয় একটাই, আমরা সবাই বন্ধু।
নাচ, গান, গল্প ও ভাব বিনিময়ে কেটেছে প্রতিটি মুহূর্ত। ছোট্ট এই জীবনে এমন নির্ভেজাল আনন্দ আগে কখনো অনুভব করিনি।
সহসাংগঠনিক সম্পাদক, জামালপুর বন্ধুসভা