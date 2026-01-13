নতুন স্বপ্ন দেখায়

ষষ্ঠ জাতীয় বন্ধু সমাবেশ ২০২৫
নতুন স্বপ্ন দেখায়
সীমিত সময়ের মধ্যে জাতীয় বন্ধু সমাবেশে সারা দেশের বন্ধুদের থেকে যে ভালোবাসা, সাহস ও অনুপ্রেরণা পেয়েছি, তা অমূল্য। সবার সঙ্গে কাটানো সময় নিজেকে নতুনভাবে চিনতে শিখিয়েছে।
সবাই মিলে তাঁবু ক্যাম্পিং, সফট ও লাইফ স্কিল, স্বেচ্ছাসেবক প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশ নিয়েছি। এর মাধ্যমে বন্ধুত্বের উষ্ণতা আরও গভীরভাবে অনুভব করেছি। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, পুরস্কার বিতরণ, বিভিন্ন খেলাধুলা, নির্ভার আড্ডাসহ সবকিছুতেই ছিল বন্ধুত্বের ছোঁয়া।
সময় বদলাতে পারে, বয়স বাড়তে পারে, কিন্তু বন্ধুত্ব কখনো পুরোনো হয় না। বন্ধুত্বে থাকে স্বার্থহীনতা, থাকে বিশ্বাস—এই শক্তির কথাই বন্ধু সমাবেশের তিনটি দিন বারবার মনে হয়েছে। বাংলাদেশের নানা প্রান্ত থেকে অসংখ্য বন্ধু একত্র হয়েছিল। একে অপরের জীবনের গল্প ভাগাভাগি করেছি। আমাদের মধ্যে শ্রেণি বা পেশার কোনো ভেদাভেদ ছিল না, সবাই বাংলাদেশ।
বন্ধুত্বের শক্তি আমাদের নতুন সাহস দেয়, নতুন স্বপ্ন দেখায়। আমাদের চিন্তায় রয়েছে দেশের প্রতি দায়বদ্ধতা, আর সেই দায়িত্বকে পালন করতে সবাই একসঙ্গে এগিয়ে যেতে চাই।
বন্ধু, কেরানীগঞ্জ বন্ধুসভা