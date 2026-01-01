গান আর আড্ডায় অন্য রকম এক সময়

ষষ্ঠ জাতীয় বন্ধু সমাবেশ ২০২৫
গান আর আড্ডায় অন্য রকম এক সময়
মনটা খুবই খুশি হয়েছিল, যেদিন শুনলাম—প্রথম আলো বন্ধুসভা আবারও সারা দেশের বন্ধুদের নিয়ে আয়োজন করতে যাচ্ছে জাতীয় বন্ধু সমাবেশ।
এর কিছুদিন পর আবার মন খুব খারাপ হয়ে গেল। দুর্বৃত্তরা প্রথম আলো বন্ধুসভার অফিসে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছে। ছায়ানটেও আগুন লাগায় তারা। খারাপ লাগার পাশাপাশি তখন আরেকটা চিন্তা এসে ভিড় করল, সময়মতো জাতীয় বন্ধু সমাবেশ হবে তো, নাকি আবার পেছাবে!
এর মধ্যেই খবর এল সঠিক সময়েই শুরু হচ্ছে ষষ্ঠ জাতীয় বন্ধু সমাবেশ ২০২৫। আনন্দের আর সীমা রইল না। এবার ব্যাগ গোছানোর পালা।
নির্ধারিত দিনে ভোরে ঘুম থেকে উঠে বাসে করে রওনা হলাম ভেন্যুর উদ্দেশে, গন্তব্য গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার মৌচাক জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মাঠ। বেলা ২টা ৪০ মিনিটে সেখানে পৌঁছে যাই। অন্য বন্ধুদের দেখে যাত্রাপথের ক্লান্তি নিমেষেই দূর হয়ে যায়।
শীতের তীব্রতা বেশি থাকলেও তা আনন্দে কোনো ব্যাঘাত ঘটাতে পারেনি। দুই রাত থেকেছি তাঁবুতে। তাঁবুর বাইরে রাত ২টা ৩০ থেকে ৩টা পর্যন্ত গান আর আড্ডায় অন্য রকম এক সময় কেটেছে।
ধন্যবাদ প্রথম আলো ও বন্ধুসভাকে এই আনন্দটুকু আমাদের উপহার দেওয়ার জন্য। জীবনের অভিজ্ঞতার বইয়ে আরেকটি পাতা যুক্ত করে দেওয়ার জন্য।
বন্ধু, নালিতাবাড়ী বন্ধুসভা