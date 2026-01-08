বন্ধুসভায় পথচলা, দায়িত্বের মধ্য দিয়ে আস্থা অর্জন

বন্ধুসভায় পথচলা, দায়িত্বের মধ্য দিয়ে আস্থা অর্জন
চার বছর আগে প্রথম আলো বন্ধুসভায় যুক্ত হওয়ার দিনটায় ছিল একরাশ কৌতূহল; এই মানুষগুলো কেন নিজেদের সময়, শ্রম আর ভালোবাসা সমাজের জন্য উজাড় করে দেয়? সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই শুরু হয়েছিল পথচলা। সেই পথচলাই ধীরে ধীরে রূপ নেয় অনুভূতির, দায়িত্বের আর মানুষ হয়ে ওঠার এক দীর্ঘ যাত্রা।
প্রথম আলো বন্ধুসভা আমাকে শিখিয়েছে, ভয় থাকা মানেই দুর্বলতা নয়, বরং ভয়ই দায়িত্বশীল হওয়ার প্রথম ধাপ। বন্ধুসভা শুধু আয়োজন আর ব্যানারের নাম নয়। বন্ধুসভা মানে সমাজের কথা বলা, মানুষের পাশে দাঁড়ানো, নীরব কষ্টগুলোকে আলোতে আনা। কখনো পাঠচক্রে বই হাতে নিয়ে, কখনো শীতার্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে, কখনো হাসিমুখে শিশুর হাতে রঙিন পেনসিল আর খাতা তুলে দেওয়ার মতো ছোট ছোট কাজগুলোই বড় করে তোলা। বন্ধুরা নিজেদের আনন্দের চেয়ে অন্যের প্রয়োজন বড় করে দেখে। তখনই মনে হয়, আমি একা নই, আমার সঙ্গে আছে বন্ধুসভার বন্ধুরা। এই বিশ্বাসটাই আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি।
কিন্তু এই পথচলা মোটেই সহজ নয়। প্রতিটি নতুন কাজে, নতুন ভয় এসেছে, ভুল হবে কি না, সবাইকে একসঙ্গে রাখা যাবে কি না। সেই ভয় কাটিয়ে ওঠার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল বন্ধুরাই। এটি আমার ভয়ের সঙ্গে লড়াই করার গল্প, সমাজের জন্য কিছু করার সাহসের গল্প, আর দায়িত্বের ভেতর দিয়ে মানুষ হয়ে ওঠার এক আলোকিত পথের গল্প।
নতুন বছর এল নতুন অনুভূতি নিয়ে। আজও মনে পড়ে, ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪-এর সেই মুহূর্ত। যখন প্রথমবার গাজীপুর বন্ধুসভার সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আমার নাম ঘোষণা হলো, ভেতরে এক অদ্ভুত অনুভূতি কাজ করছিল, যা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। আনন্দ আর ভয় মিলেমিশে একাকার। শুরু হয়ে গেল নতুন বছরের নতুন দায়িত্ব, নতুন চ্যালেঞ্জ। প্রথম সংগঠনিক মিটিং, নতুন পরিকল্পনা, আর সবার ভালোবাসা ও উৎসাহ। সবাই বলেছিল, ‘আমরা আছি তোমার সঙ্গে, তুমি এগিয়ে যাও।’ সেই সাহস নিয়েই ৪ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে প্রথমবারের মতো সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করলাম।
দায়িত্ব নেওয়ার মুহূর্তটা ছিল নীরব উত্তেজনায় ভরা। বাইরে হয়তো স্বাভাবিকই ছিলাম, কিন্তু ভেতরে ভেতরে অনুভব করছিলাম এক অদ্ভুত ভার। এই দায়িত্ব শুধু আমার নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে ছিল বন্ধুদের বিশ্বাস, সময় আর প্রত্যাশা। তখন মনের ভেতর একটাই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছিল, আমি কি পারব? ভুল করলে কী হবে? এই মানুষগুলোর বিশ্বাস কি ধরে রাখতে পারব?
ঠিক সেই সময় সভাপতি বাবুল ভাই আমাকে যে সাহস আর ভরসা দিয়েছিলেন, তা আজও শক্তি হয়ে আছে। তিনি বলেছিলেন, ‘তুমি এগিয়ে যাও, আমি আছি।’ তাঁর সেই কথায় মনটা শান্ত হলো। আর আমি এগিয়ে যেতে শুরু করলাম।
দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে গিয়ে বুঝলাম, দায়িত্ব মানে শুধু সিদ্ধান্ত নেওয়া নয়। দায়িত্ব মানে শোনা, বোঝা, সবাইকে একসঙ্গে রাখা। একজন মানুষের কথা আলাদা করে না বললেই নয়, আমাদের প্রিয় মুখ নাজমুল ভাই। তিনি সব সময় অনুপ্রাণিত করেছেন, ভুলগুলো ধরিয়ে দিয়ে শিখিয়েছেন, পাশে থেকে শক্তি জুগিয়েছেন। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা। একইভাবে নাছির ভাই সব সময়ই সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন। আমার পথচলাকে আরও সহজ করেছেন। ক্লান্তি এসেছে, চাপ এসেছে, কিন্তু তার মধ্যেও একধরনের শান্তি কাজ করেছে। কারণ, জানতাম আমি একা নই, পাশে আছে বন্ধুসভার বন্ধুরা।
প্রথম আলো বন্ধুসভা শিখিয়েছে দায়িত্ব মানে ক্ষমতা নয়, দায়িত্ব মানে সেবা। যত বেশি নিজেকে উজাড় করা যায়, তত বেশি মানুষ হওয়া যায়। আজ পেছনে তাকালে মনে হয়, এই দায়িত্ব আমাকে আরও ধৈর্যশীল করেছে, আরও মানবিক করেছে, আরও সচেতন হতে শিখিয়েছে।
এই দায়িত্বের পেছনে যাঁরা আমাকে ভালোবাসা আর সহযোগিতা দিয়েছেন—বাবুল ভাই, নাছির ভাই, নাজমুল ভাই, মোশাররফ ভাই, জহির ভাই, আশিক ভাই, আবিদা আপুসহ আরও অনেকেই; সবার প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা।
দ্বিতীয়বার দায়িত্ব
এ বছর দ্বিতীয়বারের মতো সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার সুযোগ পেলাম। নাম ঘোষণার মুহূর্তে বুকের ভেতর শুধু আনন্দ নয়, জন্ম নিল এক গভীর দায়িত্ববোধ।
প্রথমবারের দিনগুলো আজও চোখে ভাসে। নতুন ছিলাম, ভয় ছিল, ভুলও ছিল; কিন্তু পাশে ছিল বন্ধুরা, যারা হাত ধরে শিখিয়েছে, পরামর্শ দিয়েছে, ভরসা জুগিয়েছে। সেই সময়টা ছিল শেখার, নিজেকে গড়ার। আর আজ দ্বিতীয়বার, এবার অনুভূতিটা ভিন্ন। এটি বিশ্বাসের স্বীকৃতি। বন্ধুরা আবারও আমার ওপর ভরসা রেখেছে, এই বিশ্বাসই সবচেয়ে বড় অর্জন।
এই যাত্রাপথে আমরা গড়ে তুলেছি সম্পর্ক। পাঠচক্র থেকে সামাজিক কার্যক্রম, সাংস্কৃতিক আয়োজন থেকে মানবিক উদ্যোগ, প্রতিটি কাজে ছিল বন্ধুত্বের উষ্ণতা। মানুষের পাশে দাঁড়ানো, সমাজের কথা বলা, আলোর পথে হাঁটার সাহস, সবই বন্ধুসভা শিখিয়েছে।
আমার অর্জন যদি কিছু থাকে তবে তা একার নয়, এটি প্রতিটি বন্ধুর, যারা সময় দিয়েছে, শ্রম দিয়েছে, নিঃস্বার্থভাবে পাশে থেকেছে। বন্ধুসভার প্রতিটি বন্ধু, আমরা সবাই মিলেই বন্ধুসভা।
এই দায়িত্ব আরেকটি নতুন অধ্যায়ের শুরু।
সাধারণ সম্পাদক, গাজীপুর বন্ধুসভা