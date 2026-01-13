চট্টগ্রাম বন্ধুসভা
হিমেল হাওয়ায় শীতের মায়ায়
চট্টগ্রামে তাপমাত্রা তখন ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাইরে কনকনে শীতল পরিবেশ। আর জেলা শিল্পকলা একাডেমির আর্ট গ্যালারি মিলনায়তন ভরে উঠেছিল শিল্প-সংস্কৃতির উষ্ণতায়। ১০ জানুয়ারি সেখানে শীতের হিমেল হাওয়ায় মাখা এক মায়াবী সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম বন্ধুসভা আয়োজন করে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।
‘হিমেল হাওয়ায় শীতের মায়ায়' শিরোনামে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে শুরু হয় এই শীতসন্ধ্যা উদ্যাপন। পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক কামরান চৌধুরীর সঞ্চালনায় সূচনা পর্বে মঞ্চে আসেন সাধারণ সম্পাদক ইরফাতুর রহমান। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে আয়োজনের ভাবনা ও শীতসন্ধ্যার আবহ। এরপর বন্ধু জয় চক্রবর্তী গানে গানে জমিয়ে তোলেন পুরো মিলনায়তন। তাঁর পাহাড়ি গানের ফিউশন পরিবেশনায় শ্রোতারা যেন অন্য এক অনুভবের ভেতর ডুবে যান।
কথামালা ও কবিতায় মঞ্চ মাতান উপদেষ্টা সঞ্জয় বিশ্বাস। 'জনৈক সুশীল বলছি' ও 'কথা কও মাটি' কবিতার আবৃত্তিতে তিনি তুলে ধরেন সময় ও সমাজের ভাবনা। এরপর আবৃত্তিশিল্পী বেনজির বিনতে শওকতের কণ্ঠে কবিতা পায় নতুন মাত্রা। আয়োজনের ধারাবাহিকতায় সংগীত পরিবেশনা নিয়ে মঞ্চে আসেন সাংস্কৃতিক সম্পাদক তিথি তালুকদার। তাঁর পরিবেশনার পর কথামালায় উপদেষ্টা শিহাব জিশান বন্ধুদের উদ্দেশে আগামীর জন্য দক্ষ হয়ে ওঠার আহ্বান জানান এবং সম্মিলিতভাবে বাংলাদেশকে এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয়ের কথা বলেন।
বন্ধু তুষার কবিরের কণ্ঠে 'সোনারও পালঙ্কের ঘরে' গানটি শ্রোতাদের মনে আলাদা আবেশ তৈরি করে। তিথি তালুকদারের নৃত্য পরিবেশনা সন্ধ্যাকে করে তোলে আরও রঙিন। উপদেষ্টা ফাহিম উদ্দিনের ‘অপূর্ণ প্রেম' শিরোনামের কবিতা দর্শকদের হৃদয় ছুঁয়ে যায়। জয় চক্রবর্তী আবার মঞ্চে ফিরে আসেন ‘ভালোবাসব বাসব রে' গান নিয়ে। নাওয়ারা নবীর কবিতা 'পৌষ পার্বণ উৎসব' শীতের উৎসবের আমেজকে পূর্ণতা দেয়।
কথামালার শেষ পর্বে সহসভাপতি নুরুজ্জামান খান মঞ্চে আসেন। এরপর অর্পিতা দেবী দোলা গেয়ে শোনান 'নিঝুম সন্ধ্যায়' ও 'কফি হাউসের সেই আড্ডা' তাঁকে গিটারে সঙ্গ দেন জয় চক্রবর্তী। সবশেষে সভাপতি রুমিলা বড়ুয়া সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে এই শীতসন্ধ্যার সমাপনী ঘোষণা করেন।
প্রচার সম্পাদক, চট্টগ্রাম বন্ধুসভা