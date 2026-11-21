‘আমরা মরতে পারি’—নিয়োগের সময় প্রকৌশলীদের কেন বলেছিলেন মাস্ক
ইলন মাস্কের একটি পুরোনো ভিডিও আবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। ভিডিওতে তিনি বলছেন, স্পেসএক্সের শুরুর দিনে প্রকৌশলী নিয়োগের সময় সরাসরি বলতেন, ‘আমরা সম্ভবত মারা যাব।’ এক্স ব্যবহারকারী একজনের শেয়ার করা ক্লিপের জবাবে মাস্ক লিখেছেন, ‘ঠিক এভাবেই ঘটেছিল।’
ব্যর্থ হওয়ার ৯০ শতাংশ আশঙ্কা
স্পেসএক্স প্রতিষ্ঠিত হয় ২০০২ সালে। মাস্ক নিজের সম্পদ থেকে বিনিয়োগ করেছিলেন ১০ কোটি ডলার। তখন মহাকাশ গবেষণা প্রায় পুরোটাই ছিল সরকারের হাতে। বেসরকারি কোনো প্রতিষ্ঠান এ খাতে বড় কিছু করেনি।
ভিডিওতে মাস্ক বলেন, ‘২০০২ সালের মাঝামাঝি স্পেসএক্স শুরু করি। ধরেই নিয়েছিলাম ব্যর্থ হব। ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল প্রায় ৯০ শতাংশ। মানুষ নিয়োগের সময়ও বলিনি যে কাজটা সফল হবে। বলেছি, আমরা সম্ভবত মারা যাব। তবে ছোট্ট একটা সম্ভাবনা আছে যে না–ও মরতে পারি। মানুষকে মঙ্গলে নিতে হলে আর প্রযুক্তিকে এগিয়ে নিতে হলে এটাই একমাত্র পথ।’
নিজেই হলেন প্রধান প্রকৌশলী
মাস্ক জানান, রকেটের প্রধান প্রকৌশলীর দায়িত্ব তিনি শখ করে নেননি। ভালো কাউকে পাচ্ছিলেন না। তাঁর ভাষায়, ‘অভিজ্ঞ প্রধান প্রকৌশলীরা কেউ যোগ দিতে রাজি হননি। সবাই বলেছেন, ঝুঁকি অনেক বেশি, মারা পড়বেন। তাই শেষে আমিই রকেটের প্রধান প্রকৌশলী হয়ে গেলাম।’
হঠাৎ আলোচনায় কেন
গত সপ্তাহে স্পেসএক্স একটি মহাকাশযান সফলভাবে পৃথিবীতে ফিরিয়ে এনেছে। এমন ঘটনা তারাই প্রথম ঘটিয়েছে। এরই ভিত্তিতে পুরোনো এই ভিডিও নতুন করে ভাইরাল হয়েছে।
স্টারশিপ মেঘাচ্ছন্ন আকাশ থেকে নেমে আসে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ঢোকার সময় প্রচণ্ড তাপ সহ্য করেই ফিরেছে। এরপর ধীরে ধীরে স্টারবেসের ওপর নেমে আসে। লঞ্চ প্যাড ২-এর ওপরে থাকা যান্ত্রিক ‘চপস্টিক হাত’-এর মাঝখানে মসৃণভাবে ঢুকে পড়ে।
মহাকাশ খাতে বহু বছর ধরে চেষ্টা চলছে, যাতে রকেট পুরোপুরি পুনর্ব্যবহার করা যায়। এটা সম্ভব হলে অভিযানের খরচ অনেক কমবে, আর ঘন ঘন উৎক্ষেপণও সহজ হবে। এই সাফল্যকে সেই লক্ষ্যে বড় একটি ধাপ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।