ঘেরের জলে ‘সাদা সোনা’: উপকূলের হাজার কোটি টাকার অর্থনীতি
সুন্দরবনের কোল ঘেঁষে, বঙ্গোপসাগরের হাওয়ায় ভেজা সাতক্ষীরার উপকূল। ভোরের আলো ফোটার আগেই এই অঞ্চলের মানুষ জেগে ওঠে। কারণ, এখানে প্রতিটি ভোর একটি নতুন হিসাবের শুরু—কতটুকু পানি উঠল, পোনা বাঁচল কি না, বাজারে আজ কী দাম। লবণাক্ত জলের বিস্তৃত ঘেরে যে প্রাণীটি নিঃশব্দে বেড়ে ওঠে, সেই বাগদা চিংড়িই এই জনপদের অর্থনীতির প্রাণভোমরা। আন্তর্জাতিক বাজারে এটি পরিচিত ‘ব্ল্যাক টাইগার শ্রিম্প’ নামে। সাতক্ষীরার মানুষের কাছে এটি তাঁদের জীবিকা, স্বপ্ন ও সংগ্রামের প্রতীক।
ভৌগোলিক আশীর্বাদ
বাংলাদেশের দক্ষিণ–পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত সাতক্ষীরা জেলা প্রকৃতির এক বিশেষ আশীর্বাদ নিয়ে গড়ে উঠেছে। একদিকে বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন, অন্যদিকে বঙ্গোপসাগরের অসীম জলরাশি। মাঝখানে কপোতাক্ষ, মরিচ্চাপ, খোলপেটুয়া ও ইছামতীর মতো নদীগুলো বহন করে চলেছে সামুদ্রিক লবণাক্ত জল। এই জলের বৈশিষ্ট্যই বাগদা চিংড়ির জন্য আদর্শ পরিবেশ তৈরি করে। পানিতে লবণাক্ততার মাত্রা, তাপমাত্রা এবং পিএইচ ব্যালান্স—সবকিছু মিলিয়ে সাতক্ষীরার ঘেরগুলো বাগদার স্বাভাবিক বিকাশের জন্য উপযুক্ত।
মৎস্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, এই জেলায় প্রায় ৭০ হাজার হেক্টরেরও বেশি জমিতে চিংড়ি চাষ হয়। শ্যামনগর, আশাশুনি, কালীগঞ্জ ও দেবহাটা উপজেলা মিলিয়ে গড়ে উঠেছে বিশাল চিংড়ি উৎপাদন অঞ্চল, যা দেশের অন্য কোনো জেলায় এই মাত্রায় নেই।
অর্থনীতির মেরুদণ্ড
বাগদা চিংড়ি বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) ও মৎস্য অধিদপ্তরের সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, সাতক্ষীরা থেকে প্রতিবছর আড়াই থেকে তিন হাজার কোটি টাকার চিংড়ি রপ্তানি হয়। এই একটি জেলার উৎপাদনই জাতীয় চিংড়ি রপ্তানির উল্লেখযোগ্য অংশ।
বাংলাদেশের হিমায়িত মৎস্য রপ্তানিতে চিংড়ির অবদান প্রায় ৮০ শতাংশ। দেশ থেকে বছরে প্রায় ৪০ থেকে ৫০ হাজার মেট্রিক টন চিংড়ি রপ্তানি হয়, যার সিংহভাগই বাগদা। ডেইলি ক্যাম্পাসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সাম্প্রতিক বছরগুলোয় সাতক্ষীরা থেকে চিংড়ি রপ্তানি আয় ধারাবাহিকভাবে বাড়ছে।
বিশ্বের দস্তরখানে বাংলাদেশের বাগদা
ইউরোপের রেস্তোরাঁ থেকে আমেরিকার সুপারমার্কেট—বাংলাদেশের বাগদা চিংড়ির চাহিদা এখন বিশ্বজুড়ে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন, বিশেষত বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস, জার্মানি ও ফ্রান্স বাংলাদেশি চিংড়ির প্রধান আমদানিকারক। যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বাগদা আমদানি হয় বাংলাদেশ থেকে। চীনের ক্রমবর্ধমান মধ্যবিত্ত শ্রেণির খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের কারণে সেখানেও চাহিদা দ্রুত বাড়ছে।
মধ্যপ্রাচ্যের বাজারে, বিশেষত সংযুক্ত আরব আমিরাত ও সৌদি আরবে, হালাল সার্টিফিকেশন ও প্রতিযোগিতামূলক মূল্যের কারণে বাংলাদেশের চিংড়ি শক্ত অবস্থান ধরে রেখেছে। দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড–এর বিশ্লেষণ অনুযায়ী, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে চিংড়ি রপ্তানির সম্ভাবনা আরও বিস্তৃত হচ্ছে, বিশেষত প্রক্রিয়াজাত ও মূল্য সংযোজিত পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে। আন্তর্জাতিক বাজারে বাগদা চিংড়ির প্রতি কেজি দাম সাইজ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ ভেদে ৫ থেকে ১৫ মার্কিন ডলার পর্যন্ত হয়ে থাকে।
উৎপাদন ও বাজারদর, মাঠের বাস্তবতা
স্থানীয় বাজারে বর্তমানে বাগদা চিংড়ির প্রতি কেজি দাম সাইজভেদে ৬০০ থেকে ১ হাজার ৪০০ টাকা পর্যন্ত। বিঘাপ্রতি গড় উৎপাদন ব্যয় ১৫ থেকে ২৫ হাজার টাকা এবং উৎপাদন হয় ১৫ থেকে ৩০ কেজি। সঠিক ব্যবস্থাপনায় বিঘাপ্রতি ৩০–৪০ হাজার টাকা পর্যন্ত নিট লাভ সম্ভব। তবে এই লাভের চিত্র সব সময় এক রকম থাকে না। ঘের ব্যবস্থাপনা, রোগ প্রতিরোধ, মৌসুম ও বাজারমূল্যের ওঠানামার কারণে একই ঘেরে ভিন্ন বছরে লাভ–ক্ষতির পার্থক্য বিশাল হতে পারে। চিংড়ি উৎপাদনে খরচের বড় অংশ যায় পোনা কেনা, খাদ্য সরবরাহ, জাল মেরামত, পাহারা ও শ্রমিক মজুরিতে।
বাগদা চিংড়ি চাষের পথ কখনো মসৃণ ছিল না। প্রতিটি মৌসুমে চাষিদের মুখোমুখি হতে হয় একাধিক চ্যালেঞ্জের।
ভাইরাস ও রোগবালাই: হোয়াইট স্পট সিনড্রোম ভাইরাস (ডব্লিউএসএসভি) এবং ইএইচপি সংক্রমণ এ অঞ্চলের চাষিদের সবচেয়ে বড় আতঙ্ক। এই ভাইরাস মাত্র কয়েক দিনে একটি পুরো ঘেরের চিংড়ি নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে।
জলবায়ু পরিবর্তন: সুন্দরবন ও উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড়ের তীব্রতা ও সংখ্যা বেড়েছে। আম্পান (২০২০) ও ইয়াস (২০২১) ঘূর্ণিঝড় এ অঞ্চলের শত শত ঘের ধ্বংস করেছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে লবণাক্ততা আরও বাড়ছে, যা দীর্ঘ মেয়াদে চাষকে প্রভাবিত করবে।
বাজারমূল্যের অনিশ্চয়তা: আন্তর্জাতিক বাজারে ভারত, ইকুয়েডর ও ভিয়েতনামের প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের চিংড়ির দাম অনেক সময় চাপে পড়ে। প্রথম আলোর প্রতিবেদন অনুযায়ী, হিমায়িত চিংড়ির রপ্তানিমূল্য গত কয়েক বছরে উল্লেখযোগ্য ওঠানামার মধ্য দিয়ে গেছে।
মান নিয়ন্ত্রণ: ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানির জন্য অ্যান্টিবায়োটিক ও রাসায়নিকমুক্ত চিংড়ির প্রয়োজন। নিষিদ্ধ ওষুধের ব্যবহার পণ্য বাতিল ও রপ্তানি নিষেধাজ্ঞার ঝুঁকি তৈরি করে।
উপকূলের প্রকৃতি ও জীবনচিত্র
সন্ধ্যা নামলে সাতক্ষীরার ঘেরপাড়ে যে দৃশ্য দেখা যায়, তা এক অদ্ভুত কবিতার মতো। নদীর বুকে নৌকা ভাসে, পাড়ে জাল শুকাতে দেওয়া হয়, আকাশে পাখির ঝাঁক সন্ধ্যা ফেরে। ঘেরের পানিতে সূর্যাস্তের আলো পড়ে সোনালি রেখা তৈরি করে।
এই জনপদের অর্থনীতি ও সমাজজীবন চিংড়িনির্ভর। চিংড়িঘেরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বিশাল পরিষেবা খাত—পোনা সংগ্রহ ও বিক্রয়, হ্যাচারি ব্যবস্থাপনা, খাদ্য সরবরাহ, হিমাগার, প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা ও পরিবহন। সাতক্ষীরা শহর ও আশপাশে একাধিক চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র গড়ে উঠেছে, যেখানে হাজার হাজার নারী শ্রমিক জীবিকা নির্বাহ করেন।
নোনা জলের আশা
সাতক্ষীরার নোনা জলের বুকে যে সাদা সোনা বড় হয়, সেটি কেবল একটি রপ্তানিপণ্য নয়, এটি কোটি মানুষের জীবিকার ভিত্তি, বাংলাদেশের অর্থনীতির নীরব কারিগর। এই খাতের সম্ভাবনা বিশাল, চ্যালেঞ্জও কম নয়। কিন্তু সঠিক বিনিয়োগ, নীতিসহায়তা এবং প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটানো গেলে বাগদা চিংড়ি আরও শক্তিশালীভাবে বিশ্বের দস্তরখানে বাংলাদেশের পরিচয় বহন করতে পারবে। কপোতাক্ষের জল বহমান। ঘেরে ঘেরে পানি থই থই করে। সুন্দরবনের আকাশ থেকে বক নামে। আর সেই লবণাক্ত জলের গভীরে, নিঃশব্দে বড় হয়ে চলে বাংলাদেশের সাদা সোনা।
তথ্যসূত্র: মৎস্য অধিদপ্তর, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি), প্রথম আলো, দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড (টিবিএস), ডেইলি ক্যাম্পাস ও এখন টিভি।
শিক্ষার্থী, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি