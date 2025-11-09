রাজশাহীতে শীতের আগমনী বার্তা
রাজশাহীর সকালটা আজ ছিল অন্য রকম। ভোরের আলো ফুটতেই শহর আর আশপাশের গ্রাম যেন কুয়াশার সাদা চাদরে নিজেকে মুড়ে ফেলেছে। দূর থেকে মনে হচ্ছিল—প্রকৃতি যেন নিঃশব্দে জানিয়ে দিচ্ছে, আমি এসেছি, আমি শীত।
ভোরের পর থেকেই রাজশাহীর মহাসড়কে দেখা যায় গাড়িগুলো হেডলাইট জ্বালিয়ে এগিয়ে চলছে ধীরে ধীরে। কুয়াশা এতটাই ঘন ছিল যে হাতের সামনে থাকা মানুষকেও চিনে নিতে সময় লাগছিল। তবু জীবনের গতি থেমে থাকে না। কেউ যাচ্ছেন কাজে, কেউ স্কুলে, কেউবা বাজারে—সবাই ছুটছেন নিজেদের গন্তব্যের পথে।
শহরের বাইরে, সবুজ মাঠে তখন অন্য দৃশ্য। শিশিরভেজা ঘাসে খেলা করছে কিছু শিশু। তাদের হাসির শব্দে মিলেমিশে গেছে সকালের ঠান্ডা বাতাসের স্নিগ্ধতা। দূরে গাছের পাতায় ঝুলে থাকা শিশিরবিন্দুতে রোদের টিপটিপ আলো পড়তেই যেন ছোট্ট হিরের মতো ঝলমল করছে প্রকৃতি।
মাকড়সার জালে জমে থাকা জলবিন্দু, ধূসর আকাশ আর ঠান্ডা বাতাস মিলেমিশে তৈরি করেছে এক মনোমুগ্ধকর সকাল। গ্রামের প্রবীণদের কেউ কেউ বললেন, ‘এই সকালটাই মনে হলো—সত্যিকারের শীত এসে গেছে।’
রাজশাহীর এই কুয়াশাময় সকাল যেন শুধু শীতের আগমন নয়, বরং স্নিগ্ধতার, প্রশান্তির আর নতুন ঋতুর উচ্ছ্বাসের বার্তাও বয়ে এনেছে।
আসছে শীত, আসছে উষ্ণতা মাখা সকাল প্রকৃতির স্নিগ্ধ আবরণে জেগে উঠছে রাজশাহী।
বন্ধু, রাজশাহী বন্ধুসভা