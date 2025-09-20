শিক্ষা, দক্ষতা ও অনুপ্রেরণার মেলবন্ধনে বন্ধুসভার আইইএলটিএস কর্মশালা
বাংলাদেশে অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন রয়েছে, বন্ধুসভা তার মধ্যে অনন্য। সমাজে ভালো কাজের আলো ছড়িয়ে দিতে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বন্ধুসভা কাজ করে যাচ্ছে সংস্কৃতি, শিক্ষা, পরিবেশ ও সমাজসেবার নানা কর্মকাণ্ডে। তাদের মূল বিশ্বাস, ‘ভালোর সাথে আলোর পথে’। বন্ধুসভার বন্ধুরা বিশ্বাস করেন, একা ভালো থাকা যায় না; একসঙ্গে ভালো থাকতে হয়।
তারই ধারাবাহিকতায় ১২ সেপ্টেম্বর রাজধানীর কারওয়ান বাজারের প্রথম আলো ভবনের সভাকক্ষে ‘আইইএলটিএস: ইয়োর গেটওয়ে টু গ্লোবাল এডুকেশন’ শিরোনামে অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ কর্মশালা। বন্ধুসভা জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই কর্মশালার লক্ষ্য একটাই, বন্ধুসভার বন্ধুদের দক্ষতাকে আরও সমৃদ্ধ করা এবং তা দেশের কল্যাণে কাজে লাগানো।
বৃষ্টিভেজা সকালে নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছে যাই ভেন্যুতে। সকাল সাড়ে ৯টায় আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় জাতীয় পর্ষদের সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ হোসেন মল্লিকের প্রাণবন্ত বক্তব্যের মাধ্যমে। এই আয়োজনে সহযোগিতা করেছে বাংলা-দেশি ফুডস লিমিটেড এবং আইডিপি এডুকেশন বাংলাদেশ।
প্রথম সেশনে আইডিপি এডুকেশন বাংলাদেশের হেড অব আইইএলটিএস অপারেশনস ইলোরা শাহাব শর্মি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন প্রস্তুতি, পরীক্ষাপদ্ধতি ও নানা খুঁটিনাটি বিষয়ে। দ্বিতীয় পর্বে আইইএলটিএসের চারটি মূলস্তম্ভ—লিসেনিং, স্পিকিং, রিডিং, রাইটিং বিষয়ে বিস্তৃত ও আকর্ষণীয় সেশন পরিচালনা করেন আইডিপি এডুকেশন বাংলাদেশের সার্টিফায়েড আইইএলটিএস অফিশিয়াল এক্সপার্ট শিওয়া ফরকান। বন্ধুরা তাঁর কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, পরীক্ষা টিপস, শর্টকাট ট্রিকস, এবং প্রস্তুতির নানা কৌশল রপ্ত করেন।
দিনের ক্লান্তি যখন ধরা দিতে শুরু করে, তখনই কর্মশালায় প্রাণসঞ্চার করেন শিক্ষা–গবেষক এস এম মাহ-বুব উল আলম। প্রথমেই তিনি ডাক্তার পৌলমি অদিতিকে সামনে ডেকে আনেন। পৌলমি অদিতির মধুর কণ্ঠের সুরে গানে মুহূর্তেই প্রাণে সজীবতা আনে।
এরপর এস এম মাহ-বুব উল আলম নিজের উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে ইংরেজি উচ্চারণ ও একসেন্ট শেখানোর অভিনব ক্লাস নেন। তিনি শেখান মুখের বিভিন্ন অংশ ব্যবহার করে সঠিক উচ্চারণের কৌশল। তাঁর শেখানো বিভিন্ন পন্থার মধ্যে মুখে পানি রেখে ‘G’ উচ্চারণ এবং মুখে চকলেট রেখে ‘F’ উচ্চারণ অন্যতম। এসব অভিনব কৌশল বন্ধুরা শিখে দারুণ আনন্দিত হয়। আমিও জীবনে অন্তত এই দুটি কৌশল কখনো ভুলব না।
আইডিপি এডুকেশন বাংলাদেশের হেড অব সেলস অ্যান্ড অপারেশন আনোয়ার হোসাইন বিদেশে পড়াশোনা, স্কলারশিপ, কর্মসংস্থান ও ক্যারিয়ার সুযোগ নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন।
কর্মশালার এক পর্যায়ে বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন প্রথম আলোর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আনিসুল হক। তিনি আবেগঘন কণ্ঠে বলেন, ‘আপনারা যাঁরা উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যাবেন, কখনো বাংলাদেশকে ভুলে যাবেন না। এই দেশকে সব সময় হৃদয়ে ধারণ করবেন।’
সন্ধ্যার আলো ঝরতে ঝরতে জাতীয় পর্ষদের সভাপতি জাফর সাদিকের সমাপনী বক্তব্যের মধ্য দিয়ে কর্মশালার আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটে।
দিনব্যাপী এ আয়োজনে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ২৭টি বন্ধুসভার মোট ৮৭ জন বন্ধু অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালা শেষে সবাইকে সনদ ও উপহার দেওয়া হয়।
সহসভাপতি, কেরানীগঞ্জ বন্ধুসভা