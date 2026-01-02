বন্ধুদের এই মিলনমেলা প্রেরণা ও আত্মশক্তি বাড়িয়ে দিয়েছে

ষষ্ঠ জাতীয় বন্ধু সমাবেশ ২০২৫
বন্ধুদের এই মিলনমেলা প্রেরণা ও আত্মশক্তি বাড়িয়ে দিয়েছে
একঝাঁক ভিন্ন ভিন্ন পাখি কখন যে এক নীড়ে বাস করা শুরু করেছি, কীভাবে একসঙ্গে একে অন্যের উপকারে পাশে দাঁড়াচ্ছি, সেটা ভাবতেই যেন এক অন্য রকম ভালো লাগা কাজ করে। বন্ধুসভাটা আসলে ঠিক এমনই। জাত-ধর্ম-বর্ণ-বয়স কোনো কিছুই এখানে বাধা নয়। সবাই একসঙ্গে এক হয়ে দেশের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে অংশ নেয়। সারা বছর বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবামূলক কর্মকাণ্ডে বন্ধুরা নিজেদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যায়।
এমনি শত শত বন্ধু এক হয়েছিলাম গত ২৫-২৭ ডিসেম্বর, গাজীপুরের মৌচাক স্কাউট মাঠে। কনকনে শীত উপেক্ষা করে দেশের সব প্রান্ত থেকে বন্ধুরা এক হয়েছি নিজেদের সাহস, শক্তি ও উদ্যমকে আরও তীব্র করতে।
২০২০ সালে যখন বন্ধু সমাবেশ হয়েছিল, তখন যাওয়ার সুযোগ হয়নি। কিন্তু যাঁরা গিয়েছিল, তাঁদের নানা মজার অভিজ্ঞতা শুনে নিজের ভেতর একটা তীব্র আগ্রহ কাজ করত। নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে যখন জাতীয় পরিচালনা পর্ষদ থেকে ‘ষষ্ঠ জাতীয় বন্ধু সমাবেশ-২০২৫’ আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো, তখন একবাক্যে রাজি হয়ে যাই। বন্ধুরাও সবাই অধীর আগ্রহে সমাবেশের অপেক্ষায় ছিল।
নানা প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে ২৫ ডিসেম্বর রাত ৮টায় রওনা দিয়ে রাত ১টা ৩০মিনিটে গিয়ে পৌঁছাই মৌচাকে। কিছু বন্ধু তখন তাঁবুর ভেতর ঘুমিয়ে পড়েছে, কেউ আড্ডা দিচ্ছে, কেউ আগুন পোহাচ্ছে। মেয়েদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল হলরুমে। অনেক রাত হয়ে যাওয়ায় খাওয়াদাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়লাম।
চোখে ঠিকমতো ঘুম ছিল না। অনুষ্ঠান ২৫ ডিসেম্বরই শুরু হলেও নোয়াখালী থেকে আমাদের যাত্রাপথে কিছু ঝামেলা হওয়ায় আমরা ২৬ ডিসেম্বর সকাল থেকে অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পেরেছি। সেখানে কেটে গেল টানা দুই দিন। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা নানা মতাদর্শের মানুষের সঙ্গে পরিচয়, আড্ডা, গান, বন্ধুদের বিভিন্ন পারফরম্যান্স উপভোগ—এই সবকিছুর মধ্যে একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম যে এটা আমার প্রথম সমাবেশ এবং বেশির ভাগ বন্ধুর সঙ্গেই এটাই প্রথম দেখা।
সমাবেশে নতুন বছরের কমিটি ঘোষণা করার পাশাপাশি চলতি বছরের কার্যক্রমের ভিত্তিতে পুরস্কার প্রদান করা হয়। গত দুইবারের মতো এবারও নোয়াখালী বন্ধুসভা সেরা ১০ বন্ধুসভার মধ্যে নিজেদের জায়গা করে নেয়। পাশাপাশি বৃক্ষরোপণে সেরা ১০ এবং শহীদ ওসমান হাদিকে উৎসর্গ করে ‘আমরা সবাই বাংলাদেশ’ শীর্ষক দেয়ালিকায়ও নোয়াখালী বন্ধুসভা সেরাদের মধ্যে স্থান করে নেয়।
বন্ধুদের এই মিলনমেলা আমাদের প্রেরণা ও আত্মশক্তিকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। যেকোনো পরিস্থিতিতে দেশসেবার উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে আরও দৃঢ় করবে।
বন্ধু, নোয়াখালী বন্ধুসভা