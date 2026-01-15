ষষ্ঠ জাতীয় বন্ধু সমাবেশ ২০২৫
আমরা একা নই, একসঙ্গে
জাতীয় বন্ধু সমাবেশ মানেই কেবল সারা দেশের সব বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হওয়া নয়, নিজেকে নতুন করে আবিষ্কারেরও একটি সুযোগ। প্রতিদিনের ব্যস্ততা, কাজের চাপ আর ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতার বাইরে এসে এই সমাবেশ আমাদের মনে করিয়ে দেয়—আমরা একা নই, একসঙ্গে।
সমাবেশে সবচেয়ে বেশি চোখে পড়েছে বন্ধুদের আন্তরিকতা। এখানে কেউ আলাদা করে গুরুত্ব পেতে চায়নি; সবাই কথা বলেছে সমান কণ্ঠে, শুনেছে সমান মনোযোগে। বন্ধুদের অভিজ্ঞতার গল্পে উঠে আসে সমাজের নানা বাস্তবতা—কোথাও স্বেচ্ছাসেবার আনন্দ, কোথাও মানুষের পাশে দাঁড়ানোর তৃপ্তি, আবার কোথাও নিজের সীমাবদ্ধতা পেরিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার সংগ্রাম।
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল দায়বদ্ধতার অনুভূতি। বন্ধুসভা আমাদের শুধু বন্ধুত্ব শেখায় না, শেখায় দায়িত্বশীল নাগরিক হয়ে ওঠার চর্চা। সারা দেশের বিভিন্ন বন্ধুসভার বন্ধুদের সঙ্গে স্মৃতিচারণায় উঠে আসে পুরোনো দিনের কথা, নীরবতায় ছিল আবেগ। বন্ধুত্ব যেন এখানেই সত্য হয়ে উঠেছে।
ভালো লাগার আরেকটি জায়গা ভিন্নমতের প্রতি সম্মান। বন্ধুসভায় সবাই সমান। এই সংস্কৃতি আজকের সমাজে খুব প্রয়োজন, আর বন্ধুসভা নীরবে সেই কাজই করে যাচ্ছে।
বন্ধু সমাবেশ আমাকে নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছে—বন্ধুত্ব মানে শুধু ভালো লাগা নয়, বন্ধুত্ব মানে দায়িত্ব নেওয়া।
বন্ধু, সিরাজগঞ্জ বন্ধুসভা