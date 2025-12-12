ফিচার

‘বেস্ট ভলান্টিয়ার অ্যাওয়ার্ড–২০২৫’ পেলেন বন্ধু নয়ন খান

বন্ধুসভা ডেস্ক
সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করছেন সিরাজগঞ্জ বন্ধুসভার সাধারণ সম্পাদক নয়ন খানসংগৃহীত

মানবিক সেবা, উন্নয়নমূলক কাজ ও স্বেচ্ছাশ্রমের ধারাবাহিক অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ‘বেস্ট ভলান্টিয়ার অ্যাওয়ার্ড-২০২৫’ পেয়েছেন সিরাজগঞ্জ বন্ধুসভার সাধারণ সম্পাদক নয়ন খান। আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবক দিবস উপলক্ষে ৮ ডিসেম্বর ঢাকার নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে এ সম্মাননা প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানটি যৌথভাবে আয়োজন করে ভলান্টিয়ারি সার্ভিস ওভারসিজ (ভিএসও) বাংলাদেশ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ভালনারেবিলিটি স্টাডিজ (আইডিএমভিএস) এবং ন্যাশনাল ইয়ুথ ফোরাম। এতে গেইন, আইপাস বাংলাদেশ, ইসলামিক রিলিফসহ বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

প্রধান অতিথি ছিলেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মোস্তাফিজুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়াজ আহমেদ খান, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব শেখ মোহাম্মদ জোবায়েদ হোসেন এবং ব্রিটিশ কাউন্সিলের কান্ট্রি ডিরেক্টর স্টিফেন ফর্বস।

নয়ন খান নর্থ বেঙ্গল ইয়ুথ ফোরাম, সিরাজগঞ্জের প্রতিষ্ঠাতা। পাশাপাশি তিনি প্রথম আলো বন্ধুসভা সিরাজগঞ্জের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে স্থানীয় তরুণদের সামাজিক উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক চর্চা, স্বেচ্ছাসেবা ও মানবিক কাজে সংগঠিত করে আসছেন। শিশুবিষয়ক কর্মসূচি, বস্ত্রবিতরণ, পাঠচক্র, বৃক্ষরোপণ, পরিচ্ছন্নতা অভিযান, বাল্যবিবাহবিরোধী সচেতনতা, মাদকবিরোধী উদ্যোগসহ নানা কার্যক্রম তিনি দীর্ঘদিন ধরে পরিচালনা করছেন।

সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার বহুলী ইউনিয়নের সিংগারগাতী গ্রামের বাসিন্দা নয়ন বর্তমানে একজন তরুণ উদ‍্যোক্তা। ২০১৪ সাল থেকে তিনি সিরাজগঞ্জের অসহায় মানুষের জন্য নিয়মিত কাজ করে আসছেন।

‘তারুণ্যের পাঠাগার’: জ্ঞানচর্চার নতুন উদ্যোগ
তাঁর উদ্যোগে গড়ে ওঠা ‘তারুণ্যের পাঠাগার’ এখন সিরাজগঞ্জের তরুণদের জ্ঞানচর্চার অন্যতম কেন্দ্র। ‘অবসরে পড়ি বই, আলোকিত মানুষ হই’—স্লোগান নিয়ে শুরু হওয়া এই পাঠাগারে নিয়মিত পাঠচক্র, বই বিনিময়, সাংস্কৃতিক আয়োজন ও দক্ষতা উন্নয়নমূলক কার্যক্রম চলমান।

নয়ন খান বলেন, ‘এই পুরস্কার পেয়ে আমি কৃতজ্ঞ ও অনুপ্রাণিত। স্বেচ্ছাসেবাই আমার শক্তি। এই অর্জন সিরাজগঞ্জ বন্ধুসভা বন্ধুদেরসহ জেলার সব স্বেচ্ছাসেবীর। এ সম্মান আমি পুরো সিরাজগঞ্জবাসীর প্রতি উৎসর্গ করছি।’

