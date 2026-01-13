সুন্দর স্মৃতি হয়ে থাকবে

ষষ্ঠ জাতীয় বন্ধু সমাবেশ ২০২৫
সুন্দর স্মৃতি হয়ে থাকবে
একেবারেই ভিন্ন ও নতুন অভিজ্ঞতায় গাজীপুরের মৌচাকে জীবনের সেরা তিনটি দিন কাটিয়েছি। প্রথমবার জাতীয় বন্ধু সমাবেশে অংশগ্রহণ, যেখানে সারা দেশের বিপুলসংখ্যক বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন জেলা, ভিন্ন পরিচয়—তবু একসুতায় বাঁধা বন্ধুত্বের যে শক্তি, তা খুব কাছ থেকে অনুভব করেছি। প্রতিটি মুহূর্ত ছিল আনন্দ, শেখা আর অনুভূতির অনন্য মিশ্রণ।
কক্সবাজার থেকে দীর্ঘ ১৬ ঘণ্টার ক্লান্তিকর ভ্রমণ শেষে যখন সমাবেশস্থলে পৌঁছালাম, শরীর ছিল অবসন্ন। সারা দেশের বন্ধুদের প্রাণবন্ত হাসি, আন্তরিক অভ্যর্থনা আর বন্ধুসুলভ আচরণ মুহূর্তেই সব ক্লান্তি ভুলিয়ে দেয়। একে অপরের প্রতি যে নম্রতা, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা দেখেছি, তা অতুলনীয়। মনে হয়েছে, আমরা সবাই অনেক দিনের পরিচিত।
এই সমাবেশ ছিল মানবিকতা, সহমর্মিতা আর দায়বদ্ধতার এক জীবন্ত পাঠশালা। আলোচনা, আড্ডা, গান, হাসি আর একসঙ্গে সময় কাটানোর মধ্য দিয়ে যে সম্পর্ক তৈরি হয়েছে, প্রতিটি মুহূর্তে অনুভব করেছি—বন্ধুত্ব মানে একে অপরের পাশে থাকার অদৃশ্য প্রতিশ্রুতি।
জানি না ভবিষ্যতে সবার সঙ্গে আবার কবে, কোথায় দেখা হবে। কিন্তু বন্ধু সমাবেশ ২০২৫ আমার জীবনে চিরদিনের জন্য সুন্দর স্মৃতি হয়ে থাকবে।
সভাপতি, কক্সবাজার সিটি কলেজ বন্ধুসভা