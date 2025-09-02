বৃক্ষরোপণে জাতীয় পুরস্কার পেলেন গাজীপুর বন্ধুসভার উপদেষ্টা

বৃক্ষরোপণে জাতীয় পুরস্কার পেলেন গাজীপুর বন্ধুসভার উপদেষ্টা
‘যে গাছ লাগায়, সে শুধু মাটি নয়—ভবিষ্যৎও রক্ষা করে।’ এই প্রবাদটির জীবন্ত প্রতিচ্ছবি যেন আমিনুল ইসলাম তিতাস। তিনি আপাদমস্তক একজন বৃক্ষপ্রেমী মানুষ।
পাঁচ বছর ধরে স্যারকে চিনি। গাজীপুর বন্ধুসভায় থাকাকালীন ওনার সঙ্গে বহু জায়গায় বৃক্ষরোপণ করেছি। তিনি গাজীপুর বন্ধুসভার উপদেষ্টা হিসেবে সব সময় পাশে থাকেন। ওনার উৎসাহ ও সহযোগিতায় গাজীপুর বন্ধুসভা পরপর দুইবার সারা দেশে বৃক্ষরোপণে ‘সেরা দশ’ পুরস্কার অর্জন করতে সক্ষম হয়।
আমাদের লাগানো গাছগুলো এখন বড় হয়েছে, ছায়া দিচ্ছে, প্রচণ্ড রোদে পথচারীদের প্রশান্তির কারণ হচ্ছে। যদিও অনেক গাছ নষ্ট হয়ে গেছে; যে গাছগুলো বেঁচে আছে, তার সংখ্যাও কম নয়। চলার পথে যখন দেখি মানুষ আমাদের রোপণ করা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে, তখন যে শান্তি ও আনন্দ অনুভব করি, তা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। আরও আনন্দ পাই গাজীপুরে কেউ বেড়াতে এলে যখন গর্ব করে বলতে পারি—‘এই গাছটা আমরা লাগিয়েছিলাম।’
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার ২০২৩ পেয়েছেন আমিনুল ইসলাম তিতাস। ২০২৩ সালের শেষের দিকে দেশব্যাপী বৃক্ষরোপণের যাচাই-বাছাই শুরু হয়, এবং ২০২৪ সালের ২ জুন তাঁর পুরস্কারপ্রাপ্তি নিশ্চিত হয়। জুলাই ২০২৪-এ তাঁকে পুরস্কার দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে সেটা পিছিয়ে পড়ে। অবশেষে সেই কাঙ্ক্ষিত পুরস্কার গত সপ্তাহে তিনি হাতে পেয়েছেন।
এই সাফল্য স্যারের অদম্য পরিশ্রম, ধৈর্য ও আন্তরিকতারই বিজয়। তাঁর এই যাত্রা আরও দীর্ঘ হোক, সবুজের অভিযাত্রা অব্যাহত থাকুক।
সহসভাপতি, ঢাকা মহানগর বন্ধুসভা