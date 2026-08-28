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কয়েকটি টবের গাছ কীভাবে হয়ে উঠতে পারে জীবনের শিক্ষক

লেখা:
সাবরিনা আকতার
একটি ছোট বারান্দা, কয়েকটি গাছ আর নিয়মিত যত্ন—এতেই তৈরি হতে পারে নিজের একটি সবুজ পৃথিবীছবি: এআই/বন্ধুসভা

ছোট্ট একটি ব্যালকনি বাগান হতে পারে সৌন্দর্য, মানসিক স্বস্তি ও শিশুদের শেখার এক অনন্য মাধ্যম।

সকালের আলো যখন ব্যালকনির রেলিং ছুঁয়ে গাছের ওপর পড়ে, তখন টবে গাছের পাতায় জমে থাকা পানির ফোঁটায় আলো ঝিকমিক করতে থাকে। এ দৃশ্য যে প্রতিদিন দেখে, সৌন্দর্যের সঙ্গে তার বসবাসও প্রতিনিয়ত। কোনো টবে নতুন কুঁড়ি বা ফুল, কোথাও বেরিয়েছে কচি পাতা। এক হাতে পানির ঝাঁঝরি, অন্য হাতে শুকনা পাতা ও খড়কুটো সরানোর ছোট্ট সরঞ্জাম। কয়েক মিনিটের এ পরিচর্যার মধ্যেই যেন ব্যস্ত দিনের শুরুটা একটু অন্য রকম হয়ে ওঠে।

দিন দিন নগরজীবনে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের দূরত্ব বাড়ছে। চারদিকে কংক্রিটের ভবন, যানবাহনের শব্দ, কর্মব্যস্ততা ও সময়ের প্রচণ্ড চাপ। সেই ব্যস্ততার মধ্যেও নিজের বাসার ছোট্ট ব্যালকনিকে সবুজ করে তোলা সম্ভব। বড় কোনো জায়গা কিংবা বিশাল আয়োজনের প্রয়োজন নেই। কয়েকটি টব, পছন্দের কিছু গাছ আর নিয়মিত পরিচর্যাই তৈরি করতে পারে একটি সুন্দর ব্যালকনি বাগান।

পরিচর্যায় তৈরি হয় জীবনের ছন্দ
গাছের যত্ন নেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট একটি সময় রাখলে, বিশেষ করে সকালে বা বিকেলে, সেটি দৈনন্দিন জীবনেও একটি সুন্দর রুটিন তৈরি করে। সকালে ঘুম থেকে উঠে গাছ দেখা, প্রয়োজন হলে পানি দেওয়া, শুকনা পাতা সরানো কিংবা বিকেলে কিছু সময় গাছের পাশে কাটানো—এসব ছোট ছোট কাজ দিনের ব্যস্ততার মধ্যে একটি স্বস্তির বিরতি এনে দেয়।

সব গাছের জন্য প্রতিদিন একই ধরনের পরিচর্যার প্রয়োজন হয় না। তাই সহজে পরিচর্যা করা যায় এমন লো-মেইনটেন্যান্স গাছ দিয়ে শুরু করা যেতে পারে। মানিপ্ল্যান্ট, স্নেক প্ল্যান্ট, স্পাইডার প্ল্যান্ট, জেড প্ল্যান্ট, অ্যালোভেরাসহ নানা ধরনের গাছ অল্প যত্নেই ভালো থাকে। আলো, পানি ও জায়গার ধরন বুঝে গাছ নির্বাচন করলে ছোট বারান্দাও হয়ে উঠতে পারে সবুজ ও প্রাণবন্ত।

গাছের যত্ন নেওয়ার এ অভ্যাস মানুষের মধ্যে নিয়মিত কাজ করার মানসিকতা তৈরি করে। প্রতিদিনের কয়েক মিনিটের পরিচর্যা হয়তো খুব বড় কোনো কাজ নয়, কিন্তু নিয়মিত অভ্যাসটি জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

বারান্দায় প্রকাশ পায় রুচিবোধ
একটি বাগান কতটা সুন্দর হবে, তা শুধু গাছের সংখ্যার ওপর নির্ভর করে না। কোন গাছ কোথায় থাকবে, কোন টবের সঙ্গে কোন গাছ মানাবে, কোথায় আলো বেশি, কোথায় ছায়া—এসব বিবেচনা করে গাছ সাজানোর মধ্যেও রয়েছে সৃজনশীলতা।

কেউ ফুলের গাছ পছন্দ করেন, কেউ পাতাবাহার। কেউ ছোট টবে সাজান নানা রঙের গাছ, আবার কেউ ঝুলন্ত টবে তৈরি করেন বাগানের বাড়তি সৌন্দর্য। ব্যক্তিগত পছন্দ ও সৃজনশীলতার মাধ্যমে তৈরি হওয়া সবুজ জায়গাটি তাই অনেক সময় বাড়ির বাসিন্দার রুচিবোধেরও পরিচয় বহন করে।

পরিচ্ছন্ন ও গোছানো একটি ব্যালকনি বাগান পুরো বাড়ির পরিবেশকেও মনোরম করে তোলে। ব্যস্ত শহরে এটি হয়ে ওঠে পরিবারের নিজস্ব ছোট্ট সবুজ আশ্রয়।

গাছের সঙ্গে বন্ধুত্ব, মনেরও প্রশান্তি
প্রকৃতির কাছাকাছি থাকার সুযোগ কমে যাওয়ায় নগরবাসীর জীবনে ছোট্ট একটি বাগানের গুরুত্ব আরও বেড়েছে। গাছের সবুজ, ফুলের রং কিংবা নতুন পাতার জন্ম—এসবের দিকে কিছুক্ষণ মনোযোগ দেওয়া মানুষকে ব্যস্ততা থেকে সাময়িকভাবে দূরে সরিয়ে আনতে পারে।

একটি গাছে নতুন পাতা এসেছে—এই সামান্য ঘটনাও আনন্দের কারণ হতে পারে। একটি কুঁড়ি ধীরে ধীরে ফুলে পরিণত হওয়ার অপেক্ষার মধ্যেও রয়েছে একধরনের প্রশান্তি। বারান্দার বাগান তাই অনেকের কাছে শুধু শখ নয়; নিজের জন্য কিছুটা সময় রাখার একটি উপলক্ষ।

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শিশুদের জন্য জীবন্ত পাঠশালা
ব্যালকনি বাগানের সবচেয়ে সুন্দর দিকগুলোর একটি হলো, শিশুদের এতে যুক্ত করা যায় খুব সহজেই।

বইয়ের পাতায় গাছের ছবি দেখে একটি শিশু হয়তো গাছের নাম শিখতে পারে। কিন্তু নিজের হাতে একটি বীজ মাটিতে বপন করে কয়েক দিন পর সেখান থেকে একটি ছোট্ট চারা বের হতে দেখা সম্পূর্ণ ভিন্ন অভিজ্ঞতা।

শিশুকে একটি নির্দিষ্ট গাছের দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। সে নিয়মিত পানি দেবে, শুকনা পাতা সরাবে, টবটি পরিষ্কার রাখবে এবং গাছের পরিবর্তনগুলো লক্ষ করবে। বয়স অনুযায়ী তাকে গাছের জন্য প্রয়োজনীয় সার বা পুষ্টি দেওয়ার কাজেও যুক্ত করা যায়।

এভাবে একটি বীজ থেকে চারা, চারা থেকে গাছ এবং পরে ফুল বা ফল—পুরো প্রক্রিয়াটি শিশুর সামনে প্রকৃতির একটি জীবন্ত পাঠ খুলে দেয়।

অপেক্ষা ও যত্নের শিক্ষা
আজ বীজ বপন করে কালই বড় গাছ পাওয়া যায় না। শিশুকে অপেক্ষা করতে হয়। নিয়মিত পানি দিতে হয়। কখনো রোদ থেকে সরাতে হয়, কখনো পর্যাপ্ত আলোতে রাখতে হয়। কখনো গাছ ভালো থাকে, আবার কখনো কোনো কারণে শুকিয়ে যায়।
এসব ছোট্ট অভিজ্ঞতা শিশুকে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু শিক্ষা দিতে পারে। সবকিছু সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায় না; যত্ন নিতে হয়, ভুল থেকে শিখতে হয় এবং প্রয়োজন হলে আবার চেষ্টা করতে হয়।

নিজের একটি গাছের দায়িত্ব নেওয়ার মধ্য দিয়ে শিশুর মধ্যে দায়িত্ববোধ, নিয়মানুবর্তিতা ও আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়। সে বুঝতে শেখে, তার যত্নের ওপর আরেকটি জীবন্ত কিছুর ভালো থাকা নির্ভর করছে। এটি তাকে ধীরে ধীরে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার পথেও এগিয়ে দিতে পারে।

গাছ শুধু ঘর সাজায় না, মানুষও গড়ে
একটি ব্যালকনি বাগানের সৌন্দর্য চোখে দেখা যায়। কিন্তু এর প্রভাব অনেক সময় চোখের আড়ালে থেকে যায়।

একটি পরিবারের দৈনন্দিন রুটিনে এটি যোগ করতে পারে নিয়মানুবর্তিতার অভ্যাস। ব্যস্ত মানুষের জীবনে দিতে পারে কিছুটা প্রশান্তির সময়। বাড়ির পরিবেশকে করতে পারে আরও মনোরম। আর শিশুর হাতে তুলে দিতে পারে প্রকৃতি-সৌন্দর্য, দায়িত্ব ও ধৈর্যের বাস্তব শিক্ষা।

তাই বারান্দার কয়েকটি টবকে শুধুই সাজসজ্জার উপকরণ হিসেবে দেখলে হয়তো এর গুরুত্ব কমিয়ে দেখা হবে। একটি বীজ বপনের মধ্য দিয়ে যে শিক্ষা শুরু হয়, তা কখনো কখনো জীবনের অনেক দূর পর্যন্ত সঙ্গে থাকে।

নগরজীবনে হয়তো আমরা প্রকৃতি থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। কিন্তু প্রকৃতিকে ঘরে ফিরিয়ে আনার পথটি খুব কঠিন নয়। একটি ছোট বারান্দা, কয়েকটি গাছ আর নিয়মিত যত্ন—এতেই তৈরি হতে পারে নিজের একটি সবুজ পৃথিবী।
সেখানে গাছ শুধু বড় হবে না; তার সঙ্গে সঙ্গে বড় হবে মানুষের মমতা, দায়িত্ববোধ, ধৈর্য ও সৌন্দর্যবোধও। আর এই ছোট্ট সবুজ পৃথিবী শুধু একজন মানুষের মন ভালো করে না, পরিবারের সবার জন্য তৈরি করে একটি সুন্দর, স্বাস্থ্যকর ও আনন্দময় পরিবেশ।

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

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