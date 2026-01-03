অনেক স্মৃতি, অনেক মুহূর্ত মনে গেঁথে থাকবে

ষষ্ঠ জাতীয় বন্ধু সমাবেশ ২০২৫
পাওয়া না–পাওয়ার মধ্য দিয়েই বছর শেষ হলো। নিজের ও বন্ধুদের ওপর বিশ্বাস রেখেই সামনে এগিয়ে গেছি। ফলস্বরূপ, সিলেট বন্ধুসভা এবার তিনটি ক্যাটাগরিতে সেরা ১০–এ স্থান করে নেয়। সভাপতি হিসেবে আমার সবচেয়ে বড় সাফল্য—কমিটির সদস্যরা সহযোগিতা করেছেন, পাশে থেকেছেন আর আমরা একসঙ্গে এগিয়ে গিয়েছি।
গত ২৪ ডিসেম্বর রাতে আমরা গাজীপুরের উদ্দেশে রওনা হই, প্রথম আলো বন্ধুসভার ষষ্ঠ জাতীয় বন্ধু সমাবেশ ২০২৫–এর ভেন্যুতে। বন্ধুসভায় যুক্ত হওয়ার পর থেকেই এ সমাবেশে আসার ইচ্ছা ছিল। যাত্রাসঙ্গী ছিল সমরজিত, শাহরিয়ার, সমীর ভাই, কালিম ভাই, জাকারিয়া ও বন্ধুসভার বন্ধুরা। ভোরে গাজীপুরের মৌচাকে নেমেই চা পান। আমাদের অভ্যাসই একটু পরপর চা খাওয়া।
এরপর জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণকেন্দ্র মাঠে যাওয়া। আদি, তাহসিন ভাই, মেঘা, পরীসহ অনেকের সঙ্গে দেখা হয়। তারপর নিজ নিজ তাঁবু খোঁজা। আমরা জানতাম না যে সবার জন্য আগে থেকেই তাঁবু নির্ধারিত। যে তাঁবু আমাদের পছন্দ হয়েছিল, সেটি নাকি আমাদের নয়। উপায় না দেখে ফরহাদ হোসেন মল্লিক ভাইকে বললাম। পরে উনি সেটারই ব্যবস্থা করে দিলেন।
তাঁবুর কাজ শেষ করে দুপুরের খাবার খেয়ে এদিক–সেদিক ঘুরে বেড়ালাম। সন্ধ্যায় শুরু হলো সাংস্কৃতিক পর্ব। সবাই বসে গান, কবিতা উপভোগ করলাম। রাতের খাবারের পর আমি আর আতিক ভাই একটু ঘোরাঘুরি করতে বের হই—ঘুরতে ঘুরতে রাত প্রায় তিনটা। পরে তাঁবুতে ফিরে ঘুম।
ঘুম থেকে উঠে দেখি সবাই তৈরি, কিছুক্ষণ পরই উদ্বোধনী পর্ব। আমরাও প্রস্তুত হয়ে মূল মঞ্চে গেলাম। জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনেক বক্তা বক্তব্য দেন। শহীদ ওসমান হাদিকে নিয়ে মূকাভিনয় ছিল বিশেষ আকর্ষণ।
দুপুরের খাবারের পর তাঁবুতে ফিরি। হঠাৎ শাহরিয়ারের ফোন—ভাই, সেরা পুরস্কার দিচ্ছে! দৌড়ে গেলাম মঞ্চে। যেতেই শুনি, সিলেট বন্ধুসভার নাম। এরপর আরও দুটি ক্যাটাগরিতেও পুরস্কার। ২০২২ সালের পর আমি সিলেট বন্ধুসভার হয়ে কোনো পুরস্কার পাইনি। তাই এ বছরের অনুভূতিটা ছিল একেবারেই অন্য রকম। এ অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন।
আনন্দ আরও বেড়ে যায় যখন দেখি, সিলেটের শাবিপ্রবি ও মুরারিচাঁদ কলেজ বন্ধুসভাও পুরস্কার পাচ্ছে। এতে সবার আনন্দ যেন দ্বিগুণ হয়ে ওঠে।
রাতে অনেক তাঁবু ঘোরা হলো, অনেকের সঙ্গে নতুন পরিচয় হলো। দিনটা সত্যিই ভালো কেটেছে। পরের দিন বিদায়ের পালা। ব্যাকপ্যাকে গুছিয়ে সবার সঙ্গে বিদায় নিয়ে এ বছরের বন্ধু সমাবেশের ইতি টানা হলো।
অনেক স্মৃতি, অনেক মুহূর্ত মনে গেঁথে থাকবে। নতুন বছর সবার জীবনে বয়ে আনুক ভালোবাসা ও সাফল্য।
সভাপতি, সিলেট বন্ধুসভা