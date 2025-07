লিখতে হবে নিয়মিত, থামা যাবে না

তৃতীয় পর্বে গল্প লেখার বিষয়বস্তু শেখান মনোরোগ চিকিৎসক ও কথাসাহিত্যিক মোহিত কামাল। প্রথমেই আমাদের উদ্দেশে বলেন, গল্পকার হতে চাইলে আত্মবিশ্বাস দরকার। লিখতে হবে নিয়মিত, থামা যাবে না। সাহিত্য পড়তে হবে, বাস্তববাদী কল্পনার বিকাশ ঘটাতে হবে। তিনি আরও বলেন, আদর্শ ছোটগল্প তিন থেকে চার হাজার শব্দের হতে পারে। শুরু, মধ্য এবং একটি ইঙ্গিতময় শেষ—এই তিনভাগে গাঁথা একটি গল্প পাঠকের মনে রেখে যায় অতৃপ্তির সুর।

চতুর্থ পর্বে প্রথম আলোর হেড অব ডিপ নিউজ রাজীব আহমেদ শিখিয়েছেন রিপোর্টিংয়ের জীবন্ত পাঠ। জানালেন ফাইভ ডব্লিউ এইচ (Who, What, When, Where, Why, How) এবং ইনভার্টেড পিরামিড কাঠামোর কথা। পাশাপাশি আরও বলেন—সংবাদ সংগ্রহে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকতে হবে, বক্তৃতা মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে, নাম ও পরিচয় জানতে হবে, আর নিতে হবে ভালো নোট। সাংবাদিকের বড় গুণ হলো—নিউজ সেন্স।