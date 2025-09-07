ফিচার

প্রথম আকাশযাত্রা: এক ফ্লাইটেই বদলে গেল জীবন

আবজল আহমেদ
প্রথম ফ্লাইটটাই আমার জীবনের সেরা স্মৃতি হয়ে আছেছবি: লেখকের সৌজন্যে

জীবনে কিছু অভিজ্ঞতা থাকে, যেগুলো সময়ের সঙ্গে পুরোনো হয় না; বরং যত দিন যায়, ততই স্মৃতির রঙে আরও গভীর হয়ে ওঠে। আমার প্রথম বিমানযাত্রাটাও ঠিক তেমনি একটা দিন, একটা মুহূর্ত, একটা যাত্রা। সেই যাত্রা আমার জীবনটাই বদলে দিয়েছে।

২০১৪ সাল। আমি তখন খুবই তরুণ, অভিজ্ঞতা বলতে গেলে শূন্য। সেদিন ঢাকা থেকে কাতারের দোহা যাওয়ার জন্য ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসের ফ্লাইটে উঠি। এটা ছিল জীবনের প্রথম ফ্লাইট, আর আমি একা। পাশে অচেনা মানুষ, আর আমার চোখমুখে ভয় ও কৌতূহলের ছাপ। ভয়েও ছিলাম, আবার একধরনের উত্তেজনাও ছিল। মাথার মধ্যে ঘুরছিল একটা প্রশ্ন—‘এত বড় একটা লোহার জিনিস, এত মানুষ নিয়ে কীভাবে আকাশে উড়তে পারে?’ আজও সেই বিস্ময়টা মনে পড়ে।

জানালার পাশে বসে আকাশে ওঠার মুহূর্তটা ছিল অসাধারণ। বিমান যখন রানওয়ে ছেড়ে ওপরে উঠছিল, মনে হচ্ছিল হৃৎস্পন্দন থেমে যাচ্ছে ভয়ে নয়, আনন্দে। আকাশের নীল আর মেঘের সাদা স্রোতে হারিয়ে গিয়েছিলাম।

বিমানের খাবার খেয়েছিলাম ভাত, গরুর মাংস আর ঠান্ডা কোকাকোলা। সেই স্বাদ আজও মুখে লেগে আছে। তবে, নার্ভাস হয়ে প্রায় ছয়বার পানি চেয়ে নিয়েছিলাম।

আমার হাতে ছিল নকিয়ার একটা বাটন ফোন। ফোনের একটাই ক্যামেরা ছিল। সেটা দিয়ে জানালার বাইরে আকাশের ছবি তুলছিলাম, আর নিজের জীবনের প্রথম সেলফিটাও তুলেছিলাম বিমানের ভেতর। এখন কেউ বিমানে ছবি তুললে অনেকে হাসে বা বিরক্ত হয়। ভাবে, এত কীসের উৎসাহ? কিন্তু আমি জানি, প্রথম ফ্লাইটের অনুভূতি কেমন হয়। আজও কেউ প্রথমবার সেলফি তুললে আমি যেন নিজের শুরুটাতেই ফিরে পাই।

এখন ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাস। এই দীর্ঘ সময়ে প্রায় ১০০ বার আকাশপথে ভ্রমণ করেছি, ৩১টির বেশি এয়ারলাইনসে চড়েছি। বিশ্বের নানা প্রান্তে গিয়েছি, নতুন মানুষ চিনেছি, সংস্কৃতি জেনেছি, ভাষা শিখেছি। তবু সেই প্রথম ফ্লাইটটাই আমার জীবনের সেরা স্মৃতি হয়ে আছে।

প্রথমবার বিমানযাত্রা আমাকে শিখিয়েছে জীবন ছোট, কিন্তু স্বপ্ন দেখার সাহসটা হতে হবে বড়
ছবি: লেখকের সৌজন্যে

সেই ফ্লাইটের যাত্রা যেন আমাকে দেখিয়ে দিয়েছিল বিশাল পৃথিবীর দিগন্ত। দোহায় অবতরণের পর অঙ্গীকার করেছিলাম শুধু সিলেট বা বাংলাদেশে সীমাবদ্ধ থাকব না, সারা দুনিয়া ঘুরে দেখব।

এরপর শুরু হলো পরিশ্রম। অনেক কষ্ট করেছি, অনেক রাত জেগেছি, কিন্তু থামিনি। ২০১৭ সালে মালয়েশিয়া দিয়ে শুরু হয় আমার আন্তর্জাতিক ভ্রমণ। তার পর থেকে থেমে নেই। আলহামদুলিল্লাহ, আজ পর্যন্ত ইউএসএ, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য, জার্মানিসহ ১৮টি দেশে ভ্রমণ করেছি।

প্রথমবার বিমানযাত্রা আমাকে শিখিয়েছে জীবন ছোট, কিন্তু স্বপ্ন দেখার সাহসটা হতে হবে বড়। যদি সেদিন ভয়ে পিছিয়ে যেতাম, হয়তো আজকের আমি হতাম না। তাই বলি, একটা ফ্লাইট শুধুই ভ্রমণ ছিল না, এটা ছিল আমার জীবনের নতুন অধ্যায়ের সূচনা, এক নতুন আমাকে খুঁজে পাওয়ার গল্প।

