জেরীন ফাহমিদার রচনা ও নির্দেশনায় মঞ্চস্থ ‘আবার দেখা হোক’

জেরীন ফাহমিদার রচনা ও নির্দেশনায় মঞ্চস্থ ‘আবার দেখা হোক’
মঞ্চনাটকের অনুভূতি একেবারেই আলাদা—এটা বই পড়া বা সিনেমা দেখার মতো নয়, বরং একেবারে জীবন্ত অভিজ্ঞতা। মঞ্চে অভিনেতা যখন চোখের সামনে কথা বলে, হাঁটে, কাঁদে বা হাসে—তখন দর্শক আর নাটকের চরিত্রের মাঝের দূরত্ব অনেকটাই মুছে যায়। আলো, সংগীত, সংলাপ আর দর্শকের করতালি মিলেমিশে তৈরি হয় একধরনের জাদু।
প্রথমবার যখন শিল্পকলার অডিটরিয়ামে মঞ্চনাটক দেখেছিলাম, সেটা ছিল দারুণ এক অভিজ্ঞতা। তখন মঞ্চে চলছিল সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচিত ‘তরঙ্গভঙ্গ’ নাটকটি। সেই নাটকে নজরকাড়া অভিনয় করে উপস্থিত দর্শকদের মন জয় করে নিয়েছিলেন নোয়াখালী বন্ধুসভার বর্তমান সহসভাপতি জেরীন ফাহমিদা।
এরপর তারুণ্যের উৎসবে নোয়াখালী জেলাকে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য সম্মিলিত ভাবনায় রচিত ‘জাল’ নাটক নিয়ে বিভাগীয় পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায়ে ভালো অভিনয় করে সেখানেও সুনাম অর্জন করেন তিনি ও তাঁর নাট্যদল।
৫ আগস্ট জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বেলা ১১টায় নোয়াখালী জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে জুলাই বিপ্লব নিয়ে মঞ্চস্থ হয় নাটক ‘আবার দেখা হোক’। এটির রচনা ও নির্দেশনায় ছিলেন বন্ধু জেরীন ফাহমিদা। একটা সময় যিনি অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকদের ভালোবাসা অর্জন করতেন, তিনি এবার প্রথমবার নির্দেশক হিসেবেও দর্শকদের মন জয় করে নিয়েছেন।
সাংগঠনিক সম্পাদক, নোয়াখালী বন্ধুসভা