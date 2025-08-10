মানুষকে আকৃষ্ট করতে এই কাজগুলো মেনে চলুন
আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে পরিচিত হই বিভিন্ন কারণে। কখনো অফিসের কাজের সুবাদে, কখনো আত্মীয়তার সম্পর্কে। কেউ কেউ অপরিচিত কারও সঙ্গে হঠাৎ দেখা হলে কথা বলতে গিয়ে সংকোচ বোধ করেন, আবার কেউ সহজেই মিশে যেতে পারেন।
পরিচিত হোক বা অপরিচিত—মানুষের সঙ্গে কীভাবে সহজেই মেশা যায় এবং কীভাবে তাঁদের নিজের দিকে আকৃষ্ট করা যায়, সে সম্পর্কে নিচে তুলে ধরা হলো।
১. অন্যের মনোভাব বুঝতে শেখা: কেউ যদি আপনার কাছে মন খারাপের কথা বলেন, তখন আপনিও তাঁর সঙ্গে মন খারাপ নিয়ে কথা বলবেন। তাঁর কথাগুলো মনোযোগসহকারে শুনে দুঃখগ্রস্ত হবেন এবং সাহস ও অনুপ্রেরণা জোগাতে সাহায্য করবেন। মনে রাখবেন, মন খারাপের কথা বলার সময় হাসাহাসি করলে ওই মানুষটি আরও দুঃখগ্রস্ত হতে পারেন।
আবার কেউ যদি আপনার সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলেন, আপনিও চেহারায় ও ইশারায় আনন্দমুখী ভাব রাখবেন ও কথা বলবেন। এতে করে মনে হবে, তাঁর কষ্টে আপনি ব্যথিত হচ্ছেন এবং আনন্দের সময় আপনিও উৎফুল্ল হচ্ছেন। এভাবেই দুজনের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠতা তৈরি হবে।
২. নাম সম্বোধন করে ডাকা: পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হলে নাম ধরে ডাকবেন। এতে ওই মানুষের ব্রেনের মেডিকেল প্রিফ্রন্টাল করটেক্স অ্যাকটিভেট হয়ে যায়। তিনি পছন্দ করতে বাধ্য। এর একটা উদাহরণ হতে পারে—যখন আপনাকে আপনার মা-বাবা, ভাই-বোন অথবা গার্লফ্রেন্ড নাম ধরে ডাকে, তখন ব্রেনের মধ্যে একধরনের ডোপামিন তৈরি হয়। মনে একটা ভালো লাগা তৈরি হয়।
৩. অন্যের প্রশংসা করা: নিজের সুনাম শুনতে সবাই পছন্দ করেন। যে ব্যক্তি আপনার সুনাম করবেন, আপনি তাঁকে অজান্তেই পছন্দ করা শুরু করবেন। ব্রেন থেকে ডোপামিন রিলিজ হবে। তাই পরিচিত বা অপরিচিত কারও সঙ্গে দেখা করতে গেলে তাঁর সুনাম করবেন। এতে সে আপনার প্রতি আরও আকৃষ্ট হবে এবং পছন্দ করবে। পোশাক-পরিচ্ছেদ, পেশাগত জীবনে সফলতা এবং কথা বলার ধরন নিয়েও মানুষের সুনাম করে আকৃষ্ট করা যায়।
৪. শান্ত ও নম্রভাবে কথা বলা: কারও সঙ্গে কথা বলার সময় শান্তভাবে সুন্দর করে কথা বলবেন। প্রথমবার দেখা করতে গেলে অস্থির হওয়া যাবে না। সাহস নিয়ে স্থির হয়ে কথা বলতে হবে। যদি অস্থিরতা অনুভব করেন, তাহলে কারও মনোযোগ আকৃষ্ট করতে পারবেন না। যখন শান্তভাবে কথা বলবেন, তখন আপনার মস্তিষ্ক অক্সিটোসিন হরমোন রিলিজ করবে। আর শ্রোতার মস্তিষ্কে কর্টিসল হরমোন রিলিজ হয়। এই হরমোনটা তাঁর উদ্বেগ দূর করবে, শান্ত ও স্থির রাখবে এবং তিনি আপনার কথা গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। মনে মনে ভাববেন, আপনার কথার গুরুত্ব আছে।
৫. পরিপাটি থাকা: যখন কাউকে ইমপ্রেস করতে যাবেন, তখন পরিপাটি থাকার চেষ্টা করবেন। এতে করে আপনি তাঁর ব্রেনে ঢুকে যাবেন এবং তাঁর প্রতি মনোযোগী হবেন। তখন তিনি আপনাকে নিয়ে আরও গভীরভাবে ভাববেন এবং সহজে আকৃষ্ট হবেন।
সূত্র: ডেল কার্নেগির বই ‘হাউ টু উইন ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ইনফ্লুয়েন্স পিপল’
