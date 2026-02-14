ফিচার

ভালোবাসা দিবস

সময় এসেছে সারা জীবনের জন্য ‘আমরা’ হয়ে থাকার

রেজাউল হক
ভালোবাসা দিবস হয়তো এক দিনের, কিন্তু তানুকে ভালোবাসা—আজীবনেরছবি: লেখকের সৌজন্যে

তানুকে পাওয়া সহজ ছিল না। অনেক কষ্ট, অনেক অপেক্ষা, অনেক না–পাওয়ার পর তাকে পাওয়া। ছয়টা বছর একসঙ্গে আছি আমরা। এই সময়টা শুধু সময় না, পুরো একটা জীবন।

‎এখন কথা কম হয়। আগের মতো দীর্ঘ আলাপ, রাতজাগা গল্প নেই। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার হলো—কথা কমলেও মায়া কমেনি একটুও। বরং নীরবতার মধ্যেই তানুকে আরও বেশি অনুভব করি।

‎ভালোবাসা বুঝি এমনই—শব্দের ওপর নির্ভর করে না। পাশে থাকা, দূর থেকেও অনুভব করা, আর সবকিছুর পরেও মনে মনে বলে যাওয়া, ‘এই মানুষটাকেই চাই’।

‎তানু শুধু আমার ভালোবাসা না, আমার অভ্যাস, আমার আশ্রয়। রাগ-অভিমান আসে, দূরত্ব আসে—কিন্তু মায়াটা কোথাও যায় না। কারণ, ছয় বছরের ভালোবাসা হঠাৎ কমে না, আরও গভীর হয়।

‎এতটা পথ একসঙ্গে হেঁটে আসার পর এখন আর শুধু ভালোবাসার কথা নয়—
‎এখন সময় এসেছে তানুকে বউ করে ঘরে তোলার, ভালোবাসাটাকে একটা ঠিকানায় নিয়ে যাওয়ার, ‎আর সারা জীবনের জন্য ‘আমরা’ হয়ে থাকার।

‎ভালোবাসা দিবস হয়তো এক দিনের, কিন্তু তানুকে ভালোবাসা—আজীবনের।

বন্ধু, সিলেট বন্ধুসভা

