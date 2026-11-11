বন্ধুত্ব থেকে সামাজিক শক্তি: বন্ধুসভার ২৮
একটি সংগঠনের বয়স বাড়ে ক্যালেন্ডারের পাতায়, কিন্তু তার গভীরতা বাড়ে মানুষের জীবনে রেখে যাওয়া প্রভাবের মধ্য দিয়ে। ২৮ বছর—একটি সংগঠনের জন্য কম সময় নয়। এ সময়ে বদলেছে পৃথিবী, বদলেছে সমাজের বাস্তবতা, বদলেছে মানুষের প্রয়োজন। কিন্তু একটি প্রশ্ন আজও প্রাসঙ্গিক—বন্ধুত্বের যে স্বপ্ন নিয়ে একটি সংগঠনের যাত্রা শুরু হয়েছিল, সেই স্বপ্ন কতটা মানুষের জীবনে পৌঁছাতে পেরেছে?
‘বন্ধুত্ব’ শব্দটি শুনলে প্রথমেই মনে পড়ে ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা। একসঙ্গে সময় কাটানো, সুখ-দুঃখ ভাগ করে নেওয়া, বিপদে পাশে দাঁড়ানো। কিন্তু বন্ধুত্বের আরও বড় একটি অর্থ আছে। যে সম্পর্ক মানুষকে নিজের গণ্ডি পেরিয়ে অন্য মানুষের প্রতি দায়িত্বশীল করে তোলে, অপরিচিতের কষ্টকেও নিজের ভাবতে শেখায়, সেই বন্ধুত্ব কেবল ব্যক্তিগত অনুভূতি থাকে না, হয়ে ওঠে সামাজিক শক্তি।
খুলনা বন্ধুসভার সঙ্গে পথচলার অভিজ্ঞতা থেকে আমি বন্ধুত্বের এই বৃহত্তর অর্থ উপলব্ধি করার সুযোগ পেয়েছি। এখানে বন্ধুত্ব কেবল পরিচিত কয়েকটি মুখের সঙ্গে সময় কাটানোর নাম নয়; বরং নানা বয়স, পেশা ও চিন্তার মানুষের সঙ্গে মিশে নিজেকে সমৃদ্ধ করার, অন্যের জন্য কিছু করার এবং সম্মিলিতভাবে ভালো কিছু গড়ে তোলার একটি অনুশীলন।
এই পথচলায় কখনো আমরা শিক্ষার্থীদের হাতে শিক্ষা উপকরণ তুলে দিয়েছি, কখনো শিশুদের নিয়ে আয়োজন করেছি ফল উৎসব। কখনো মাদকবিরোধী সচেতনতা তৈরিতে মানববন্ধনে দাঁড়িয়েছি, কখনো নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছি। আবার কখনো গাছের চারা রোপণ ও বিতরণের মধ্য দিয়ে পরিবেশের প্রতি দায়বদ্ধতা প্রকাশ করেছি। এসব কাজের প্রতিটিতে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকার অভিজ্ঞতা আমাকে একটি বিষয় বুঝিয়েছে—সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ শুধু বড় বড় কথা থেকে জন্মায় না; জন্মায় ছোট ছোট কাজের মধ্য দিয়ে।
একটি শিশুর হাতে শিক্ষা উপকরণ তুলে দেওয়ার সময় মনে হয়, শিক্ষার পথে তার সামান্য সহায়তাও গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। শিশুদের সঙ্গে ফল উৎসবে অংশ নিয়ে বোঝা যায়, আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার মধ্যেও মানবিকতার প্রকাশ আছে। মাদকবিরোধী মানববন্ধনে দাঁড়িয়ে উপলব্ধি করি, সমাজের কোনো সমস্যা নিয়ে নীরব থাকা মানে অনেক সময় সমস্যাটিকে আরও শক্তিশালী হতে দেওয়া। নারী ও শিশুর নিরাপত্তার দাবিতে প্রতিবাদ করতে গিয়ে বুঝি, মানবিকতা শুধু সহানুভূতি নয়; অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার সাহসও।
আবার বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি আমাকে অন্য রকম একটি শিক্ষা দিয়েছে। গাছ লাগানো একটি দিনের কাজ হতে পারে, কিন্তু একটি গাছকে বাঁচিয়ে তোলা দীর্ঘদিনের দায়িত্ব। পরিবেশের ক্ষেত্রেও বিষয়টি এমন—প্রকৃতির কাছ থেকে আমরা প্রতিনিয়ত নিচ্ছি, কিন্তু তার জন্য আমাদের দায় কতটুকু পালন করছি? একটি চারা রোপণের মধ্য দিয়ে হয়তো পুরো পরিবেশ বদলে যায় না, কিন্তু মানুষের মধ্যে দায়িত্বশীলতার বীজ বপন করা যায়।
বন্ধুসভার পাঠচক্রগুলোও আমার কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সাহিত্য পাঠের মাধ্যমে আমরা শুধু গল্প বা উপন্যাসের কাহিনি জানি না; মানুষের মন, সমাজ, সময় ও বাস্তবতাকে নতুনভাবে দেখতে শিখি। একটি ভালো বই অনেক সময় এমন প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করায়, যেগুলো আমরা দৈনন্দিন ব্যস্ততায় এড়িয়ে যাই। অন্যদিকে খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক আয়োজন আমাদের শেখায়, মত ও ব্যক্তিত্বের ভিন্নতা সত্ত্বেও কীভাবে একসঙ্গে থাকা যায়। অর্থাৎ বন্ধুসভার কার্যক্রমের ভেতরে যেমন মানুষের পাশে দাঁড়ানোর শিক্ষা আছে, তেমনি নিজেকে গড়ে তোলারও সুযোগ আছে।
এখানে এসে আমার কাছে একটি বিষয় ক্রমেই স্পষ্ট হয়েছে—স্বেচ্ছাসেবা মানে শুধু অন্যকে কিছু দেওয়া নয়; স্বেচ্ছাসেবা মানুষকে নিজের ভেতরেও কিছু আবিষ্কার করতে শেখায়। অন্যের জন্য সময় দিতে গিয়ে নিজের সময়ের মূল্য বুঝি। ভিন্ন বাস্তবতার মানুষের সঙ্গে মিশে নিজের চিন্তার সীমাবদ্ধতা বুঝতে পারি। কোনো উদ্যোগ বাস্তবায়ন করতে গিয়ে দলগত কাজ, নেতৃত্ব, ধৈর্য ও দায়িত্ব ভাগ করে নেওয়ার শিক্ষা পাই। এই শিক্ষাগুলো জীবনের নানা ক্ষেত্রে কাজে লাগে।
তবে এত অভিজ্ঞতার পরও একটি প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই—আমাদের কাজের প্রকৃত সার্থকতা কোথায়? যে বাংলাদেশ গড়তে চাই, সেই বাংলাদেশের অনুশীলন কতটা বন্ধুসভায় হচ্ছে?
কতটি কর্মসূচি আয়োজন করলাম, কতজন সদস্য যুক্ত হলো, কতটি ছবি প্রকাশিত হলো—এসব দিয়ে একটি সংগঠনের কর্মতৎপরতার হিসাব পাওয়া যায়। কিন্তু তার সামাজিক প্রভাবের পূর্ণ হিসাব পাওয়া যায় না। একটি সংগঠনের সাফল্য শুধু আয়োজনের সংখ্যায় নয়, বরং সেই আয়োজনের ফলে মানুষের চিন্তা, আচরণ ও জীবনে কী পরিবর্তন এল, তার মধ্যেও পরিমাপ করতে হবে। সেই জায়গায় বন্ধুসভা তার লক্ষ্যের পথেই আছে।
শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করার পাশাপাশি কোথাও কোথাও স্থানীয় বন্ধুসভাগুলো কিছু শিক্ষার্থীর পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার পথ সুগম করতে কাজ করছে প্রতিনিয়ত।
গাছ লাগানো প্রয়োজনীয়, কিন্তু গাছগুলোর বেড়ে ওঠা নিশ্চিত করা আরও জরুরি। বন্ধুসভার বন্ধুরা সেই কাজও করছে বছরব্যাপী।
মাদকবিরোধী মানববন্ধন গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু তরুণদের মধ্যে মাদক থেকে দূরে থাকার সচেতনতা ও সুস্থ জীবনচর্চা গড়ে তোলা আরও দীর্ঘমেয়াদি দায়িত্ব। সেই ক্ষেত্রেও প্রতিনিয়ত কাজ করছে।
২৮ বছর পূর্ণ করে বন্ধুসভা যখন নতুন বছরে পা রাখছে, তখন প্রত্যাশা কেবল আরও বড় আয়োজনের নয়, আরও গভীর চিন্তার, আরও কার্যকর উদ্যোগের এবং আরও বেশি মানুষের জীবনে ইতিবাচক প্রভাব রাখার। বন্ধুসভার প্রত্যেক সদস্য যেন সংগঠনের পরিচয় বহন করার পাশাপাশি নিজের জীবনেও মানবিকতা, সততা, দায়িত্বশীলতা ও দেশপ্রেমের চর্চা করেন। কারণ, একটি সংগঠনের প্রকৃত পরিচয় তার ব্যানার, স্লোগান কিংবা আয়োজনের আকারে নয়; তার সদস্যরা সমাজে কেমন মানুষ হিসেবে ভূমিকা রাখছেন, তার মধ্যেই প্রকাশ পায়।
সবশেষে আমার কাছে বন্ধুসভার সবচেয়ে বড় অর্জনের সংজ্ঞাটি খুব সহজ—এই সংগঠনের সংস্পর্শে এসে কতজন মানুষ আরও মানবিক হলেন, কতজন অন্যের পাশে দাঁড়াতে শিখলেন, কতজন নিজের সামর্থ্য দিয়ে সমাজের জন্য কিছু করার সাহস পেলেন।
বন্ধুত্বের বয়স ২৮ হতে পারে, কিন্তু মানুষের প্রতি দায়িত্বের কোনো নির্দিষ্ট বয়স নেই, মেয়াদও নেই। জন্মদিন তাই শুধু পেছনে ফিরে অর্জন গোনার উপলক্ষ নয়; সামনে এগিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকারও।
বন্ধুত্বের ২৮ বছর পূর্ণ হোক মানুষের প্রতি আরও গভীর দায়বদ্ধতায়।
সাবেক সভাপতি, খুলনা বন্ধুসভা