বৈচিত্র্যের জন্যই জীবন এত সুন্দর
প্রকৃতির সঙ্গে জীবনের এক অদ্ভুত মিল রয়েছে। প্রকৃতি যেমন বৈচিত্র্যময়, তেমনি জীবন ও বৈচিত্র্যে ভরপুর। প্রকৃতি এই বৈচিত্র্যের জন্যই এত সুন্দর। বিভিন্ন সময় প্রকৃতি বিভিন্ন রঙে সাজে। কখনো সূর্যের প্রখর রোদে ঝলসে দেবার মতো অবস্থা। আবার কখনো এক পশলা বৃষ্টি দিয়ে জীবনের সঞ্চার। কখনো পুরো আকাশ কালো মেঘে আচ্ছন্ন। আবার কখনো কুয়াশার চাদরে ঢেকে যায় সবকিছু। কখনো ঝরে যায় বৃক্ষের সব পাতা। আবার কখনো নতুন পাতায় নতুন রূপে সাজে বৃক্ষ।
কখনো নানা রঙের ফুল দিয়ে সাজে পুরো প্রকৃতি। কখনো কালো থমথমে হয়ে থাকে পুরো প্রকৃতি। আবার কখনো জোছনার স্নিগ্ধ আলো ছড়িয়ে যায় চারপাশে।
এই যে প্রকৃতি নিজেকে বিভিন্ন সাজে সাজায়, প্রত্যেক সাজানোর আলাদা সৌন্দর্য আছে। জীবনও ঠিক তেমন। কখনো জীবনে দুঃখ এসে সবকিছু তছনছ করে দিয়ে যায়। কখনো টেনশন আর ডিপ্রেশন জীবন থেকে অনেক সুন্দর মুহূর্ত কেড়ে নেয়। কেড়ে নেয় খাওয়া, ঘুম, পড়াশোনা সবকিছু।
কখনো দারিদ্র্যের কাছে বিসর্জন দিতে হয় পছন্দের অনেক কিছু। কখনো ব্যর্থতার কাছে বলি হতে হয় নিজেকে। কখনো সফলতা ফিরিয়ে দেয় সম্মান, পরিবার, ভালোবাসা।
তাই প্রতিটি ভালো সময়ের পাশাপাশি খারাপ সময়গুলো উপভোগ করা উচিত। যে ব্যর্থতার কষ্ট বুঝেনি, সে সফলতার আনন্দ বুঝবে না। যে কষ্ট পায়নি, সে সুখের মর্ম বুঝবে না। এই বৈচিত্র্যের জন্যই জীবন এত সুন্দর।
সাধারণ সম্পাদক, দিনাজপুর বন্ধুসভা