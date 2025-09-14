ফিচার

তুরাগের বুকে নৌকাভ্রমণ

লেখা:
মুসাভভির সাকির
তুরাগ নদেছবি: সংগৃহীত

‘নদী তুমি ডাকিলে না, তবু আসি তোমার টানে,
বুক পাতিলে—নেবে আমায় তোমার স্রোতের টানে?’

হঠাৎ পরিকল্পনা। সেই পরিকল্পনার বাস্তবায়নেই যেন তৈরি হলো এক স্মরণীয় দিন। ড্যাফোডিল বন্ধুসভার বন্ধুরা হঠাৎ করেই আয়োজন করল এক নৌকাভ্রমণের। গন্তব্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছেই অবস্থিত তুরাগ নদ, যেখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সঙ্গে মিশে আছে প্রশান্তি আর কাব্যের মায়া।

সকালের ব্যস্ততা শেষে দুপুর নাগাদ যখন সবাই একত্র হলো, তখন থেকেই উৎসবমুখর হয়ে উঠল চারপাশ। নৌকায় উঠেই শুরু হলো বন্ধুদের হাসি, আড্ডা আর গল্পগুজব। ঢেউয়ের শব্দ, শীতল বাতাসের আলতো ছোঁয়া আর নদীর বুকে দুলতে থাকা নৌকায় সেই মুহূর্তগুলো হয়ে উঠল অবিস্মরণীয়।

বন্ধুদের কেউ গলা মিলিয়ে গান ধরল, কেউ–বা হেসে ফেলে গল্পে প্রাণ জুগিয়ে দিল। কারও হাতে ক্যামেরা, কেউ–বা শুধু চোখে ধারণ করে রাখল প্রকৃতির অপরূপ দৃশ্য। সূর্য যখন আস্তে আস্তে পশ্চিম আকাশে হেলে পড়ল, তখন নদীর জলে তার রঙিন প্রতিচ্ছবি নৌকাভ্রমণকে দিল এক স্বপ্নিল আবহ।

দিন শেষে সবাই একবাক্যে বলেছে, এই ভ্রমণ তাঁদের জীবনে অসাধারণ স্মৃতি হয়ে থাকবে। বন্ধুত্বের বন্ধন যেমন দৃঢ় হলো, তেমনি প্রকৃতির সৌন্দর্যের কাছেও তাঁরা যেন নতুন করে মুগ্ধ হলো। হঠাৎ পরিকল্পনা হলেও, এর প্রতিটি মুহূর্ত ছিল পরিকল্পিত আনন্দে ভরা।

সহসাংগঠনিক সম্পাদক, ড্যাফোডিল বন্ধুসভা

