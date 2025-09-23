ক্যারিয়ারে সাফল্য পেতে বাস্তব দক্ষতা অর্জন করতে হবে

গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভা
ক্যারিয়ারে সাফল্য পেতে বাস্তব দক্ষতা অর্জন করতে হবে
‘আজকের দিনে শুধু ডিগ্রি দিয়ে ক্যারিয়ারে সাফল্য পাওয়া সম্ভব নয়, বাস্তব দক্ষতা অর্জন করতে হবে। যোগাযোগদক্ষতা, প্রযুক্তি সচেতনতা ও ব্যবসায়িক বোধ তৈরি করতে হবে। কার সঙ্গে পরিচয়, কোন নেটওয়ার্ক আপনার রয়েছে—এসব মিলে পেশাদার পরিচয় তৈরি হয়। নিজের দক্ষতা এমনভাবে গড়ে তুলুন, যাতে কেউ সহজে তা নকল করতে না পারে। যে কেউ চেষ্টা করলেই চাকরি পেতে পারে; কিন্তু স্থায়ী সাফল্য পেতে হলে প্রয়োজন দক্ষতা, মানসিকতা এবং অভ্যাসের মাধ্যমে নিজেকে তৈরি করা।’
গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভার ক্যারিয়ারবিষয়ক কর্মশালায় কথাগুলো বলেন মানবসম্পদবিশেষজ্ঞ ও প্রশিক্ষক রেহান আসিফ। ‘ক্যারিয়ার কম্পাস: মাস্টারিং দ্য করপোরেট ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড পারসোনাল ব্র্যান্ডিং’ শিরোনামে ১৭ সেপ্টেম্বর বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরোনো অডিটরিয়ামে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
প্রধান অতিথি ছিলেন গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জি কে এম মোস্তাফিজুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মো. শফিউল ইসলাম আফরাদ, ছাত্রকল্যাণ পরিচালক মো. শরিফ রায়হান এবং প্রক্টর অধ্যাপক মো. সাইফুল আলম। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে কোষাধ্যক্ষ মো. শফিউল ইসলাম আফরাদ বলেন, ‘জীবনে সফল হতে হলে লক্ষ্য থাকা জরুরি। লক্ষ্য না থাকলে এগোনোর পথও থাকে না। প্রথমে নিজের লক্ষ্য স্থির করো, তারপর তার জন্য রোডম্যাপ তৈরি করো, যথাযথ প্রস্তুতি নাও। তাহলেই স্বপ্নের পথে এগোতে পারবে।’
প্রশিক্ষক রেহান আসিফ শিক্ষার্থীদের বলেন, ‘ধৈর্য ধরুন এবং দীর্ঘমেয়াদি সাফল্যের জন্য তাৎক্ষণিক তৃপ্তি এড়িয়ে চলুন। নিজের সীমাবদ্ধ বিশ্বাস ভাঙুন। যেমন, “আমি গ্রাম থেকে পড়েছি”, “আমি বুয়েটিয়ান বা ইংলিশ মিডিয়ামের শিক্ষার্থী নই”, “আমার ক্ষমতা নেই”—এসব ধারণা আপনাকে পিছিয়ে রাখে।’ এ সময় তিনি মুঠোফোন বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম অকারণে ব্যবহার থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেন।
মূল বক্তৃতার পর অনুষ্ঠিত হয় প্রশ্নোত্তর পর্ব। শিক্ষার্থীরা করপোরেট জীবন, ব্যক্তিগত ব্র্যান্ড, দক্ষতা উন্নয়ন, সময় ব্যবস্থাপনা নিজেকে মোটিভেটেড রাখাসহ নানা বিষয়ে প্রশ্ন করেন। বন্ধুসভার বন্ধু মহুয়া চক্রবর্তী জানতে চান, ‘কীভাবে ধারাবাহিকতা ধরে রেখে প্রতিদিনের অভ্যাস বজায় রাখা সম্ভব?’ বন্ধু ইসরাত সায়মা প্রশ্ন করেন, কীভাবে নিজেকে মোটিভেটেড রাখা যায়? সবার প্রশ্নের উত্তর দেন প্রশিক্ষক।
গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভার সাধারণ সম্পাদক রিফাত হোসাইন বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্ধুসভার কার্যক্রম ও ব্যাপ্তির ওপর আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, বন্ধুসভার এই কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্য হলো সমাজে অবদান রাখা এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে দায়িত্বশীল মানসিকতা গড়ে তোলা।
বন্ধু, গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভা