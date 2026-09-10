ঋতুর সঙ্গে বদলে যায় হাওরবাসীর জীবন
সকালে ঘুম থেকে উঠে জানালার বাইরে তাকাতেই চোখে পড়ে শুধু পানি আর পানি। যত দূর চোখ যায়, বিস্তীর্ণ জলরাশি। সেই পানির বুক চিরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে একটি নৌকা। নৌকায় কেউ বাজারে যাচ্ছেন, কেউ স্কুলে, কেউ আবার মাছ ধরতে। চারপাশের গ্রামের বাড়িগুলোকে দূর থেকে ছোট দ্বীপের মতো মনে হয়। এটাই বর্ষার হাওর। কিন্তু কয়েক মাস পর একই জায়গায় দাঁড়ালে দৃশ্যটা একেবারেই বদলে যায়। যে জায়গায় একসময় নৌকা চলত, সেখানে তখন সবুজ কিংবা সোনালি ধানের খেত। পানির বিশাল পৃথিবী যেন পরিণত হয় মাটির পৃথিবীতে। নৌকার জায়গায় দেখা যায় মানুষের চলাচল, কৃষকের ব্যস্ততা আর মাঠজুড়ে ফসলের গল্প।
একই হাওর, একই মানুষ, তবু দুই ঋতুতে যেন দুই রকম জীবন। বর্ষায় জলের সঙ্গে তাদের বসবাস, আর শুষ্ক মৌসুমে মাটির সঙ্গে। প্রকৃতির এই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়েই যুগের পর যুগ জীবন কাটিয়ে আসছেন বাংলাদেশের হাওরাঞ্চলের মানুষ।
বর্ষার হাওর
বর্ষা এলেই হাওরের চেহারা বদলে যেতে শুরু করে। ধীরে নিচু জমি পানিতে ভরে যায়। একসময় চারপাশের মাঠ, রাস্তা ও বিস্তীর্ণ এলাকা পানির নিচে চলে যায়। তখন হাওরকে মনে হয় এক বিশাল সমুদ্র। এই সময় নৌকাই হয়ে ওঠে হাওরবাসীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সঙ্গী। বাজারে যাওয়া, স্কুলে যাওয়া, আত্মীয়ের বাড়িতে যাওয়া—সবকিছুর জন্যই অনেক মানুষকে নৌকার ওপর নির্ভর করতে হয়। কোথাও বর্ষার সময় নৌকা ছাড়া চলাচল কল্পনাই করা যায় না।
বর্ষার হাওর যেমন সুন্দর, তেমনি এই সৌন্দর্যের পেছনে রয়েছে অনেক বাস্তবতা ও সংগ্রাম। শহরের মানুষ বর্ষার হাওর দেখতে এসে প্রকৃতির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়। কিন্তু যাঁরা সেখানে বসবাস করেন, তাঁদের কাছে এই পানি শুধু সৌন্দর্যের বিষয় নয়; পানি তাঁদের জীবনের অংশ। বর্ষাকালে অনেক মানুষের জীবিকার সঙ্গে মাছ ধরা জড়িয়ে থাকে। জেলে ও সাধারণ মানুষ নৌকা নিয়ে মাছ ধরতে বের হন। মাছ বিক্রি করে অনেক পরিবার সংসার চালায়। হাওরের মানুষের জীবনে কৃষি ও মাছ ধরা—দুটিই গুরুত্বপূর্ণ জীবিকার অংশ। গবেষণায়ও দেখা যায়, হাওরাঞ্চলের মানুষের বড় একটি অংশ কৃষি ও প্রাকৃতিক সম্পদনির্ভর জীবিকার সঙ্গে যুক্ত।
তবে বর্ষার জীবন সব সময় সহজ নয়। প্রচণ্ড বৃষ্টি, ঝোড়ো বাতাস ও বড় ঢেউ অনেক সময় মানুষের জন্য বিপদ নিয়ে আসে। কেউ অসুস্থ হলে তাকে হাসপাতালে নিতে হলে নৌকায় করে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হয়। শিশুদের স্কুলে যাওয়াও অনেক কঠিন হয়ে পড়ে অনেক এলাকায়। বর্ষার সময় হাওরের মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করেই জীবন কাটান। কখন পানি বাড়বে, কখন ঝড় আসবে—এসব অনিশ্চয়তা তখন তাঁদের জীবনেরই একটি অংশ হয়ে যায়।
শুষ্ক মৌসুম
বর্ষা চলে যাওয়ার সঙ্গে শুরু হয় আরেক পরিবর্তন। ধীরে পানি কমতে থাকে। কয়েক মাস আগেও যেখানে নৌকা চলত, সেখানে দেখা দিতে শুরু করে বিস্তীর্ণ জমি। হাওরের মানুষের জীবনে শুষ্ক মৌসুম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এই সময় কৃষিকাজের ব্যস্ততা বেড়ে যায়। বিশেষ করে বোরো ধান হাওরাঞ্চলের মানুষের অর্থনীতি ও জীবিকার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত।
শীতের সকাল থেকে শুরু হয় কৃষকের ব্যস্ততা। কেউ জমিতে কাজ করছেন, কেউ ধানের পরিচর্যা করছেন, কেউ ফসল কাটার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। চারদিকে তখন আর পানির ঢেউ নেই; রয়েছে সবুজের সমারোহ। হাওরের অনেক পরিবারের বছরের বড় আশা থাকে এই ফসল ঘিরে। ভালো ফসল হলে সংসারে স্বস্তি আসে। ধান বিক্রি করে পরিবারের বিভিন্ন খরচ মেটানো হয়। তাই শুষ্ক মৌসুম শুধু একটি ঋতু নয়, হাওরবাসীর কাছে এটি ভবিষ্যতের আশা। হাওরাঞ্চলে বোরো ধান প্রধান ফসলগুলোর একটি এবং শুষ্ক মৌসুমে কৃষিকাজ মানুষের জীবিকার বড় উৎস। তবে এই কৃষিও পুরোপুরি নিরাপদ নয়। অনেক সময় ফসল ঘরে তোলার আগেই আগাম বন্যা বা পাহাড়ি ঢলের পানি এসে কৃষকের বছরের পরিশ্রম নষ্ট করে দিতে পারে। তাই হাওরের কৃষকের জীবনে আনন্দের সঙ্গে, ফসল ঠিক সময় ঘরে তুলতে না পারার একটা ভয়ও থাকে।
বর্ষা ও শুষ্ক মৌসুমের হাওরের মধ্যে পার্থক্য সত্যিই অবিশ্বাস্য। বর্ষায় যেখানে নৌকা চলে, শুষ্ক মৌসুমে সেখানে মানুষ হেঁটে যায়। বর্ষায় যেখানে চারপাশে পানি দেখা যায়, শীত ও শুষ্ক সময়ে সেখানে দেখা যায় ফসলের মাঠ। বর্ষায় মাছ ধরা ও নৌকাকেন্দ্রিক জীবন বেশি চোখে পড়ে, আর শুষ্ক মৌসুমে কৃষিকাজ হয়ে ওঠে প্রধান ব্যস্ততা। একই মানুষও অনেক সময় দুই মৌসুমে দুই ধরনের কাজে ব্যস্ত থাকেন। বর্ষায় তিনি হয়তো নৌকা নিয়ে মাছ ধরছেন, আর শুষ্ক মৌসুমে সেই মানুষটিকেই দেখা যায় ধানের জমিতে কাজ করতে। প্রকৃতি বদলায়, আর এর সঙ্গে বদলে যায় মানুষের কাজ ও জীবনযাত্রা।
হাওরের জীবনকে শুধু বর্ষা ও শুষ্ক মৌসুম দিয়ে পুরোপুরি বোঝা যায় না। এখানে ঋতু পরিবর্তনের মধ্যবর্তী সময়গুলোও খুব গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে ফসল কাটার সময় হাওরাঞ্চলে একধরনের উৎসবের পরিবেশ তৈরি হয়। কৃষকেরা দ্রুত ফসল ঘরে তোলার চেষ্টা করেন। কারণ, হাওরের মানুষ জানেন, প্রকৃতির ওপর পুরোপুরি ভরসা করা যায় না। আগাম বন্যা বা আকস্মিক পাহাড়ি ঢল হাওরবাসীর জন্য বড় আতঙ্ক। অনেক সময় ফসল পাকতে না পাকতেই পানি এসে জমি ডুবিয়ে দিতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে কৃষকের বছরের পরিশ্রম এক মুহূর্তে নষ্ট হয়ে যায়। হাওরাঞ্চলে আগাম আকস্মিক বন্যা কৃষি ও মানুষের জীবিকার জন্য দীর্ঘদিন ধরেই বড় চ্যালেঞ্জ।
আবার শীতকালে হাওরের প্রকৃতি ভিন্ন রূপ ধারণ করে। অনেক এলাকায় অতিথি পাখির আগমন ঘটে। প্রকৃতিপ্রেমীদের কাছে তখন হাওর হয়ে ওঠে অন্য এক সৌন্দর্যের জায়গা। একই সঙ্গে মাছ, জলজ প্রাণী ও বিভিন্ন জীববৈচিত্র্যের জন্যও হাওর গুরুত্বপূর্ণ। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে হাওরাঞ্চলের পর্যটনও বেড়েছে। বর্ষার সময় অনেক মানুষ নৌকায় করে হাওরের সৌন্দর্য দেখতে যান। এটি স্থানীয় মানুষের জন্য নতুন আয়ের সুযোগ তৈরি করতে পারে। তবে পর্যটনের পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষা করাও জরুরি।
হাওরের মানুষ প্রকৃতিকে জয় করার চেষ্টা করেন না। বরং প্রকৃতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়েই বেঁচে থাকেন। তাঁরা জানেন, বর্ষা আসবে এবং চারপাশ পানিতে ভরে যাবে। আবার একসময় সেই পানি সরে যাবে এবং মাঠে ফসল ফলবে। এই পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেদের জীবনকে মানিয়ে নেওয়াই হাওরবাসীর সবচেয়ে বড় শক্তি। তবে জলবায়ু পরিবর্তন ও অনিয়মিত আবহাওয়া জীবনকে আরও অনিশ্চিত করে তুলছে। আগাম বন্যা, অতিবৃষ্টি ও আকস্মিক ঢল কৃষকের ফসল ও জীবিকার জন্য বড় ঝুঁকি তৈরি করছে। গবেষণায় দেখা গেছে, হাওরাঞ্চলে বারবার হওয়া আকস্মিক বন্যা মানুষের কৃষিনির্ভর জীবনকে কঠিন করে তুলছে এবং অনেক পরিবারকে বিকল্প জীবিকার কথা ভাবতে বাধ্য করছে।
তবু জীবন থেমে থাকে না। বন্যার পানি নেমে গেলে মানুষ আবার নতুন করে শুরু করেন। ফসল নষ্ট হলে আবার পরের বছরের আশায় জমিতে নামেন। ঝড়ের পর আবার নৌকা নিয়ে পানিতে নামেন জেলেরা।
হয়তো এটাই হাওরবাসীর সবচেয়ে বড় শক্তি, হার না–মানার ক্ষমতা। পানি আসে, পানি চলে যায়, ঋতু বদলায়, বদলে যায় চারপাশের পৃথিবী। কিন্তু সব পরিবর্তনের মধ্যেও হাওরের মানুষ তাঁদের জীবনকে আবার নতুন করে সাজিয়ে নেন। আর প্রকৃতির সঙ্গে এমন করেই চলতে চলতে হাওরের বুকজুড়ে লেখা হয় মানুষের বেঁচে থাকার এক অনন্য গল্প।
বন্ধু, ভৈরব বন্ধুসভা