নেত্রকোনা কি বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির উর্বর ভূমি
বাংলার সাংস্কৃতিক মানচিত্রে কিছু অঞ্চল আছে, যেগুলো শুধু ভৌগোলিক সীমানায় সীমাবদ্ধ নয়। সেগুলোর অস্তিত্ব ছড়িয়ে থাকে মানুষের মনন, চিন্তা ও সৃষ্টিশীলতার গভীরে। তেমনই এক অনন্য ভূখণ্ড নেত্রকোনা। নদী, হাওর, সবুজ মাঠ আর সহজ-সরল মানুষের এই জনপদ যেন প্রকৃতির পাশাপাশি সাহিত্যেরও এক অফুরন্ত ভান্ডার। যুগে যুগে এখানে জন্ম নিয়েছেন কবি, সাহিত্যিক, গবেষক, শিল্পী ও মনীষীরা। যাঁরা বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছেন বহুমাত্রিক অবদানে। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, নেত্রকোনা সত্যিই সাহিত্যের এক উর্বর ভূমি।
নেত্রকোনার সাহিত্যচর্চার ইতিহাস অত্যন্ত প্রাচীন। বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত চর্যাপদের প্রধান কবি কাহ্ন পার নাম এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মতান্তরে তাঁর জন্মস্থান কৃষ্টপুর, আটপাড়া বা ভারতের উড়িষ্যা হলেও এই অঞ্চলের সঙ্গে তাঁর সংযোগ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীন ধারার সঙ্গে নেত্রকোনার একটি ঐতিহাসিক সম্পর্ক তৈরি করেছে। চর্যাপদের গুপ্তার্থময় পদাবলিতে যে আধ্যাত্মিকতা ও জীবনবোধের প্রকাশ ঘটে, তা আজও বাংলা সাহিত্যের মূল ভিত্তিগুলোর একটি।
লোকসাহিত্যের ক্ষেত্রেও নেত্রকোনা একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম। মৈমনসিংহ গীতিকার সংগ্রাহক ও গবেষক চন্দ্রকুমার দে এই অঞ্চলের লোকজ সংস্কৃতিকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরেন। তাঁর সংগ্রহে উঠে আসে গ্রামীণ জীবনের আনন্দ-বেদনা, প্রেম-বিরহ, সামাজিক বাস্তবতা ও মানুষের সহজাত অনুভূতির চিত্র। ‘মহুয়া’, ‘মলুয়া’সহ বিভিন্ন পালাগানের মাধ্যমে এই অঞ্চলের ভাষা, সংস্কৃতি ও জীবনচিত্র অমর হয়ে আছে।
সংগীতাঙ্গনেও নেত্রকোনার অবদান অনস্বীকার্য। মোহনগঞ্জের বাহাম গ্রামের সন্তান শৈলজারঞ্জন মজুমদার রবীন্দ্রসংগীতের একজন বিশিষ্ট শিল্পী ও স্বরলিপিকার হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর কণ্ঠ ও স্বরলিপিতে রবীন্দ্রসংগীত পেয়েছে নতুন মাত্রা, যা বাংলা সংগীতজগতে এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন।
বাংলাদেশের সমকালীন সাহিত্যজগতে নেত্রকোনার সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র নিঃসন্দেহে হুমায়ূন আহমেদ। কথাসাহিত্যিক, নাট্যকার ও চলচ্চিত্রকার হিসেবে তিনি বাংলা সাহিত্যে এক অনন্য অবস্থান তৈরি করেছেন। তাঁর লেখায় উঠে এসেছে মধ্যবিত্ত জীবনের হাসি-কান্না, প্রেম, রহস্য ও মানবিক সম্পর্কের সূক্ষ্ম দিকগুলো। সহজ ভাষা, গভীর অনুভূতি ও ব্যতিক্রমী চরিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে তিনি বাংলা সাহিত্যকে নতুন দিগন্তে নিয়ে গেছেন।
কবিতার জগতে নেত্রকোনার আরেক উজ্জ্বল নাম নির্মলেন্দু গুণ। তাঁর কবিতায় প্রেম, দ্রোহ, সমাজচেতনা ও ব্যক্তিমানসের গভীর অনুভূতির প্রকাশ ঘটে। একই সঙ্গে তিনি প্রাবন্ধিক ও চিত্রশিল্পী হিসেবেও সমানভাবে সমাদৃত। তাঁর লেখনীতে সময় ও সমাজের প্রতিফলন স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।
আটপাড়ার সোনাজোড় গ্রামের কৃতী সন্তান খালেকদাদ চৌধুরী সাহিত্য জগতে তাঁর স্বতন্ত্র অবস্থান তৈরি করেছেন। তাঁর লেখায় গ্রামীণ জীবন, সমাজ ও মানুষের বাস্তব চিত্র উঠে আসে, যা পাঠকের হৃদয়ে গভীর ছাপ ফেলে।
লোকসংগীতের ধারায় নেত্রকোনা এক অমূল্য ভান্ডার। বাউল সাধক রশিদ উদ্দিন, জালাল উদ্দিন খাঁ, উকিল মুন্সীসহ অসংখ্য গীতিকার ও শিল্পী এই অঞ্চলের লোকসংগীতকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁদের গান শুধু বিনোদন নয়; বরং আধ্যাত্মিকতা, মানবতা ও জীবনের গভীর দর্শনের বাহক। রশিদ উদ্দিনের সাধনামূলক গান কিংবা কেন্দুয়ার জালাল উদ্দিন খাঁর বাউল রচনাগুলো আজও মানুষের হৃদয়ে অনুরণিত হয়। মোহনগঞ্জের জালালপুরের উকিল মুন্সীর গানে লোকজ জীবনবোধ ও দার্শনিক চিন্তার অপূর্ব সমন্বয় দেখা যায়।
আধুনিক কবিতার ধারায় বড়তলী, আটপাড়ার সন্তান হেলাল হাফিজ একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম। তাঁর কবিতায় প্রেম, প্রতিবাদ ও সময়ের চেতনা একাকার হয়ে গেছে। তাঁর কবিতা তরুণ সমাজকে যেমন অনুপ্রাণিত করে, তেমনি ভাবনার জগতে নতুন আলো জ্বালায়।
নেত্রকোনার রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেও রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। মোহনগঞ্জের ডা. আখলাকুল হোসাইন আহমদ একজন প্রবীণ রাজনীতিবিদ ও মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক হিসেবে পরিচিত। তাঁর অবদান শুধু রাজনীতিতেই সীমাবদ্ধ নয়, সমাজ গঠনেও তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য।
গবেষণা ও প্রবন্ধ সাহিত্যে কেন্দুয়ার চন্দ্রপাড়ার যতীন সরকার একটি উজ্জ্বল নাম। তিনি একজন প্রখ্যাত লেখক, গবেষক ও শিক্ষাবিদ; যিনি ইতিহাস, সংস্কৃতি ও সমাজ নিয়ে গভীর বিশ্লেষণধর্মী লেখার জন্য সমাদৃত। তাঁর গবেষণা বাংলা সাহিত্যের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে।
সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও সাহিত্যিক অধ্যাপক যোগেন্দ্রনাথ তর্কবেদান্ত সুসং দুর্গাপুরের কৃতী সন্তান। তাঁর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য বাংলা সাহিত্য ও দর্শনের ক্ষেত্রে এক অনন্য অবদান রেখেছে।
আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক সাহিত্যিক হিসেবে ড. মুহাম্মদ জাফর ইকবালের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কেন্দুয়ার কুতুবপুরে জন্ম নেওয়া এই লেখক তাঁর বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি, শিশু-কিশোর সাহিত্য ও প্রযুক্তিবিষয়ক লেখার মাধ্যমে নতুন প্রজন্মকে বিজ্ঞানমনস্ক করে তুলেছেন।
লোকজ সংগীতের জগতে কুদ্দুস বয়াতি এক উজ্জ্বল নাম। কেন্দুয়ার এই শিল্পী তাঁর কণ্ঠ ও গানে গ্রামীণ জীবনের বাস্তবতা, সংগ্রাম ও আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা তুলে ধরেন। তাঁর গান মানুষের হৃদয়ে সহজেই জায়গা করে নেয়।
কলমাকান্দার কমরেড কুন্তল বিশ্বাস একজন মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিক, লেখক ও সমাজসেবক হিসেবে পরিচিত। তাঁর চিন্তা ও লেখনী সমাজ পরিবর্তনের প্রেরণা জোগায়।
নেত্রকোনার উলুয়াটির মুজীবুর রহমান খাঁ একজন প্রখ্যাত সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। তাঁর লেখায় সমাজের বাস্তবচিত্র ও মানুষের কথা উঠে আসে অকপটে। একইভাবে গীতিকবি ও লেখক রইস মনোরমসহ অনেকেই এই জনপদের সাহিত্যভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন।
সব মিলিয়ে নেত্রকোনা শুধু একটি জেলা নয়, এটি সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। এখানকার মাটি, প্রকৃতি ও মানুষ যেন সৃষ্টিশীলতার এক অনিঃশেষ উৎস। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে এই ধারা প্রবাহিত হচ্ছে অবিরাম।
আজকের এই আধুনিকতার যুগেও নেত্রকোনার সাহিত্যিক ঐতিহ্য আমাদের মনে করিয়ে দেয়—সৃষ্টিশীলতার জন্য প্রয়োজন শুধু অনুকূল পরিবেশ নয়, প্রয়োজন গভীর অনুভূতি, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং মানুষের প্রতি ভালোবাসা। সেদিক থেকে নেত্রকোনা নিঃসন্দেহে একটি অনন্য উদাহরণ। বাংলা সাহিত্যের আকাশে নেত্রকোনার অবদান এক উজ্জ্বল নক্ষত্রমালার মতো। যা চিরকাল আলো ছড়িয়ে যাবে, প্রজন্মের পর প্রজন্মকে পথ দেখাবে।
উপদেষ্টা, ময়মনসিংহ বন্ধুসভা