ট্রান্সহিউম্যানিজম: মানুষ কি নিজেকেই নতুন করে তৈরি করতে যাচ্ছে
মানুষ প্রকৃতির সৃষ্টি, নাকি প্রযুক্তির হাত ধরে মানুষ একদিন নিজেকেই নতুন করে তৈরি করবে? বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতি এ প্রশ্নকে আর কেবল কল্পবিজ্ঞানের বিষয় হিসেবে রাখছে না। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবোটিকস ও মস্তিষ্ক-কম্পিউটার সংযোগের মতো প্রযুক্তির বিকাশের সঙ্গে আলোচনায় আসছে একটি নতুন দর্শন—ট্রান্সহিউম্যানিজম।
ট্রান্সহিউম্যানিজম হলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করার ধারণা। এর প্রবক্তারা মনে করেন, মানুষ কেন রোগ, বার্ধক্য, শারীরিক দুর্বলতা কিংবা সীমিত বুদ্ধিমত্তার মধ্যে আবদ্ধ থাকবে? প্রযুক্তি যদি এসব সীমাবদ্ধতা কমানোর সুযোগ দেয়, তাহলে তা ব্যবহার করার অধিকার মানুষের থাকা উচিত।
প্রকৃতির বিবর্তন থেকে প্রযুক্তির বিবর্তন
মানুষের বিবর্তন এত দিন মূলত প্রকৃতির নিয়মেই ঘটেছে। ট্রান্সহিউম্যানিজম সে ধারণায় একটি নতুন প্রশ্ন যোগ করেছে—মানুষ কি এবার নিজের বিবর্তনের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নিতে পারবে?
জিন সম্পাদনা প্রযুক্তির মাধ্যমে মানুষের জেনেটিক বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন আনার সম্ভাবনা, কৃত্রিম অঙ্গের ব্যবহার, উন্নত প্রস্থেটিকস, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে মানুষের সমন্বয় এবং মস্তিষ্কের সঙ্গে কম্পিউটারের সরাসরি যোগাযোগ—এসব প্রযুক্তিকে ট্রান্সহিউম্যানিস্ট চিন্তার সম্ভাব্য হাতিয়ার হিসেবে দেখা হয়।
প্রযুক্তিতে বদলে যাচ্ছে মানুষের সক্ষমতা
ট্রান্সহিউম্যানিজমের সবচেয়ে আলোচিত ক্ষেত্রগুলোর একটি হলো মস্তিষ্ক-কম্পিউটার সংযোগ (বিসিআই)। এর মাধ্যমে মানুষের মস্তিষ্কের সংকেতকে কম্পিউটার কমান্ডে রূপান্তরের চেষ্টা চলছে। বিশেষ করে পক্ষাঘাতগ্রস্ত ব্যক্তিদের যোগাযোগ ও কম্পিউটার ব্যবহারে সহায়তা করার ক্ষেত্রে এ প্রযুক্তি নতুন সম্ভাবনা তৈরি করেছে।
অন্যদিকে সিআরআইএসপিআর-সিএএস৯-এর মতো জিন সম্পাদনা প্রযুক্তি জীবের জিনগত বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনের সম্ভাবনাকে আরও বাস্তব করেছে। যদিও মানুষের জিন পরিবর্তন নিয়ে বৈজ্ঞানিক ও নৈতিক বিতর্ক তীব্র, তবু প্রযুক্তির অগ্রগতি ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলেছে।
এখানেই শেষ নয়। মানুষের স্মৃতি ও চেতনাকে ডিজিটাল মাধ্যমে সংরক্ষণের ধারণা এবং প্রযুক্তিগত সিঙ্গুলারিটি বা এমন এক সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ, যেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানুষের বুদ্ধিমত্তাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। এসব ধারণাও ট্রান্সহিউম্যানিজমের আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ।
কেন ট্রান্সহিউম্যানিজম?
ট্রান্সহিউম্যানিস্টদের যুক্তি, মানুষের জীবনের অনেক দুর্ভোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে কমানো সম্ভব। জন্মগত রোগ, শারীরিক অক্ষমতা, বার্ধক্য কিংবা কিছু মানসিক সীমাবদ্ধতা যদি প্রযুক্তির মাধ্যমে মোকাবিলা করা যায়, তাহলে তা কেন করা হবে না?
এখানে ব্যক্তিস্বাধীনতার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। তাঁদের মতে, একজন মানুষ নিজের শরীর ও সক্ষমতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার রাখেন। ফলে প্রযুক্তির মাধ্যমে নিজের শরীর বা মস্তিষ্কে পরিবর্তন আনার সিদ্ধান্তও ব্যক্তির স্বাধীনতার অংশ হতে পারে।
ঝুঁকি কোথায়?
ট্রান্সহিউম্যানিজমের সবচেয়ে বড় বিতর্ক প্রযুক্তিগত সক্ষমতা নয়, বরং এর নৈতিক পরিণতি।
যদি উন্নত প্রযুক্তি কেবল অর্থবান মানুষের নাগালে থাকে, তাহলে তৈরি হতে পারে নতুন ধরনের সামাজিক বৈষম্য। একদিকে থাকবে স্বাভাবিক মানুষ, অন্যদিকে প্রযুক্তির মাধ্যমে শারীরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে উন্নত মানুষ—এমন ভবিষ্যতের আশঙ্কাও রয়েছে।
জেনেটিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও প্রশ্ন আছে। একটি শিশুর জন্মের আগেই তার জিন পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত কে নেবে? মানুষকে ‘উন্নত’ করার সংজ্ঞাই বা কী? আর প্রযুক্তি যদি ভুল হাতে পড়ে, তাকে নিয়ন্ত্রণ কে করবে?
মানুষ নাকি ‘আপগ্রেডেড’ মানুষ?
ট্রান্সহিউম্যানিজমের সবচেয়ে গভীর প্রশ্নটি সম্ভবত এখানেই, প্রযুক্তির মাধ্যমে মানুষকে কতটা পরিবর্তন করা হলে সে আর আগের অর্থে ‘মানুষ’ থাকবে না?
সমর্থকদের কাছে এটি মানবসম্ভাবনার বিস্তার। সমালোচকদের কাছে এটি মানুষের স্বাভাবিক পরিচয়, মর্যাদা ও নৈতিকতার জন্য সম্ভাব্য হুমকি। ধর্মীয় ও দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকেও প্রশ্ন উঠছে, মানুষ কি কেবল শরীর ও মস্তিষ্ক, নাকি তার পরিচয়ের সঙ্গে আত্মা, নৈতিকতা ও চেতনার আরও গভীর সম্পর্ক রয়েছে?
সামনে কোন ভবিষ্যৎ?
ট্রান্সহিউম্যানিজম এখন কোনো একক প্রযুক্তি নয়; এটি বিজ্ঞান, দর্শন ও ভবিষ্যৎচিন্তার একটি বিস্তৃত ধারণা। এর কিছু প্রযুক্তি ইতিমধ্যে বাস্তব চিকিৎসায় ব্যবহৃত হচ্ছে, আবার কিছু এখনো গবেষণা ও কল্পনার পর্যায়ে।
তাই ট্রান্সহিউম্যানিজমকে নিছক ‘অমরত্বের স্বপ্ন’ হিসেবে দেখলে এর ব্যাপ্তি বোঝা যাবে না। এটি আসলে মানুষের ভবিষ্যৎ নিয়ে একটি মৌলিক প্রশ্ন তুলেছে; প্রযুক্তি কি শুধু মানুষের জীবনকে সহজ করবে, নাকি একদিন মানুষকেই বদলে দেবে?
এ প্রশ্নের উত্তর হয়তো ভবিষ্যৎ দেবে। তবে একটি বিষয় স্পষ্ট; মানুষের পরবর্তী বিবর্তনের গল্পে প্রযুক্তি এখন আর বাইরের কোনো শক্তি নয়; মানুষ নিজেই সেই পরিবর্তনের অংশ হয়ে উঠছে।
শিক্ষার্থী, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়