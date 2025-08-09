ফিচার

যে ফুলের সৌন্দর্যে নেই কোনো দাম্ভিকতা

লেখা:
তাসফীর ইসলাম
দোলনচাঁপা ফুলছবি: নীরব চৌধুরী

আকাশে তখন আষাঢ়ের প্রথম বৃষ্টি। শহরের রাস্তাঘাটে জমে থাকা জলে প্রতিফলিত হচ্ছে মেঘলা আকাশ আর একরাশ অজানা অপেক্ষা। প্রকৃতি যেন নতুন করে জেগে ওঠে, যখন আষাঢ় নামে। আর সেই জেগে ওঠার নিঃশব্দ সাক্ষী হয়ে ওঠে একরঙা কিন্তু মনকাড়া একটি ফুল—দোলনচাঁপা।

দোলনচাঁপার সৌন্দর্যে নেই কোনো দাম্ভিকতা। তার রং সাধারণত সাদা, মাঝেমধ্যে হালকা হলুদ ছোঁয়া। কিন্তু গন্ধ—তাতে আছে হাজারো স্মৃতিঘেরা আবেশ। বৃষ্টিস্নাত বাতাসে যখন এই ফুলের সুবাস ভেসে বেড়ায়, একনিমেষে ফিরিয়ে নিয়ে যায় শৈশবের উঠোন, বিকেলের অপেক্ষা, কিংবা হারিয়ে যাওয়া কোনো ভালোবাসার দিনে।

দোলনচাঁপা হয়তো রঙে নয়, গন্ধে কথা বলে। তার সৌরভ নীরবে জানান দেয় ঋতুর রূপান্তরের বার্তা। আষাঢ়ের আর্দ্রতা আর বৃষ্টিময় বিষণ্নতার মধ্যে সে যেন হয়ে ওঠে এক অনবদ্য প্রশান্তির প্রতীক।

প্রকৃতির যেমন নিজস্ব ভাষা আছে, তেমনি আছে প্রতিটি ঋতুর নিজস্ব ফুল। আষাঢ়ের সঙ্গে দোলনচাঁপার সম্পর্কটা ঠিক এমনই—মেঘে ঢাকা দিনের ফাঁকে যে ফুলটি বলে দেয়, সবকিছুর মধ্যেও এখনো সৌন্দর্য আছে।

গ্রামীণ নারীরা দোলনচাঁপা গুঁজে নেয় খোঁপায়, শিশুরা কুড়িয়ে রাখে বইয়ের পাতায়, কেউ কেউ রেখে দেয় প্রেমিকের চিঠির ভাঁজে। কারণ, এই ফুল শুধু ফুল নয়, এটি একটি অনুভব, একটি সময়, কিংবা কারও জন্য হয়তো একটি স্মৃতি।

আজও যখন আষাঢ় নামে, জানালার পাশে বসে থাকা কারও হয়তো হঠাৎ করেই মনে পড়ে যায় সেই একটি গন্ধ—দোলনচাঁপার সুবাসে মিশে থাকা একটি হারিয়ে যাওয়া দুপুর।

দোলনচাঁপা হয়তো চড়া রঙের বাহারে আকর্ষণ করে না, কিন্তু তার সরলতা, গন্ধ আর উপস্থিতি আমাদের মনে করিয়ে দেয়—সবচেয়ে গভীর জিনিসগুলোই নীরবতায় নিজেকে প্রকাশ করে।

ফিচার থেকে আরও পড়ুন