ঋতু বদলের সন্ধিক্ষণে হেমন্ত: কৃষি, ঐতিহ্য ও পরিবেশের চালচিত্র
বাংলাদেশে ঋতু পরিবর্তনের অন্যতম পরিচিত সময় হেমন্ত। কার্তিক ও অগ্রহায়ণ—এই দুই মাস নিয়ে গঠিত এ ঋতুর আগমনে প্রকৃতিতে ধীরে ধীরে শীতের প্রভাব দেখা দিতে শুরু করে। ভোরে ঘাস ও গাছের পাতায় শিশির জমে, কোথাও হালকা কুয়াশা দেখা যায়। দিনের তাপমাত্রা তুলনামূলকভাবে সহনীয় থাকে, আর রাতের দিকে বাড়তে থাকে ঠান্ডার অনুভূতি। গ্রামাঞ্চলে এ সময় মাঠে আমন ধান পাকে। কৃষকেরা ব্যস্ত হয়ে পড়েন ফসল কাটার কাজে। নতুন ধান ঘরে তোলার প্রস্তুতির পাশাপাশি শুরু হয় শীতের নানা আয়োজন। সব মিলিয়ে হেমন্ত প্রকৃতি ও মানুষের জীবনযাত্রায় পরিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়।
হেমন্তের সকালে হালকা কুয়াশা ও শিশিরের উপস্থিতি এ ঋতুর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। রাতের বেলায় মাটি, ঘাস ও গাছের পাতা তাপ হারিয়ে ঠান্ডা হয়ে যায়। কোনো পৃষ্ঠের তাপমাত্রা বাতাসের শিশিরাঙ্কে পৌঁছালে বাতাসের জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে ক্ষুদ্র জলকণায় পরিণত হয়। এই জলকণাই শিশির হিসেবে জমে থাকে। অন্যদিকে বাতাসের জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে ক্ষুদ্র জলকণা তৈরি করলে কুয়াশার সৃষ্টি হয়। হেমন্তের শেষ দিকে তাপমাত্রা কমতে থাকায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভোরের কুয়াশা ও শিশিরের উপস্থিতি বাড়তে দেখা যায়। তবে অঞ্চল, আবহাওয়া ও তাপমাত্রার ওপর নির্ভর করে এর মাত্রা ভিন্ন হতে পারে।
এ সময় বাংলাদেশের কৃষিপ্রধান অঞ্চলগুলোতে আমন ধান ঘরে তোলার প্রস্তুতি শুরু হয়। দেশের বিভিন্ন এলাকায় ধানের জাত ও চাষের সময় অনুযায়ী কার্তিক থেকে অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে আমন ধান কাটার মৌসুম থাকে। মাঠে পাকা ধান, কৃষকের ফসল কাটার ব্যস্ততা এবং বাড়ির উঠানে ধান শুকানোর দৃশ্য গ্রামীণ জীবনের পরিচিত অংশ। কৃষকের কাছে এ ঋতু বছরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সময়। কারণ, ফসলের ফলন ও বিক্রির ওপর অনেক পরিবারের আয় ও খাদ্যনিরাপত্তা নির্ভর করে। তবে কৃষিকাজ এখনো অনেকাংশে আবহাওয়ার ওপর নির্ভরশীল। অতিবৃষ্টি, অনিয়মিত বৃষ্টি, জলাবদ্ধতা কিংবা তাপমাত্রার অস্বাভাবিক পরিবর্তন ধানের উৎপাদনে প্রভাব ফেলতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশের কৃষি খাত যে ঝুঁকির মুখে রয়েছে, তা বিভিন্ন গবেষণায় উঠে এসেছে। বিশেষ করে উপকূলীয় অঞ্চল, বন্যাপ্রবণ এলাকা ও খরাপ্রবণ অঞ্চলের কৃষকেরা ভিন্ন ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হন। ফলে হেমন্তের ফসল ঘরে তোলার আনন্দের পাশাপাশি কৃষকের জন্য আবহাওয়ার পূর্বাভাস, উন্নত বীজ এবং কৃষি সহায়তাও গুরুত্বপূর্ণ।
নতুন ধান ঘরে তোলার সঙ্গে বাঙালির একটি দীর্ঘ সাংস্কৃতিক সম্পর্ক রয়েছে। নতুন চালের ভাত, পিঠা ও পায়েস তৈরির মধ্য দিয়ে অনেক এলাকায় নবান্ন উদ্যাপন করা হয়। গ্রামীণ পরিবারগুলোতে নতুন ফসলকে কেন্দ্র করে আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদের নিয়ে খাবারের আয়োজন করার প্রচলন রয়েছে। অঞ্চলভেদে নবান্নের আয়োজন ও খাবারের ধরনেও পার্থক্য দেখা যায়। এটি কেবল নতুন ফসল ঘরে তোলার আনন্দ নয়, কৃষিনির্ভর সমাজে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সামাজিক সম্পর্কেরও একটি প্রকাশ। কিন্তু সময়ের সঙ্গে নবান্ন উদ্যাপনের ধরন বদলেছে। শহরাঞ্চলে নবান্ন এখন অনেক ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক আয়োজনের অংশ। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন নবান্ন উৎসবের আয়োজন করে। গ্রামাঞ্চলেও অনেক পরিবারে নতুন ধান ঘরে তোলার আনন্দ থাকলেও আগের মতো সব জায়গায় বড় পরিসরে উৎসব হয় না। কৃষিকাজের পদ্ধতি, পারিবারিক কাঠামো ও জীবনযাত্রার পরিবর্তনের সঙ্গে এসব আয়োজনেও পরিবর্তন এসেছে। তবে নবান্নের ঐতিহ্য এখনো বাংলাদেশের কৃষি ও সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ।
হেমন্তের শেষ দিকে শীতের প্রস্তুতির সঙ্গে যুক্ত হয় খেজুরের রস সংগ্রহের কাজ। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এ সময় গাছিরা খেজুরগাছ প্রস্তুত করতে শুরু করেন। শীতের শুরুতে গাছ থেকে রস সংগ্রহ করে তা থেকে তৈরি করা হয় গুড়। খেজুরের রস, গুড় এবং এসব দিয়ে তৈরি পিঠা-পায়েস বাঙালির শীতকালীন খাদ্যসংস্কৃতির পরিচিত অংশ। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে খেজুরের রস সংগ্রহকে ঘিরে একটি স্বতন্ত্র পেশা ও অভিজ্ঞতা গড়ে উঠেছে। তবে এই ঐতিহ্যও কিছু সমস্যার মুখোমুখি। অনেক এলাকায় খেজুরগাছের সংখ্যা কমে যাওয়া, গাছের পরিচর্যার অভাব এবং গাছি পেশায় নতুন প্রজন্মের আগ্রহ কমে যাওয়ার বিষয়টি আলোচনায় এসেছে। খেজুরের রস সংগ্রহের কাজের জন্য বিশেষ দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়। কিন্তু এ পেশায় আয় ও কাজের অনিশ্চয়তার কারণে অনেকেই অন্য পেশায় চলে যাচ্ছেন। ফলে শুধু খেজুরগাছ নয়, রস সংগ্রহ ও গুড় তৈরির সঙ্গে যুক্ত ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানও হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে। এই ঐতিহ্য ধরে রাখতে গাছ সংরক্ষণের পাশাপাশি গাছিদের কাজের সুযোগ ও মূল্যায়নও প্রয়োজন।
শীতের আগমনের সঙ্গে বাংলাদেশের জলাভূমিগুলোতে পরিযায়ী পাখির উপস্থিতিও বাড়তে শুরু করে। শীতপ্রধান অঞ্চল থেকে খাবার ও অনুকূল পরিবেশের সন্ধানে বিভিন্ন প্রজাতির পাখি বাংলাদেশে আসে। দেশের হাওর, বিল, নদী ও উপকূলীয় জলাভূমি এসব পাখির গুরুত্বপূর্ণ আশ্রয়স্থল। সুনামগঞ্জের টাঙ্গুয়ার হাওর, সিলেটের বিভিন্ন জলাভূমি এবং উপকূলীয় অঞ্চলের কিছু এলাকা পরিযায়ী পাখির জন্য পরিচিত। এসব পাখি জলাভূমির জীববৈচিত্র্যের অংশ এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ভূমিকা রাখে। কিন্তু জলাভূমি ভরাট, পানি ও পরিবেশদূষণ, অবৈধ পাখি শিকার এবং আবাসস্থল নষ্ট হওয়ার কারণে পাখিদের স্বাভাবিক বিচরণক্ষেত্র সংকুচিত হচ্ছে। জলাভূমির ওপর নির্ভরশীল মাছ ও অন্যান্য প্রাণীর জীবনও এতে প্রভাবিত হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, পরিযায়ী পাখি সংরক্ষণের জন্য শুধু পাখি শিকার বন্ধ করলেই হবে না, তাদের খাদ্য ও নিরাপদ আশ্রয়ের পরিবেশও নিশ্চিত করতে হবে। জলাভূমি রক্ষা করা গেলে পাখির পাশাপাশি স্থানীয় মাছ, উদ্ভিদ ও অন্যান্য প্রাণীর আবাসস্থলও সংরক্ষিত থাকবে।
হেমন্তের প্রকৃতি নিয়ে আলোচনায় জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের আবহাওয়ায় তাপমাত্রা, বৃষ্টি ও ঋতুভিত্তিক পরিবর্তন নিয়ে বিভিন্ন গবেষণা হয়েছে। এসব গবেষণায় দীর্ঘ মেয়াদে তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রবণতা এবং বৃষ্টির ধরনে পরিবর্তনের বিষয় উঠে এসেছে। এর প্রভাব কৃষি, পানিসম্পদ ও জীববৈচিত্র্যের ওপর পড়তে পারে। তবে কোনো নির্দিষ্ট বছরে কুয়াশা কম হওয়া বা শীত দেরিতে আসার কারণ হিসেবে সরাসরি জলবায়ু পরিবর্তনকে দায়ী করা ঠিক নয়। এ ধরনের পরিবর্তন বুঝতে দীর্ঘ সময়ের আবহাওয়া–সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।
প্রকৃতির পরিবর্তনের পাশাপাশি গ্রামীণ জীবনযাত্রাতেও এসেছে নানা পরিবর্তন। একসময় হেমন্ত ও শীতের সময় বাড়ির উঠানে ধান শুকানো, ঢেঁকিতে চাল ভাঙা, খেজুরের রস সংগ্রহ কিংবা পিঠা তৈরির আয়োজন ছিল গ্রামীণ জীবনের পরিচিত দৃশ্য। এখনো দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এসব চর্চা রয়েছে। তবে যন্ত্রের ব্যবহার, পেশার পরিবর্তন, শহরমুখী মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং আধুনিক জীবনযাত্রার কারণে অনেক জায়গায় এসব কাজের ধরন বদলে গেছে। কিছু ঐতিহ্য হারিয়ে যাচ্ছে, আবার কিছু ঐতিহ্য নতুনভাবে টিকে থাকার চেষ্টা করছে। শহরাঞ্চলে হেমন্তের প্রভাব তুলনামূলকভাবে ভিন্নরূপে অনুভূত হয়। এখানে বিস্তীর্ণ ধানের মাঠ কিংবা ফসল ঘরে তোলার দৃশ্য নেই। তবে ভোরের ঠান্ডা বাতাস, রাতের তাপমাত্রা কমে আসা এবং শীতের পোশাকের প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে ঋতু পরিবর্তনের প্রভাব বোঝা যায়। শহরের ব্যস্ত জীবনে অনেক সময় ঋতুর এই পরিবর্তন চোখে পড়ে না। অন্যদিকে গ্রামাঞ্চলে কৃষিকাজ ও প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সরাসরি সম্পর্ক থাকায় হেমন্তের পরিবর্তন তুলনামূলকভাবে স্পষ্ট।
বাংলাদেশের ঋতুচক্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হেমন্ত। এ সময় প্রকৃতি যেমন শীতের জন্য প্রস্তুত হয়, তেমনি কৃষি ও গ্রামীণ জীবনেও আসে নতুন ব্যস্ততা। পাকা ধান, নবান্ন, খেজুরের রস ও পরিযায়ী পাখির উপস্থিতি এ ঋতুকে আলাদা পরিচয় দিয়েছে। একই সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তন, জলাভূমি সংকুচিত হওয়া এবং গ্রামীণ ঐতিহ্যের পরিবর্তন আমাদের সামনে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নও তুলে ধরেছে। প্রকৃতির স্বাভাবিক পরিবেশ ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ধরে রাখতে হলে এসব বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। শিশিরের ফোঁটা ও কুয়াশা হেমন্তের একটি পরিচিত দৃশ্য। কিন্তু সেই দৃশ্যের সঙ্গে জড়িয়ে আছে কৃষি, পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য ও মানুষের জীবনযাত্রার নানা দিক। ঋতু পরিবর্তনের এই সময়কে তাই শুধু সৌন্দর্যের দিক থেকে দেখার সুযোগ নেই। বরং প্রকৃতির পরিবর্তনগুলো পর্যবেক্ষণ করা, সেগুলোর কারণ বোঝা এবং প্রয়োজনীয় সংরক্ষণমূলক উদ্যোগ নেওয়াও জরুরি। কারণ, হেমন্তের পরিচিত প্রকৃতি ও ঐতিহ্য টিকে থাকলেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মও এই ঋতুর স্বাভাবিক সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্য উপভোগ করতে পারবে।
বন্ধু, ভৈরব বন্ধুসভা