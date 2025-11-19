বন্ধুসভা থেকে যা শিখতে পেরেছি
পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর সম্পর্কটির নাম বন্ধুত্ব। বন্ধু মানেই কাছে থাকার সঙ্গী। বিপদ-আপদে হাত বাড়ালেই যার ছোঁয়া পাওয়া যায়, সে–ই প্রকৃত বন্ধু। বন্ধুত্ব পবিত্রতম বন্ধন। বিশ্বাস ও নির্ভরতার প্রতীক। হাঁটতে, চলতে, ফিরতে ও মন খুলে কথা বলতে জীবনে কিছু মানুষের সঙ্গে গড়ে ওঠে বন্ধুত্ব। বন্ধুত্বের কোনো বয়সের সীমাবদ্ধতা নেই। এমনকি শিশু থেকে বৃদ্ধ বয়সেও বন্ধুত্বের কদর কমে না। বন্ধুত্বে কোনো ধর্ম-বর্ণ, জাত ভেদাভেদ এবং কোনো আকার কিংবা রং নেই। বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে একে অপরের সহমতে বা ভালো লাগা থেকেই। বন্ধুত্ব হতে পারে গ্রুপ ভিত্তিকভাবে অথবা এমনও হতে পারে দুজন বা তার চেয়ে অধিক ছেলেমেয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে খুব সহজেই। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে সংগঠনের মধ্য দিয়েও। সেভাবেই আমার বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে বন্ধুসভার প্রতি। বন্ধুসভা আমাকে কী শিখিয়েছে, সে বিষয়ে আজ আলোচনা করব।
সৌজন্যবোধ ও আন্তরিকতা
মানুষের ভালো ব্যবহার ও আন্তরিকতা আমাকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করে। প্রথম আলোর একজন নিয়মিত পাঠক হওয়ার পর জানতে পারি, বন্ধুসভা নামে তাদের একটি সহযোগী সংগঠন রয়েছে। এরপর আস্তে আস্তে পরিচিত হয় বন্ধুসভার বন্ধুদের সঙ্গে। তাদের সঙ্গে যতই কথা বলি, ততই মুগ্ধ হই। তাদের ভালো ব্যবহার, সময় দিয়ে সুখ-দুঃখের আলাপ–আলোচনা করা এবং মানুষের প্রতি সৌজন্যবোধ আমাকে ভাবতে শিখিয়েছে। শিখিয়েছে আন্তরিকতার সঙ্গে কথা বলে কীভাবে মানুষের মনে জায়গা করে নিতে হয়। এটাই হয়তো বন্ধুসভার প্রতি বন্ধুত্ব গড়ে ওঠার প্রথম ধাপ।
মানবিকতা বা দুঃসময়ে এগিয়ে আসা
বন্ধুসভার মূল লক্ষ্য ভালো কাজে এগিয়ে আসা। এটা আমাকে আরও বেশি আকৃষ্ট করে। হয়তো হৃদয়ে প্রথম আলোর পাঠক হওয়ার সুবাদে ভালোর প্রতি মনোভাবী হওয়ায়। বন্ধুদের ব্যক্তিত্বের মধ্যে দেখতে পেরেছি—মানুষের দুঃসময়ে কীভাবে এগিয়ে আসতে হয়, তাদের পাশে থাকতে হয়, মানুষকে ভালোবাসতে হয়। এ ছাড়া সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখা, যেমন বৃক্ষরোপণ, রক্তদান, বিদ্যাপীঠ স্থাপন ও পাঠাগার স্থাপন ইত্যাদি। আবার এমনও হয়েছে যে হাত বাড়ানো মাত্রই আমিও বন্ধুসভার বন্ধুদের ছুঁতে পেরেছি।
নিরপেক্ষতা ও সঠিক নেতৃত্ব দেওয়া
বন্ধুসভার বন্ধুদের বিভিন্ন আয়োজন ও পাঠচক্রের মাধ্যমে শিখতে পেরেছি কীভাবে সঠিক নেতৃত্বের গুণাবলিসম্পন্ন হওয়ার মাধ্যমে নিরপেক্ষতা বজায় রেখে সবার প্রতি মনোযোগী হতে হয়। সবার মতপ্রকাশের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে কীভাবে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়। বন্ধুসভার পাঠচক্র আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে বই পড়ার প্রতি আরও আকৃষ্ট হওয়ার ও লেখালেখি বিষয়ে নতুন ধারণা পাওয়ার।
বন্ধু, কক্সবাজার বন্ধুসভা