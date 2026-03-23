সিলেটের ঈদ: ইতিহাস আর অনন্য অনুভূতির খোঁজে
ঈদ ঘিরে সিলেটের গল্প খুঁজতে গিয়ে বুঝলাম—এটি শুধু একটি উৎসব নয়, বরং বহুস্তরীয় এক অভিজ্ঞতা। ইতিহাসের পাতা, আধ্যাত্মিক আবহ আর সাধারণ মানুষের অনুভূতি—সব মিলিয়ে সিলেটের ঈদ যেন এক জীবন্ত ঐতিহ্য।
এই গল্পের কেন্দ্রেই রয়েছে ঐতিহাসিক শাহি ঈদগাহ। মোগল আমলে ফৌজদার ফরহাদ খাঁর উদ্যোগে নির্মিত এই ঈদগাহ প্রায় তিন শ বছরের ইতিহাস বহন করছে। স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, ঈদের দিন ভোর থেকেই এখানে মানুষের ঢল নামে। কেউ পরিবার নিয়ে, কেউ বন্ধুদের সঙ্গে—সবাই যেন এক অদৃশ্য টানে ছুটে আসেন এই প্রান্তরে।
সিলেট শহরের শাহি ইদগাহ এলাকার বাসিন্দা মনফর আলী বলছিলেন, ‘শাহি ঈদগাহে নামাজ পড়া আমাদের জন্য শুধু ধর্মীয় দায়িত্ব না, এটা একধরনের আবেগ। ছোটবেলা থেকে বাবার হাত ধরে এখানে আসতাম, এখন নিজের ছেলেকেও নিয়ে আসি।’
ইতিহাস ঘাঁটতে গিয়ে জানা যায়, ১৭৮২ সালে এই ঈদগাহ প্রাঙ্গণেই হাদা মিয়া ও মাদা মিয়ার নেতৃত্বে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। ফলে জায়গাটি কেবল ধর্মীয় নয়, বরং প্রতিরোধের ইতিহাসও বহন করে।
ঈদের দিন সকালে শাহি ঈদগাহের পরিবেশটা কেমন, তা জানতে চাইলে এক কলেজপড়ুয়া তরুণী জানায়, ভোরের কুয়াশা, টিলার ওপর দিয়ে আসা হালকা বাতাস আর একসঙ্গে এত মানুষের উপস্থিতি—সব মিলিয়ে একটা অন্য রকম অনুভূতি তৈরি হয়, যা ভাষায় বোঝানো কঠিন।
সিলেটের ঈদে খাবারের বিষয়টিও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। নগরীর গৃহিণী নাসিমা বেগম হাসতে হাসতে বললেন, ‘ঈদের দিন সেমাই তো থাকবেই, তবে আমাদের এখানে গরুর মাংসের বিশেষ রান্না আর পোলাও ছাড়া ঈদ কল্পনাই করা যায় না। আর অতিথি এলে খাওয়ানো—এটাই তো ঈদের আনন্দ।’
এখানকার ঈদে আধ্যাত্মিকতার ছোঁয়াও গভীর। সিলেট হলো হজরত শাহজালাল (রহ.) ও শাহপরান (রহ.)-এর পুণ্যভূমি। ঈদের নামাজ শেষে অনেকেই তাঁদের দরগাহে জিয়ারত করতে যান। স্থানীয় এক বৃদ্ধ বলেন, ‘ঈদের নামাজ পড়ে দরগাহে গিয়ে দোয়া করা—এটা আমাদের বহুদিনের রেওয়াজ। এতে মনটা শান্ত হয়ে যায়।’
গ্রামের দিকেও ঈদের চিত্র আলাদা এক মাধুর্য নিয়ে ধরা দেয়। খোলা মাঠে নামাজ, তারপর সবার বাড়িতে বাড়িতে যাওয়া, ছোটদের সালামি দেওয়া—সব মিলিয়ে সেখানে ঈদের আনন্দ আরও আন্তরিক। গ্রামের এক শিক্ষক বললেন, ‘এখানে সবাই সবাইকে চেনে। ঈদের দিন কেউ একা থাকে না—এই জিনিসটাই সবচেয়ে সুন্দর।’
সবশেষে যেটা সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে, তা হলো ঐক্যের ছবি। শাহি ঈদগাহের বিশাল মাঠে ধনী-গরিব, ছোট-বড়, নানা পেশার মানুষ একসঙ্গে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করেন। এই দৃশ্য যেন মনে করিয়ে দেয়—ঈদের আসল শিক্ষা ভ্রাতৃত্ব আর সমতা।
তথ্য, ইতিহাস আর মানুষের মুখের গল্প—সব মিলিয়ে সিলেটের ঈদ যেন এক সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা। এখানে ঈদ মানে শুধু নতুন কাপড় বা উৎসব নয়; বরং এটি স্মৃতি, সম্পর্ক আর বিশ্বাসের এক গভীর বন্ধন, যা সময়ের সঙ্গে আরও দৃঢ় হয়ে উঠছে।
