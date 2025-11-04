হারানো ঐতিহ্যের নীরব সাক্ষী কাকিনা জমিদারবাড়ি

হারানো ঐতিহ্যের নীরব সাক্ষী কাকিনা জমিদারবাড়ি
লালমনিরহাটের কালীগঞ্জ উপজেলার কাকিনা ইউনিয়নে অবস্থিত ঐতিহাসিক কাকিনা জমিদারবাড়ি আজ পরিণত হয়েছে ধ্বংসপ্রায় এক নিদর্শনে। শত বছরের পুরোনো এই রাজবাড়ি একসময় ছিল ঐশ্বর্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু। বর্তমানে সেটি পড়ে আছে অবহেলা ও অযত্নে, হারিয়ে যাচ্ছে ইতিহাসের গৌরবময় অধ্যায়।
স্থানীয় ইতিহাসবিদদের মতে, প্রায় তিন শ বছর আগে মোগল সম্রাটের দেওয়া সনদের মাধ্যমে কাকিনায় জমিদারি প্রতিষ্ঠিত হয়। জমিদার কাশীনাথ রায় ছিলেন এ পরিবারের প্রথম প্রভাবশালী নেতা। তিনি কৃষি, বাণিজ্য ও স্থাপত্যে অবদান রাখেন এবং কাকিনা অঞ্চলে একটি সুসংগঠিত প্রশাসন গড়ে তোলেন। পরে জমিদার মহিমা রঞ্জন রায় ও শম্ভুচরণ রায় এই জমিদারির পরিধি বাড়ান।
কাকিনা জমিদারবাড়িটি গড়ে তোলা হয়েছিল ইউরোপীয় ও মোগল স্থাপত্যশৈলীর সংমিশ্রণে। দোতলা বিশাল প্রাসাদ, রাজদরবার, অতিথিশালা, হাওয়াখানা ও গোপন আস্তানার নকশা এখনো এর ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করছে।
একসময় এ রাজবাড়িতে নিয়মিত অনুষ্ঠিত হতো নাটক, যাত্রা, পুতুলনাচ ও সাংস্কৃতিক আসর; যা কাকিনাকে উত্তরবঙ্গের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।
জমিদারি প্রথা বিলুপ্তির পর থেকে ধীরে ধীরে হারিয়ে যায় কাকিনা রাজবাড়ির ঐশ্বর্য। ১৯২৫ সালের দিকে আর্থিক সংকট ও প্রশাসনিক ব্যর্থতার কারণে জমিদারি নিলামে বিক্রি হয়ে যায়। স্বাধীনতার পর থেকে বাড়িটি অবহেলা ও প্রাকৃতিক ক্ষয়ের শিকার হয়ে বর্তমানে ধ্বংসের মুখে। রাজবাড়ির অধিকাংশ অংশ এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। কোথাও ছাদ ধসে পড়েছে, ছাদের চুন-সুরকি খসে পড়ছে, কোথাও দেয়াল ফেটে গেছে। এখন জমিদারবাড়ির সেই প্রাসাদ, অতিথিশালা, রাজদরবার ও গোপন কক্ষগুলো ভগ্নদশায় পড়ে আছে।
স্থানীয় লোকজনের দাবি, সরকারি উদ্যোগে এই বাড়িটি সংস্কার ও সংরক্ষণ করা হোক। রাজবাড়িটি সংরক্ষণ করা গেলে লালমনিরহাটে পর্যটনের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।
